L'oroscopo della giornata di martedì 30 gennaio vedrà un Toro di ampie vedute in campo professionale grazie al pianeta Urano, mentre Saturno aiuterà i nativi Pesci a gestire i propri progetti in modo più strategico e razionale. Vergine sarà magnetica in amore, forte di un cielo davvero splendido, mentre Leone sarà più in pace con sé stesso e con il partner.

Previsioni oroscopo martedì 30 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: questo allineamento di pianeti sfavorevole v'impedirà di innescare un periodo buono della vostra vita. In amore Venere si metterà in mezzo al vostro rapporto.

Dovrete essere più morbidi e comprensivi verso la persona che amate per riuscire a recuperare terreno. Nel lavoro potreste non avere le idee chiare sui vostri progetti. Alcune scelte potrebbero rivelarsi un salto nel vuoto. Riflettete bene sul da farsi. Voto - 6️⃣

Toro: periodo grandioso per voi nativi del segno. Secondo l'Oroscopo di martedì, il rapporto con la persona che amate sarà ottimale e pieno di bei momenti da vivere, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In campo professionale Urano vi permetterà di essere di ampie vedute con i vostri progetti, e raggiungere i vostri obiettivi in modo intelligente. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di martedì piena di cose da fare, ma che affronterete con il giusto atteggiamento.

In amore godrete del sostegno della Luna in trigono, che vi metterà nelle giuste condizioni per vivere un bel rapporto con il partner. In ambito lavorativo sarete impegnati in progetti interessanti, che porterete avanti con discreto entusiasmo. Voto - 8️⃣

Cancro: Mercurio e Marte non saranno vostri alleati in questo periodo secondo l'oroscopo.

Di contro, potrebbe essere un periodo di crescita per voi, utile per capire molte cose sulla vostra posizione attuale. Anche per quanto riguarda i sentimenti sarà un periodo di riscoperta, dove cercherete di capire a che punto sia la vostra relazione di coppia. Voto - 6️⃣

Leone: vi sentirete in pace con voi stessi in questa giornata di martedì grazie alla Luna in sestile.

Questo però non vorrà dire che la vostra vita andrà a gonfie vele: ci saranno infatti tante questioni da risolvere. In amore il dialogo con il partner vi permetterà di vedere in modo più chiaro il vostro rapporto. Sul fronte professionale le opportunità non mancheranno. A volte non sarà possibile ottenere ciò che volete, altre volte dovrete dimostrare particolare impegno per raggiungere certi traguardi. Voto - 7️⃣

Vergine: questo cielo vi permetterà di raggiungere belle soddisfazioni secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Single oppure no, potrete contare su Venere in buon aspetto per essere magnetici e condividere emozioni e sentimenti con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza problemi, con la possibilità di ambire davvero in alto.

Voto - 9️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi aiuterà a respirare un clima migliore all'interno della vostra relazione di coppia. Trovare la giusta complicità con il partner sarà utile per poter andare avanti e godere di giornate migliori. Sul fronte professionale dovrete essere in grado di ottimizzare le vostre risorse per riuscire a centrare i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale nel complesso equilibrata per voi nativi del segno. Sarete in grado di valorizzare i vostri progetti in questo periodo, mettendovi talvolta in una posizione migliore rispetto ad alcuni colleghi più virtuosi. In amore ci penserà il pianeta Venere a mettervi a vostro agio. Se siete single sarete in grado di stabilire una piacevole empatia con la vostra fiamma.

Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di martedì migliore per voi nativi del segno ora che la Luna si troverà in una posizione più agevole. Single oppure no, troverete una buona sintonia con la vostra fiamma. Sarete dunque in grado di costruire momenti migliori con la persona che amate. Sul fronte professionale sarete nelle giuste condizioni per cercare di mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali in lieve calo per quanto riguarda i sentimenti. Fortunatamente, con Venere in congiunzione, riuscirete comunque a godere di una vita amorosa discreta, attenzione solo a non superare certi limiti, in famiglia o con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a mantenere un buon ritmo, sfruttando al meglio le vostre capacità.

Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno della Bilancia vi permetterà di vivere un legame sereno insieme alla persona che amate. Sarà possibile discutere e fare un po’ di tutto con la vostra anima gemella, pur cercando di mantenere equilibrio e rispetto nel vostro rapporto. In campo professionale avrete buoni mezzi a disposizione per gestire bene i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: con il sostegno di stelle come Saturno, Marte e Mercurio, sarete in grado di gestire i vostri progetti in modo più strategico e razionale, ottimizzando al meglio le risorse a vostra disposizione. Per quanto riguarda i sentimenti Venere tornerà ad avere totale influenza sulla vostra relazione di coppia, aiutandovi a vivere momenti di serenità. Voto - 9️⃣