L'oroscopo della giornata di venerdì 5 gennaio vedrà il pianeta Marte arrivare nel segno del Capricorno, che dimostrerà maggiori energie e impegno nel lavoro, mentre Scorpione sarà più scattante e vivace. Cancro potrebbe accusare un po’ di stanchezza e Pesci potrebbe peccare di presunzione nel lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni.

Previsioni oroscopo venerdì 5 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: vigilia di Epifania discreta per voi nati del segno. Questo cielo vedrà diversi cambiamenti per voi. In amore la Luna si troverà in una posizione più comoda e vi permetterà di costruire un rapporto migliore con il partner.

Nel lavoro invece dovrete fare i conti con Marte in quadratura. A volte, potreste non avere abbastanza risorse per gestire più incarichi. Voto - 7️⃣

Toro: l'arrivo di Marte in Capricorno vi permetterà di gestire in modo più efficiente le vostre mansioni. Secondo l'Oroscopo, avrete buone energie e una discreta vivacità, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte amoroso la Luna si troverà in opposizione a partire dal pomeriggio. Attenzione dunque al vostro modo di fare nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno un cielo più sereno nei vostri confronti, soprattutto in campo professionale. Marte smetterà di essere opposto, e potrebbero affacciarsi all'orizzonte nuove opportunità che dovrete saper cogliere.

In amore Venere vi darà ancora del filo da torcere. Anche se ci saranno dei problemi, dovrete dimostrare abbastanza maturità da saperli superare insieme. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale valida nel corso di questa giornata. In ambito amoroso dimostrerete maturità e buone emozioni nei confronti del partner grazie alla Luna in trigono.

Sul fronte lavorativo Marte in opposizione potrebbe prosciugare velocemente le vostre energie. Avrete bisogno di essere ben organizzati fin da subito e ottimizzare le risorse che avete a disposizione. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di venerdì positiva per voi nati del segno. Vi dimostrerete sempre premurosi e abbastanza carini nei confronti del partner, ma con la Luna in quadratura occhio a non esagerare.

Nel lavoro perderete il supporto di Marte, ciò nonostante sarà comunque un periodo abbastanza proficuo e soddisfacente per voi. Voto - 8️⃣

Vergine: settore professionale in crescita ora che Marte si troverà in buon aspetto. Avrete più risorse da dedicare ai vostri progetti, ciò nonostante non dovrete fare scelte azzardare. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna si troverà in una posizione migliore in questo periodo, ma con Venere in quadratura dovrete essere molto pazienti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale godibile in questa giornata. Venere in sestile porterà buone emozioni e bei momenti da vivere insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale invece dovrete fare attenzione a Marte in quadratura.

Avrete ancora buone capacità, ma dovrete essere cauti. Voto - 8️⃣

Scorpione: con Marte in sestile dal segno del Capricorno sarete più scattanti e vivaci in campo professionale. Sarà un periodo di crescita per voi e dovrete saper cogliere le opportunità che arriveranno. In amore la Luna in congiunzione a partire dal pomeriggio vi darà quella marcia in più utile per vivere al meglio il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Sagittario: ottima giornata grazie a Venere. Dedicherete tutto il vostro amore alla vostra anima gemella. Sarete in grado di godere di una relazione davvero affiatata. Sul fronte professionale perderete il supporto di Marte. Di contro, con Mercurio a favore valuterete attentamente determinate richieste, evitando di commettere errori.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un venerdì brillante in campo professionale grazie al sostegno di Marte, ora in congiunzione al vostro segno. Avrete maggiore cura dei vostri progetti e sarete in grado di fare velocemente importanti progressi. Sul fronte amoroso ci sarà una buona intesa tra voi e il partner, merito anche della Luna in sestile. Se siete single fatevi coraggio e mettete in mostra le vostre emozioni. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Single oppure no, con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione non sarà facile entrare in sintonia con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Marte si troverà alle vostre spalle.

Ve la caverete bene, ma non dovrete sprecare le risorse a vostra disposizione. Voto - 6️⃣

Pesci: con Mercurio in quadratura dal segno del Sagittario potreste peccare di presunzione in campo professionale. Marte invece si troverà in una posizione migliore per voi. In ogni caso, dovrete fare attenzione all'evolversi dei vostri progetti. Sul fronte amoroso la Luna sarà in una posizione più comoda per voi, ma con Venere in quadratura, per il momento, meglio evitare effusioni di troppo. Voto - 6️⃣