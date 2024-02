Le previsioni dell'oroscopo del 28 febbraio invitano gli Ariete ad aprire gli occhi e gli Scorpione a pianificare in modo più razionale le proprie priorità. Di seguito tutti i dettagli.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: in certi casi è necessario fare un passo indietro anche solo per prendere meglio la rincorsa. Una giusta ritirata, infatti, può essere determinante per la vittoria di una guerra.

11° Scorpione: l'Oroscopo del 28 febbraio invita i nati sotto questo segno a concentrarsi un po' di più sulle questioni realmente importanti.

Non perdete tempo nel pensare a cose o persone che non meritano la vostra attenzione.

10° Sagittario: giornata molto intensa per quanto riguarda i nuovi incontri. Le stelle vi esortano ad essere di larghe vedute. Imparate ad aprirvi a nuove esperienze senza essere troppo polemici e timorosi.

9° Pesci: rischiare è l'unico modo che avete per scoprire come andrà a finire qualcosa a cui tenete. Soprattutto dal punto di vista sentimentale, in questo periodo è importante mettersi in gioco.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: a volte non serve insistere, capire quando fermarsi potrebbe essere la scelta più saggia da prendere. Buon momento per quanto riguarda il lavoro.

7° Ariete: non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in maniera onesta con voi, sarebbe opportuno aprire gli occhi.

6° Cancro: i nati sotto questo segno devono fare meglio il punto della situazione. Sarebbe forse più opportuno non essere troppo rigidi e inflessibili, specie nei rapporti di coppia.

5° Toro: in amore vi sentite in alto mare. Soprattutto i single potrebbero avere come la percezione di non essere in grado di trovare la propria via, ma non temete, tutto andrà per il meglio se ci credete.

Oroscopo segni fortunati del 28 febbraio

4° in classifica Capricorno: una persona a voi vicina potrebbe sorprendervi, tanto in positivo, quanto in negativo. La cosa importante è non lasciare che gli altri oscurino la vostra luce.

3° Gemelli: siete piuttosto favoriti in questo periodo, ma tutto è nelle vostre mani. Non fermatevi ai primi ostacoli ma lottate per arrivare lontano.

In amore ci sono delle interessanti novità in arrivo.

2° Leone: siate cordiali e gentili con le persone che vi circondano, vedrete che le buone azioni torneranno indietro. Buon momento per lasciarsi andare a qualche tentazione che avete cercato di reprimere.

1° Vergine: i nati sotto questo segno devono cercare di essere un po' più propositivi. Concentratevi sugli obiettivi che riguardano il vostro futuro e non temporeggiate.