L'oroscopo della giornata di domenica 14 gennaio [VIDEO] vedrà un Pesci più fiducioso delle proprie capacità grazie alla Luna e Mercurio favorevoli, mentre Gemelli dovrà evitare incomprensioni con il partner. Cancro dovrà rivedere i propri investimenti e togliere spese superflue dai propri progetti. Scorpione, invece, sarà più affettuoso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 14 gennaio.

Previsioni oroscopo domenica 14 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà con una brutta notizia per quanto riguarda il lavoro.

Il pianeta Mercurio si sposterà nel segno del Capricorno, dunque non tutte le vostre idee potrebbero risultare vincenti. In amore sarete particolarmente sensibili grazie a Venere in trigono. Single oppure no, sarete in grado di dare vita a belle emozioni insieme alla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale migliore per i nativi del segno. Sarà una domenica più serena grazie alla Luna in sestile che porterà maturità e buoni sentimenti da condividere insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio sarà favorevole, così come Marte. Avrete dunque tutto ciò che vi serve per svolgere bene le vostre mansioni e ottenere importanti successi. Voto - 8️⃣

Gemelli: questo cielo sembra quasi non volervi dare pace, soprattutto sul fronte sentimentale.

Secondo l'oroscopo della giornata di domenica, la Luna si troverà in quadratura, e con Venere ancora in opposizione faticherete molto a entrare in sintonia con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio non sarà più negativo. Ritroverete entusiasmo in quel che fate, ma alcuni obiettivi saranno ancora molto distanti.

Voto - 6️⃣

Cancro: con l'arrivo di Mercurio nel segno del Capricorno sarà più difficile gestire senza compromessi i vostri progetti. Sarà necessario rivedere i vostri investimenti ed eliminare le spese superflue. Sul fronte amoroso potrete contare sulla Luna in trigono dal segno dei Pesci. In ogni caso, sentirete la necessità di costruire un legame forte con il partner.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali in lieve miglioramento con la Luna che non vi darà più fastidio. Venere in trigono vi aiuterà a ritrovare una bella intesa con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale, invece, dovrete essere capaci di gestire i vostri progetti in autonomia ora che Mercurio e Marte non saranno più in ottimo aspetto. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata difficile per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner potrebbe nascere qualche dissapore che potrebbe mettere in discussione il rapporto a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Sul fronte professionale i vostri progetti prenderanno la giusta direzione ora che anche Mercurio sarà dalla vostra parte.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile in quest'ultima giornata della settimana. Sarà un bel periodo per voi e per la vostra anima gemella, ciò nonostante dovrete essere capaci di mantenere questo equilibrio. Sul fronte professionale siate più pazienti visto che Mercurio e Marte sono negativi. Il rischio di commettere errori potrebbe aumentare molto. Voto - 8️⃣

Scorpione: con la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci vi dimostrerete più affettuosi nei confronti della persona che amate. Anche i single saranno più socievoli e potranno riuscire a concludere qualcosa in più. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo, e con Mercurio a favore sarà più facile per voi gestire le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Sagittario: il pianeta Venere sarà ancora dalla vostra parte secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Di contro, la Luna si troverà in quadratura, per cui sarà necessario non superare certi limiti nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, anche se non sarete più supportati da Mercurio, i vostri progetti andranno avanti e i buoni risultati saranno ancora a portata di mano. Voto - 7️⃣

Capricorno: il vostro modo di fare in ambito lavorativo si rivelerà decisamente più efficace e originale con Mercurio al vostro cielo. Insieme a stelle come Marte e Saturno sarà possibile mettere insieme idee migliori. Sul fronte amoroso la vostra relazione di coppia sarà stabile e piacevole.

Avrete modo di sentirvi soddisfatti del vostro rapporto. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale poco influente in questa domenica di gennaio, ciò nonostante avrete comunque l'occasione di chiudere bene la settimana. In amore a volte prendere l'iniziativa potrebbe aiutarvi a vivere un rapporto più movimentato. Sul fronte professionale investite più tempo e risorse in quei progetti per cui vi sentite abbastanza preparati. Voto - 8️⃣

Pesci: l'arrivo di stelle come Mercurio e la Luna in buon aspetto vi renderanno più fiduciosi secondo l'oroscopo. In ambito amoroso avrete ancora Venere sfavorevole, ciò nonostante cercherete di fare del vostro meglio per vivere un rapporto migliore. Nel lavoro alcune idee potrebbero rivelarsi interessanti come base per nuovi progetti. Voto - 8️⃣