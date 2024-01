L'oroscopo della giornata di martedì 9 gennaio prevede un Toro più audace in campo professionale, forte della presenza favorevole di Marte, mentre Capricorno esprimerà maggiore entusiasmo nel ricominciare a dare il massimo per i propri progetti. Leone godrà della presenza benefica della Luna e di Venere, mentre Pesci non dovrà superare certi limiti in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 9 gennaio.

Previsioni oroscopo martedì 9 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: tutto prosegue per come dovrebbe in questo periodo grazie a una serie di pianeti ben allineati nei vostri confronti.

Sul fronte amoroso ci sarà una splendida sintonia tra voi e il partner. Se siete single sarete capaci di entrare in sintonia con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Toro: il sostegno di Marte in trigono vi permetterà di essere più audaci in quel che fate secondo l'oroscopo. Con il giusto impegno, sarete in grado di mettere insieme buoni progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. In amore Sarete più tolleranti nei confronti del partner, ma anche voi non dovrete superare certi limiti. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali in lieve crescita in campo professionale.

Con il nuovo anno, sarete pieni di buoni propositi, e questo cielo si sta lentamente muovendo dalla vostra parte per darvi una mano. In amore questo cielo non sarà particolarmente favorevole a causa della Luna e di Venere in opposizione. Single oppure no, dovrete essere più comprensivi nei confronti della persona che amate, e risolvere insieme ogni problema.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Il rapporto con la persona che amate sarà piacevole e mai eccessivamente romantico. Ciò porterà a una piacevole stabilità di coppia. Sul fronte professionale Marte potrebbe rallentarvi un po’, ma per fortuna sarete capaci di gestire bene le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale ottima in questa giornata di martedì. Single oppure no, sarà una giornata splendida da dedicare alle persone che più amate grazie al sostegno della Luna e di Venere in trigono. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo produttivo per voi, che potrebbe portare anche a qualcosa di più interessante e ambizioso. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un martedì poco soddisfacente in campo amoroso. Il vostro atteggiamento eccentrico potrebbe non essere gradito dal partner. Con la Luna e Venere negativi inoltre, faticherete ad essere in sintonia. Sul fronte lavorativo Marte porterà buone risorse, ma dovrete anche avere le idee giuste per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale favorevole secondo l'oroscopo di martedì.

Tra voi e il partner ci sarà sintonia e buoni sentimenti grazie alla Luna e Venere, entrambi in sestile dal segno del Sagittario. Se siete single vi sentirete davvero bene insieme alla vostra fiamma. Nel lavoro Marte in quadratura potrebbe rallentarvi. Di contro, con il sostegno di Mercurio sarete piuttosto efficienti e razionali in quel che fate. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un martedì produttivo per voi nativi del segno. Avrete a che fare con interessanti progetti al punto da sentirvi davvero felici della strada che state percorrendo. Sul fronte amoroso dimostrerete buone emozioni nei confronti del partner, basando il vostro rapporto principalmente sulla stabilità e sulla fiducia reciproca. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo davvero florido in amore grazie a stelle come la Luna e Venere in buon aspetto.

Single oppure no, vi focalizzerete molto sulla vostra vita sentimentale, al fine di farla brillare il più possibile. In ambito lavorativo avrete nuovi progetti da iniziare in questo periodo. Sarete dunque impegnati, ma anche felici di poter dare vita a un nuovo percorso. Voto - 9️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime in campo professionale. Sarà un periodo in crescita per voi, dove esprimerete un forte entusiasmo nel ricominciare a dare il massimo per i vostri progetti. Marte in congiunzione vi darà un bel po’ di energie da investire. Sul fronte amoroso il rapporto con il partner sarà piacevole e sufficientemente romantico, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di martedì buona secondo l'oroscopo.

Il rapporto tra voi e il partner sarà regolato dalla Luna e da Venere in sestile e vi permetterà di godere di momenti davvero romantici, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo avrete tanta voglia di fare, ma attenzione a non buttarvi in progetti o mansioni complicati per voi. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo poco coinvolgente in campo amoroso per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto sarà necessario non superare certi limiti all'interno della vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro Marte in sestile vi darà una mano, ma con Mercurio in quadratura dovrete essere sicuri delle scelte che farete. Voto - 6️⃣