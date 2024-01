L'oroscopo della settimana che va dal 29 gennaio al 4 febbraio prevede un Capricorno sognare in grande, forte di stelle come Venere, Mercurio e Marte in congiunzione, mentre Ariete dovrà essere molto paziente in questo periodo. Leone sarà più fiducioso delle proprie capacità, mentre Ariete non sarà così energico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 29 gennaio al 4 febbraio.

Previsioni oroscopo dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: sarà una settimana difficile per voi nativi del segno. Questo cielo sarà dominato da pianeti in quadratura come Venere e Mercurio, che renderanno la vostra vita quotidiana più complicata.

Single oppure no, il vostro modo di amare potrebbe non essere apprezzato come un tempo. Sul fronte professionale, soprattutto se avete concluso alcuni progetti da poco, dovrete trovare la giusta direzione per iniziare nuove mansioni al meglio. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale coinvolgente e calorosa nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Single oppure no, con Venere in trigono dal segno amico del Capricorno, sarà facile entrare in sintonia con la persona che amate e dare vita a splendidi momenti insieme. Attenzione solo nel weekend, quando la Luna sarà in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro non avrete alcuna difficoltà a gestire al meglio le vostre mansioni, forti di Marte e Giove in buon aspetto.

Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale migliore a partire da questa settimana. Secondo l'oroscopo, il rapporto con il partner migliorerà giorno dopo giorno. Le giornate di martedì, mercoledì e giovedì saranno le più indicate per rafforzare il vostro legame grazie alla Luna in trigono. Nel lavoro riuscirete a gestire le vostre mansioni in modo più sereno, con risultati sicuramente più convincenti.

Voto - 8️⃣

Cancro: questo cielo non vi darà pace in questo periodo secondo l'oroscopo. Con stelle come Marte, Mercurio e Venere in cattivo aspetto, non sempre le cose andranno come previsto. In amore dovrete essere più comprensivi nei confronti del partner, e capire quando state sbagliando. Anche nel lavoro dovrete essere meno impulsivi e gestire in modo più efficace le vostre mansioni, ad esempio chiedendo consiglio a un collega.

Voto - 6️⃣

Leone: nonostante Mercurio e Marte non siano più a favore, sarete piuttosto fiduciosi delle vostre capacità. In ambito lavorativo non sarete tra i migliori del vostro settore, ciò nonostante riuscirete comunque a dire la vostra. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà favorevole fino a giovedì, e vi darà una mano a godere di un bel rapporto. Attenzione però nel weekend, quando l'astro argenteo sarà contro di voi. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale eccellente in questo periodo. Avrete modo di iniziare il mese di febbraio sotto ogni più rosea aspettativa grazie a Venere favorevole. Single oppure no, sarà il periodo giusto per concentrarvi al massimo sui vostri sentimenti e sulla vostra vita amorosa.

Anche per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare sui vostri progetti. Sarete in grado di mettere insieme importanti risultati grazie al vostro impegno. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale che tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio vi darà qualche problema. L'oroscopo della prossima settimana si rivelerà dunque difficile per voi nativi del segno, soprattutto in campo professionale, dove faticherete molto a mettere insieme progetti ben fatti. In amore la Luna vi darà una mano, ma con Venere in quadratura non sarà semplice trovare la giusta intesa con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Scorpione: ottimo periodo per voi nativi del segno grazie a un cielo davvero sereno. Sul fronte sentimentale potrete contare su Venere in sestile per mostrare al meglio le vostre emozioni, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Il fine settimana poi sarà un crescendo di emozioni grazie alla Luna in congiunzione. Anche nel lavoro sarete in grado di esprimere bene le vostre competenze. Con Mercurio e Marte in sestile, potrete ambire davvero in alto. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà una settimana nel complesso valida per voi nativi del segno, anche se questo cielo sarà poco influente con voi. In amore ci sarà stabilità all'interno del vostro rapporto. Questa atmosfera positiva sarà importante per cercare di superare eventuali difficoltà insieme alla persona che amate. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti e, a volte, apprezzerete molto il sostegno e l'aiuto di alcuni colleghi. Voto - 8️⃣

Capricorno: avrete modo di sognare in grande in questo periodo grazie a questo davvero splendido.

Sul fronte professionale Marte, Mercurio e Giove vi aiuteranno a gestire in modo impeccabile i vostri progetti, e poter così raggiungere traguardi più ambiziosi. Sul fronte amoroso la settimana partirà a rilento a causa della Luna in quadratura, ma con Venere in congiunzione il vostro rapporto si rivelerà comunque più che soddisfacente. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale tutto sommato discreta secondo l'oroscopo della prossima settimana. Questo cielo vedrà la Luna favorirvi fino a giovedì. Successivamente, dovrete fare più attenzione all'evolversi della vostra vita sentimentale, e fare molta attenzione a ciò che potreste dire o fare. In campo professionale avrete buone abilità e competenze, che però dovrete saper esprimere nel modo giusto se volete raggiungere buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Pesci: la vostra vita quotidiana procederà lungo la giusta direzione in questo periodo. Secondo l'oroscopo, Venere in sestile vi permetterà di essere un tutt'uno con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Anche voi single sarete più romantici e affiatati con la vostra fiamma. Nel lavoro il vostro impegno e la vostra dedizione saranno finalmente premiati grazie al sostegno di Saturno, Marte e Giove. Voto - 8️⃣