Il bob sarà uno dei tagli capelli protagonisti dell'inverno 2024: il risultato finale è una chioma sofisticata, libera e soprattutto elegante. Inoltre anche la curtain bangs sfoggiata dalla cantante Dua Lipa sarà una delle tendenze dei prossimi mesi.

L'hairstyle della stagione invernale

Il bob rispecchia tutte le tendenze del momento: precisamente la lunghezza di questo taglio arriva al mento e risulta essere pari. Inoltre sulle punte sono presenti delle sfilature davvero impercettibili. Per quanto riguarda lo styling si può optare per una piega mossa o spettinata; invece per avere un look più voluminoso si può creare un taglio strutturato.

Sulla capigliatura si possono realizzare una riga centrale o laterale. Questo caschetto diventa irresistibile con una tonalità bionda: quindi sono ideali i colori glaciali e freddi o perfettamente sfumati sui toni del miele o del grano. Il risultato finale deve essere sempre molto morbido e senza degli stacchi troppo netti.

Alcuni dettagli imperdibili

Per rendere diverso il solito il bob si può creare uno styling liscio con la riga a zig zag; invece per delle occasioni importanti si può optare per l'immancabile frisé con la riga leggermente spostata di lato. Sul taglio di capelli si possono abbinare ai lati del volto dei ciuffi lunghi: quest'ultimi possono essere lisci o dei boccoli definiti.

Per quanto riguarda la tonalità è ideale il bordeaux con dei colpi di luce posizionati sul davanti. E' ideale anche il castano scuro con dei piccoli ciuffi rosso ciliegia realizzati su tutta la chioma. Per impreziosire la capigliatura all'ultimo minuto sono perfetti dei cerchietti di stoffa o dei fermagli con dei piccoli fiori.

Anche sul bob si possono creare delle acconciature, come una mini ponytail o uno chignon morbido. Con questo tipo di taglio capelli si possono scegliere degli outfit particolari. Quindi sono perfetti dei pantaloni a palazzo, una camicia in satin e un pullover con scollo a V; inoltre sono ideali anche dei pantaloni skinny in pelle e un pullover a collo alto.

Per completare il tutto non possono mancare dei mocassini o degli stivali, un cappotto e una borsa a tracolla.

I tagli capelli continuano

La curtain bangs può essere scelta per rinnovare una capigliatura in pochi minuti. In particolare la lunghezza della frangia a tendina scelta da Dua Lipa arriva quasi al mento. Su questi dettagli, la cantante ha creato uno styling liscio e vaporoso. Per quanto riguarda la tonalità, Dua continua a portare la colorazione vinaccia che ha rivoluzionato il suo hairstyle. Anche l'attrice Benedetta Porcaroli ha optato per una curtain bangs voluminosa e invece il colore dei capelli è un biondo dorato davvero romantico. Quindi la frangia a tendina resiste in ogni stagione, ed è il momento giusto per essere scelta da molte donne.