L'oroscopo della giornata di giovedì 25 gennaio prevede una situazione finanziaria instabile per i nativi Leone, messi in difficoltà da risultati scarsi al lavoro, mentre Acquario non dovrà eccedere in amore. Capricorno sarà sotto una buona stella, forte di un cielo meraviglioso, mentre Vergine sarà in ottima forma.

Previsioni oroscopo giovedì 25 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana non all'altezza delle aspettative per voi nativi del segno. In ambito amoroso Venere sarà in quadratura. Di contro, la Luna sarà favorevole, ciò nonostante non abbiate aspettative elevate.

Anche nel lavoro dovrete essere più lungimiranti di così se volete ottenere di più dai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale ottima in questo periodo. Tra voi e il partner ci sarà una bella intesa grazie a Venere in trigono. Attenzione però alla Luna in quadratura dal segno del Leone, che potrebbe creare qualche incomprensione. Nel lavoro prendere seriamente i vostri progetti, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale nel complesso positiva secondo l'Oroscopo della giornata di giovedì. Single oppure no, la Luna vi darà sostegno, e vi permetterà di godere di una vita sentimentale abbastanza movimentata, appagante e romantica. In ambito lavorativo sarà un periodo anonimo per voi.

Siete in attesa di progetti più ambiziosi, ma dovrete avere pazienza. Voto - 7️⃣

Cancro: trovare la giusta intesa con la persona che amate quando stelle come Venere sono in cattivo aspetto non sarà affatto semplice. Single oppure no, spesso, sapete essere meglio di come siete, soprattutto nei confronti della persona che amate.

Sarà necessario dunque ritrovare la giusta intesa con la persona che amate in tutti i modi possibili. Anche nel lavoro sarete in una fase di stallo, dove sarà difficile trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in congiunzione vi darà una mano a vivere una relazione di coppia matura e affiatata.

I single sogneranno l'amore perfetto. Tutto questo però sarà possibile soltanto costruendo una relazione forte giorno dopo giorno. In ambito lavorativo la vostra situazione finanziaria non è delle migliori a causa di alcuni risultati scarsi. Sarà dunque necessario rivedere la vostra tabella di marcia e trovare idee migliori o nuove strade. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale ci penserà il pianeta Venere a mettervi nelle condizioni per godere di un bel rapporto insieme al partner. Sul fronte professionale sarete in ottima forma grazie a Marte, e sempre con le idee giuste da applicare ai vostri progetti grazie a Mercurio. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto.

In amore vivrete il vostro rapporto in modo più maturo, senza però sfociare nel romanticismo considerato Venere in quadratura. In ambito lavorativo avrete molte cose da fare. Questo cielo non sarà favorevole, ciò nonostante proverete a fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa giornata di giovedì. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna in quadratura che potrebbe mettervi in difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro potreste ricevere opportunità o nuove offerte interessanti che non dovrete sottovalutare. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di giovedì ottima in campo amoroso. La Luna in trigono dal segno amico del Leone vi metterà a vostro agio con la persona che amate.

Anche voi single sarete più sicuri di voi e dei vostri sentimenti. In campo professionale riuscirete a dare il vostro contributo nei vostri progetti, ottenendo discrete soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo davvero coinvolgente per voi nativi del segno in ogni ambito, e la situazione non potrà che migliorare. In amore Venere in congiunzione porterà buoni sentimenti, e vi permetterà di godere di una relazione unica. Nel lavoro tutto andrà per il verso giusto. Organizzazione e buone idee vi permetteranno di costruire ottimi progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Acquario: con la Luna in opposizione dal segno del Leone sarà necessario non eccedere in campo sentimentale secondo l'oroscopo.

Single oppure no, dovrete avere maggior rispetto e comprensione nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro invece ve la caverete piuttosto bene, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale coinvolgente in questa giornata di giovedì. Single oppure no, con Venere in buon aspetto, il vostro rapporto prenderà la giusta direzione, con momenti davvero teneri e appaganti. In ambito lavorativo sarete sempre pronti a tutto, sempre con le giuste idee per i vostri progetti e raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣