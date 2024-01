L'oroscopo di giovedì 4 gennaio ha in serbo tante novità e sulla base dei transiti planetari è pronto rivelare tutti i segreti del giorno. L'amore, il lavoro e la famiglia avranno priorità assoluta, ma ci sarà grande attenzione anche per i sogni e gli interessi dei dodici profili. Tra loro lo Scorpione sarà molto fortunato, mentre il Leone e i Pesci appariranno stressati.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del giorno con annessa classifica dei segni.

La classifica secondo l'oroscopo del 4 gennaio: le prime posizioni

Scorpione (1° posto): per voi, inizierà un periodo caratterizzato da tanti eventi positivi.

Adorerete mettervi in gioco e non vi tirerete indietro neanche davanti alle sfide più ardue. Sarete capaci di amare il prossimo con tutti voi stessi, ma non vi farete sfruttare da persone poco comprensive.

Ariete (2° posto): Cupido vi sorriderà. Non scoccherà ancora la freccia del vero amore, ma potrebbe esserci in ballo una frequentazione importante. Vi muoverete con cautela, cercando di conoscere tutto dell'altra persona. Non vorrete ricevere nuove brutte sorprese.

Acquario (3° posto): le stelle sosterranno la vostra rinascita. Sarà il momento di affilare gli artigli e di lanciarvi a capofitto nel lavoro. Non potrete attendere oltre. Dovrete usare tutte le risorse a vostra disposizione per ottenere i risultati desiderati.

Ne sarete davvero soddisfatti.

Toro (4° posto): l'idea di allontanarvi dalle persone care vi spaventerà. Avvertirete sentimenti contrastanti che, nonostante tutto, non riusciranno a nascondere il vostro desiderio di libertà. Avrete accesso a opportunità preziose, in grado di rivoluzionare completamente la carriera lavorativa.

Capricorno (5° posto): avrete un'autostima incrollabile. La utilizzerete per primeggiare sul posto di lavoro e per non farvi mettere i piedi in testa da nessuno. Avrete successo, ma non dovrete essere troppo duri con gli altri. Anche le relazioni con i colleghi di lavoro andranno coltivate con attenzione.

Cancro (6° posto): il partner avrà un posto speciale nel vostro cuore.

Non potrete trascorrere molto tempo insieme a lui, però, non farete altro che pensarlo. Non vedrete l'ora di lasciarvi alle spalle tutti questi impegni lavorativi. La fortuna vi asseconderà, ma non dovrete esagerare.

La seconda parte della classifica

Pesci (7° posto): assistere a un calo della complicità di coppia. Il partner prenderà le distanze da voi a causa di alcune incomprensioni. Vorrete chiarire la situazione, però, per il momento, non sarete ancora pronti a scendere a compromessi. Preferirete aspettare.

Leone (8° posto): non sarete molto abili nel combattere lo stress. Farete fatica a contrastarlo e, in alcuni momenti, vi sentirete davvero persi. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non concentrarvi troppo su tali pensieri.

Attenersi alla routine quotidiana potrebbe rappresentare la soluzione perfetta.

Sagittario (9° posto): non riuscirete a rapportarvi serenamente con la vostra famiglia. Proverete a intavolare alcuni discorsi, però, con il passare delle ore, vi renderete conto di non essere riusciti a raggiungere l'obiettivo. L'eccessiva insistenza non vi porterà a nulla di buono.

Vergine (10° posto): assumerete un comportamento contrastante. Sarete molto confusi sui prossimi passi da compiere. Vi affiderete all'istinto, però, in alcuni momenti potrebbe essere più utile dare la priorità alla mente. I consigli non saranno bene accetti, soprattutto quelli della famiglia.

Gemelli (11° posto): farete fatica a lasciarvi andare, sia nei rapporti di coppia che con gli amici.

Avrete paura di mostrarvi eccessivamente vulnerabili. Per questo motivo, potreste rimanere soli. Tale condizione non vi peserà eccessivamente, ma vi farà riflettere.

Bilancia (12° posto): vorrete passare inosservati, soprattutto in ambito sentimentale. Questo non sarà il momento giusto per intraprendere una nuova relazione di coppia. Sarà importante riflettere bene sulle decisioni da prendere, in modo da non avere rimpianti.