L'oroscopo della giornata di venerdì 26 gennaio prevede un Acquario eccentrico in campo amoroso, mentre Scorpione riuscirà ad essere più audace in campo professionale. Toro sarà molto affidabile nei propri progetti, mentre Leone dimostrerà buone emozioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo.

Previsioni oroscopo venerdì 26 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in lieve miglioramento in questa giornata di venerdì. La Luna in trigono vi aiuterà a regolare il rapporto con la persona che amate. Sarà possibile cercare di discutere di alcuni problemi e cercare di risolverli.

Sul fronte lavorativo ci saranno tanti progetti da portare avanti, e voi dovrete essere pronti a ogni imprevisto considerato Mercurio negativo. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale favorevole secondo l'oroscopo di venerdì. Anche se la Luna vi darà qualche piccolo grattacapo in amore, con Venere in trigono dal segno del Capricorno sarete in grado di vivere bei momenti con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete precisi e affidabili in quel che fate grazie a mercurio, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna in sestile dal segno del Leone ci sarà stabilità e maturità all'interno del vostro rapporto. Se siete single vi piacerà molto sognare e trovare il vero amore, non importa quanto sarete disposti a dare per averlo.

Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno, ciò nonostante non dovrete avere fretta. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un cielo piuttosto cupo. Il pianeta Venere sarà ancora in opposizione. Single oppure no, faticherete molto a mostrare le vostre emozioni alla persona che amate. Anche in campo professionale avrete bisogno di ridefinire le vostre priorità, e comprendere quale strada sia la più adatta a voi.

Voto - 6️⃣

Leone: giornata che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. Sarete pervasi da buone emozioni, soprattutto nei confronti del partner, godendo così di momenti davvero interessanti. Per quanto riguarda il lavoro potreste trovarvi davanti un bivio. Ci saranno alcuni ostacoli da superare, ma la ricompensa potrebbe essere davvero interessante.

Voto - 7️⃣

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore sarete spinti da questa voglia di sentimenti ed emozioni, tutte da condividere con la persona che amate. Anche sul fronte professionale tutto procede per il verso giusto, spinti da un cielo davvero sereno e da una grande forza di volontà che vi aiuterà ad andare avanti. Voto - 9️⃣

Bilancia: la vostra vita quotidiana sarà davvero complicata in questo periodo. Basti pensare che Venere, Marte e Mercurio saranno in cattivo aspetto e non vi metteranno spesso nelle condizioni giuste per godere di una quotidianità soddisfacente. In amore o nel lavoro, dunque, sarà necessario un cambio di rotta. Dovrete capire cosa volete davvero dalla vostra vita se volete raddrizzare le cose.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un venerdì nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. In ambito amoroso Venere porterà buone emozioni, ma con la Luna in quadratura non sarete sempre a vostro agio. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di mettere in piedi progetti interessanti, audaci e dai guadagni duraturi, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno del Leone vi darà una mano con la vostra relazione di coppia. Single oppure no, oltre a buoni sentimenti, vivrete il vostro rapporto con maturità e passione. Sul fronte professionale vi darete da fare con i vostri progetti. Forse non sarete sempre tra i migliori del settore, ciò nonostante riuscirete comunque a dire la vostra.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale eccellente grazie a una luminosa Venere nel vostro cielo. Single oppure no, sarà il momento giusto per dedicare anima e corpo verso la persona che amate e costruire un rapporto che valga la pena di essere vissuto. In campo professionale organizzazione e attenzione ai dettagli vi permetteranno di costruire progetti di successo. Voto - 9️⃣

Acquario: con la Luna in opposizione dal segno del Leone potreste mostrare un atteggiamento più eccentrico, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Attenzione a come potreste reagire verso il partner. Per quanto riguarda il lavoro sarà il momento di provare a fare qualcosa di diverso, che possa garantirvi risultati migliori.

Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di venerdì positiva per voi nativi del segno. Sarete sotto la protezione del pianeta Venere, che vi metterà nelle condizioni giuste per vivere una relazione affiatata. In ambito professionale sarete nelle giuste condizioni per mettere insieme progetti di primo livello, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣