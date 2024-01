L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 gennaio. In analisi la seconda giornata della settimana in corso, messa a confronto con i segni della seconda sestina zodiacale. Curiosi di sapere come andrà la giornata di martedì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 23 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Il prossimo giorno si prospetta discreto, anche se doveste trovarvi sotto pressione, la vostra abilità nel gestire diverse situazioni sarà notevole.

Inoltre, questo periodo si caratterizzerà per una fase di buona creatività. Potrebbe nascere qualche idea innovativa, magari riguardante un progetto precedentemente accantonato per la sua complessità. Ora, tutto sembra più chiaro e pronto per essere messo in atto. Nella giornata a venire, è consigliato mantenere un approccio sintetico e evitare confronti, specialmente con persone Ariete, Bilancia o del Capricorno. Chi abbia la meglio in tali dispute rimane incerto. C'è la possibilità che un rapporto giunga a una conclusione nel peggiore dei modi. Tuttavia, con la vostra attitudine positiva e creativa, potreste trovare modi per superare eventuali ostacoli e intraprendere nuovi percorsi.

Scorpione: ★★★.

Con la Luna disarmonica a Venere (opposizione), potreste sentire una sorta di ostacolo cosmico. Tuttavia, non lasciatevi mettere i bastoni tra le ruote. Ricordatevi che per fare le cose bene è necessario affrontarle una alla volta, portandole a termine prima di passare ad altro. In ambito sentimentale, se si presentasse un problema potreste interpretare tutto come una catastrofe imminente.

Non lasciate che gli influssi astrali dissonanti vi portino a pensare in tal modo. Spesso si tratta solo di piccole crisi passeggere che possono emergere tra voi e il partner. Evitate, almeno per oggi, battute pungenti e frasi sprezzanti; potrebbero essere mal interpretate, generando tensione. Nel contesto lavorativo, cercate di evitare di ripetere sempre le stesse cose.

Osate innovare e proporre qualcosa di nuovo che possa sorprendere chi è al di sopra di voi.

Sagittario: ★★. La giornata di martedì si prospetta impegnativa, con un'instabilità astrologica che potrebbe mettervi alla prova. Purtroppo, il periodo che vi attende sarà classificato come "ko": alcune delle vostre azioni potrebbero essere difficili da portare a termine. Le persone intorno a voi a tratti eserciteranno pressioni, ma è normale considerando il periodo che state attraversando. Nonostante ciò, non dovreste permettere agli altri di organizzare la vostra giornata o, ancor meno, di prendere decisioni al vostro posto, magari sostenendo che siete troppo occupati. Ogni cosa deve passare sotto la vostra supervisione, e questa regola deve essere sempre presente nella vostra mente.

Nel settore legato alle attività di lavoro, mantenete il controllo e gestite le situazioni secondo i vostri tempi e le vostre priorità.

Oroscopo e stelle del 23 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. L'ingresso di Venere nel vostro segno porterà un'esplosione di amore, dispensando serenità e gioia a piene mani. La comunicazione con il partner raggiungerà livelli di affinità senza precedenti, sciogliendo in un istante le nebbie delle incomprensioni passate. Dedicatevi completamente a chi amate, accontentando ogni loro desiderio con la vostra consueta maestria, e vedrete le crisi svanire come neve al sole. Sfruttate il tempo libero che la giornata vi offre per dedicarvi ai vostri hobby o a piacevoli programmi che avete in serbo.

In generale diversi rapporti saranno caratterizzati da armonia e positività, e ogni situazione sarà un'opportunità per imparare qualcosa di costruttivo. Sul fronte lavorativo, è il momento ideale per trovare nuove prospettive per la vostra attività o addirittura per crearne di nuove. Non lasciate sfuggire le opportunità che il destino ha in serbo per voi.

Acquario: ★★★★. Il futuro si preannuncia positivo per tantissimi di voi del segno. In pratica sarà un susseguirsi di giornate efficaci, seppur prive di esuberanti salti di gioia. Le stelle consigliano un atteggiamento sereno, riflessivo e spensierato, invitandovi a mettere da parte la monotonia quotidiana. Nel campo lavorativo, sarete chiamati a essere pronti per assumere mansioni di maggiore prestigio.

Non esitate di fronte a nuove responsabilità, poiché potrebbero portare ad opportunità inaspettate o successi assai piacevoli. In amore, il periodo si prospetta positivo quanto basta, arricchito da incontri stimolanti. La realizzazione dei vostri progetti o di eventuali aspirazioni sentimentali saranno bene indirizzati. Un'ottima giornata anche per rinnovare la vostra immagine, magari con un nuovo taglio di capelli o una colorazione che vi faccia sentire al meglio. Siate pronti a vivere esperienze intriganti e a cogliere le sfide professionali con determinazione?

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 23 gennaio, profila un periodo d'oro, carico di opportunità e magia in diversi settori della quotidiana esistenza.

In amore, grazie agli influssi lunari rilasciati da un segno d'Acqua come il vostro, vi attendono occasioni magiche per riscoprire l'arte della seduzione: vivrete momenti intensi e appaganti con il partner. Tutto ciò che è bene terminerà bene: se non subito, molto presto avrete la dimostrazione pratica che chi semina bene raccoglie alla grande. Molti di voi stanno per essere gratificati con una soddisfazione straordinaria, anche se avevate forse perso la speranza. Nel lavoro, il futuro vi riserva un'intuizione sorprendente su una questione di rilievo, lasciando tutti a bocca aperta. Siate pronti a cogliere quest'opportunità e a far parlare di voi per le vostre capacità visionarie e innovative. Il successo è dietro l'angolo; presto potrete godere dei frutti del vostro impegno.