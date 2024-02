L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 febbraio. In analisi la giornata di inizio weekend, sottoposta a confronto con i segni appartenenti alla prima tranche zodiacale. Curiosi di appurare qualche indizio su come potrebbe evolvere questo sabato? Certo che si, per cui iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 3 febbraio. A voi il piacere di consultare il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. In arrivo un giorno classificato come "sottotono".

Valutazione perfettamente in linea con quanto messo in luce nella nostra ultima classifica stelline. In amore, le stelle vi guarderanno di traverso per l'intera giornata, e potrebbero esserci piccole incomprensioni. In eventuali momenti d'instabilità verso il partner reagirete con intelligente prontezza. In questo momento avete bisogno di quiete e di solitudine: recatevi in un posto tranquillo e rilassatevi. In merito ai single, le questioni di cui vi state occupando subiranno uno stop: tenete duro, perché passerà molto presto. L'amore rimarrà in ombra, poiché siete impegnatissimi a districare matasse in famiglia oppure perché preferirete starvene da soli.

Scorpione: ★★★★★. Avvio di weekend capace di portare tanta buona positività che andrà a impattare piacevolmente sulla solita routine.

In qualche potrebbe arrivare persino un pizzico di buona fortuna. In amore, il rapporto con il partner sarà positivo; per quelli con problematiche aperte, ci sono buone possibilità di concluderle in modo convincente. Le piccole cose faranno una grande differenza: ricordate, la gentilezza che immettete nell'Universo torna sempre verso di voi, con effetti positivi.

I single, potranno godere di un'atmosfera molto tranquilla e priva di circostanze impegnative: chi vi circonda sarà rassicurato nel vedervi fiduciosi. Nel lavoro, nuove offerte da prendere seriamente in considerazione.

Sagittario: ★★★★★. Periodo sicuramente felice in molti campi. Non vi saranno "effetti collaterali", ma solo belle novità e buone sorprese a fine giornata.

In amore, le stelle vi faranno sentire incredibilmente forti e coraggiosi: sapete di avere un grande potere, quello delle vostre emozioni. È assolutamente naturale per voi entrare in empatia con le persone che vi stanno vicino, soprattutto con la vostra dolce metà. Avrete così la possibilità di divertirvi e godere di tutto ciò che la vita senz'altro non mancherà di elargire. I single potranno contare sul prezioso supporto lunare: una dolce favola sentimentale potrebbe realizzarsi proprio a fine giornata. Nel lavoro, si prospetta delizioso il periodo per il vostro segno: fronteggerete le varie situazioni con abilità. Il vostro desiderio di novità troverà sfogo in un'interessante occasione che non vi lascerete scappare.

Oroscopo e stelle del 3 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Il prossimo giorno in calendario non si annuncia affatto malvagio. Con un po' di accortezza in più, certamente riuscirete a portare a termine cose anche abbastanza complicate. In amore, se dovessero esserci buone occasioni per chiarire con la vostra metà, approfittatene per mettere in sicurezza ciò che necessita di essere aggiustamento. In coppia soprattutto, un consiglio: non lasciate entrare la gelosia nel vostro cuore, siate fiduciosi nella persona che avete a fianco. Per i single: irresistibili per simpatia e senso dell'umorismo, brillerete come una stella di prima grandezza in un'occasione particolare, oppure nel corso di una serata conviviale.

Nel lavoro, non mancheranno le soddisfazioni e gli stimoli, ma anche gli impegni non scherzeranno. Alcune scelte potrebbero cambiare in meglio la vita.

Acquario: ★★. Le analisi astrali d'inizio weekend indicano che sarete troppo suscettibili. In questo momento si suggerisce di stare lontano da persone che potrebbero far saltare i nervi o ferire. Per i sentimenti, la giornata sarà abbastanza "strana": diciamo pure poco reattiva alle cose che eventualmente vorreste vedere realizzate. In alcune circostanze vi sarà difficile passare sopra a vere o presunte mancanze nei vostri riguardi da parte di chiunque. Per i single, la solitudine può anche essere una scelta pratica, ma nella maggior parte dei casi è soltanto un modo per non mettersi in gioco: meditate!

Intanto, potrebbero arrivare delusioni per via di una questione a carattere sentimentale "poco chiara". Nel lavoro, la giornata potrebbe portare del malumore: alla fine sicuramente troverete il modo per risolvere una questione importante.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 3 febbraio, pronostica che partirà in linea con la solita routine questo finale di settimana. La giornata in analisi quindi, sarà abbastanza positiva su molti fronti. In amore, fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine da sfruttare. La passione e la disinvoltura saranno alle stelle e l'appagamento sarà piacevole. Single, per trascorrere al meglio questa giornata, dedicate il vostro tempo esclusivamente ad attività rilassanti.

Sforzatevi di alleggerire lo stress di questo ultimo periodo. Lasciate perdere "certi lavoretti" che vi toccano. Nel lavoro, sicuramente vi state impegnando molto, anche se non sempre riuscite a raccogliere i frutti di quanto seminato. Non scoraggiatevi!