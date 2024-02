L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 marzo. Sotto i riflettori astrali il primo giorno di weekend, analizzato e confrontato con i sei simboli dello zodiaco compresi nella seconda sestina. Ansiosi di scoprire come potrebbe evolvere la giornata di sabato?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 2 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Un sabato davvero positivo per molti di voi: preparatevi a gongolare come non mai!

probabilmente arriveranno buone nuove soprattutto a coloro che, nel frattempo, fossero in attesa di risposte o riscontri in qualsiasi ambito. State attenti a eventuali "notizie vaganti", annunciatrici quasi sempre di improbabili verità. In amore, ora che avete trovato qualcuno che finalmente vi capisce, non lasciatevelo scappare! Anzi, fate in modo di soddisfare ogni suo desiderio, con tanto affetto e disponibilità in qualsiasi momento della giornata. Single, l'amore (quello con la "A" maiuscola) molto presto si risveglierà. Dunque, chi lo cerca dovrà prepararsi moralmente e soprattutto fisicamente a incontrare nuove persone: tra quest'ultime potrebbe esserci quella giusta che fa per voi. Le previsioni del giorno invitano con forza a darsi da fare.

Nel lavoro, le stelle suggeriscono di portare avanti un progetto considerevole: tenetevi pronti perché, sicuramente, una bella sorpresa rimetterà in moto la mente.

Scorpione: ★★★★★. A voi nativi l'Astrologia ha riservato le cinque stelline della buona fortuna. La giornata Inizierà senz'altro con il piede giusto fin dal mattino.

In conseguenza di ciò, preparatevi a fare faville: in vista rilanci e messe a punto con alte previsioni di buona riuscita. Giusta la carica d'energia. Per quanto riguarda l'amore, molto probabilmente con il partner si profila una giornata più che buona, a patto di sapervi districare da alcune situazioni che attualmente tengono sotto scacco la vostra anima.

Le stelle in questo caso invitano a dedicare la maggior parte del tempo a cercare di soddisfare al massimo le vostre attese. Single, sfruttate al massimo il presente preparandovi a cogliere ogni attimo di piacere che la giornata senz'altro vi offrirà, senza preoccuparvi del futuro. Parlando in senso generale intanto, giorno ottimo per quanto riguarda le vostre aspettative sentimentali: ottimo così! Nel lavoro, inaspettatamente gli affari e gli investimenti sembreranno andare abbastanza bene: allucinazioni?

Sagittario: 'top del giorno'. La Luna sta per arrivare nel vostro segno: pronti a sorridere in amore? La giornata coincidente con il sesto dei sette giorni della settimana pertanto, presuppone possa essere per certi versi addirittura fantastica in primis in ambito affettivo.

La generosa Luna in arrivo nel segno quindi, senza meno procurerà tanta fortuna e positività rendendo questa giornata molto piacevole. Sarete pronti ad affrontare nuove responsabilità con la vostra metà e potrete programmare impegni a lunga scadenza. Single, il giorno si profila denso di soddisfazioni, ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Avrete una gran voglia di stare in mezzo alla gente e magari anche di trovare nuovi interessi che possano regalarvi un insolito piacere. Nel lavoro, è giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali. La comunicazione sarà agevolata dalle influenze planetarie e tutto scorrerà a gonfie vele. Coltivate queste ondate di novità facendole divenire parte della vostra routine.

Oroscopo e stelle del 2 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Routine a go go e tanta serenità in arrivo. La giornata di questa parte della settimana che sta per concludersi si profila abbastanza generica, senza strappi o picchi di positività e tutta rivolta alla consueta normalità. In generale, potrebbe iniziare un periodo indirizzato molto probabilmente verso la ricerca della tranquillità, soprattutto a livello affettivo in ogni genere e sotto tutte le forme. In amore, avrete modo di vivere dei bei momenti con il partner, con quest'ultimo ben disposto a toccare 'i tasti giusti' capaci di risollevarvi anche dalle situazioni più scomode. Single, attorno a voi ci saranno persone da avvicinare e, se metterete da parte timori e diffidenze, potreste fare incontri davvero interessanti.

Nel lavoro infine, ci saranno dei segnali abbastanza incoraggianti: quando si tratta di scovare opportunità o nuove strade da sfruttare siete sempre al top. Ottime prospettive per nuovi guadagni, se non subito, a breve termine.

Acquario: ★★★★. Un inizio weekend all'insegna della solita normalità. Dunque, periodo discretamente buono questo, risultando per molti di voi abbastanza vivibile. Pochi i 'contro' ed abbastanza invece i 'pro'. Parlando in generale, diciamo che avete voglia di qualcosa di diverso ma non sapete spiegare neppure voi cosa desiderate effettivamente. Tranquilli, i traguardi desiderati sono abbastanza a portata di mano. In campo sentimentale, astri amichevoli vi daranno quasi tutto ciò che vi servirà per affrontare la giornata con grande forza d'animo e coraggio.

Approfittatene per trascorrere una serata speciale con lui/lei. Single, il giorno vi troverà fascinosi e simpatici: se vi piace qualcuno/a ma non riuscite mai a parlarci come si deve, cercate di programmare qualche occasione utile per stare a tu per tu con quest'ultima, così facendo agevolerete il 'lavoro' di Cupido senza problemi. Nel lavoro invece, se avete deciso di fare valere una vostra idea, dovrete sfruttare tutta la vostra diplomazia per portarla avanti, senza avere timore di sbagliare.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 2 marzo, prevede un periodo di stallo in diversi settori. Come comportarsi in questo caso? Se siete già sotto stress o sono in atto già tensioni di qualsiasi natura, allora fate attenzione a come avrete intenzione di muovervi nel periodo.

Le previsioni, in questo caso, indicano in amore più di qualche difficoltà: saranno più facili i rapporti con le persone del circondario che non quelli con la persona amata! Se il vostro cuore ha preso una sbandata per un'altra persona, ora tornerete nella giusta carreggiata. In altre parole è doveroso per voi capire se vale la pena fare una diversa scelta sentimentale oppure tentare di mettere 'una pezza' all'attuale rapporto. Single, non fate programmi a lungo termine: aspettate questo fine settimana, qualcosa di buono sicuramente accadrà. Curiosi di sapere come andrà il finale di settimana, giusto? Diciamo che potrebbe andare meglio: dovrete accontentarvi di ciò che offre il convento in attesa di giornate migliori. Nel lavoro, intanto, se nei giorni scorsi avete lasciato qualcosa in sospeso, ora è giunto il momento di rimediare.