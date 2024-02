L'oroscopo del weekend 3 e 4 febbraio invita i nativi del Cancro a non fare scenate di gelosia e raccomanda alle persone Pesci di non perdere la calma, ad avere pazienza e ad ascoltare il partner per evitare problemi di coppia.

Venere avrà in mente di far vivere ai single Acquario un incontro speciale, mentre Urano e Nettuno prenderanno il controllo della vita amorosa dei nati in Toro.

L'amore secondo l'oroscopo del primo weekend di febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Se vivete ancora nel vuoto sentimentale, le stelle di questo weekend faranno del male al vostro cuore.

Il deficit si farà sentire duramente. Influirà più o meno su tutti gli altri settori della vostra vita. Siate pazienti, non disperatevi, l’amore arriverà quando meno ve lo aspettate.

Toro – L'Oroscopo del primo fine settimana di febbraio incoraggia le coppie già formate a esaminare e migliorare il rapporto esistente. Si tratterà soprattutto di rendere il legame più caldo e armonioso. Single, questo periodo potrebbe rivelarsi sorprendente. Saranno, infatti, Urano e Nettuno ad avere il controllo sui vostri amori. È quindi del tutto possibile che abbia luogo un incontro importante e decisivo.

Gemelli – Il primo weekend di febbraio si presenterà sotto buoni auspici e la vostra vita sentimentale tornerà a essere piacevole e armoniosa.

Nettuno e Urano proteggeranno le anime sole che grazie al loro fascino potranno fare un incontro significativo. Se vivete in coppia, il rapporto con il vostro partner sarà segnato dalla complicità e dalla tenerezza. Attenzione, però, all’impatto di Marte che potrebbe spegnere la passione.

Cancro – Se vivete in coppia, la tenerezza e la complicità non mancheranno, condite da una bella sensualità.

Fate attenzione a non fare scenate di gelosia con il vostro partner, probabilmente non se lo merita e lo destabilizzerebbe completamente. Per le anime sole, un meraviglioso incontro ci sarà nella giornata di domenica 4 febbraio.

Previsioni astrologiche per sabato 3 e domenica 4 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Non volete che la vostra vita di coppia prenda una brutta piega, quindi, non nascondete nulla alla vostra dolce metà o fatelo con saggezza.

Non è detto che il vostro partner apprezzi misteri ed enigmi. Single, potreste lasciarvi attrarre dai vantaggi materiali che una persona può offrire invece di cercare di scoprire se tra voi due possa nascere o meno un amore sincero.

Vergine – Sentirete un profondo bisogno di serenità e stabilità nella vostra vita coniugale e accetterete di impegnarvi per mantenere nella vostra relazione un clima più armonioso rispetto a quello recente. Single, molti di voi cercheranno più divertimento che relazioni durature. Attenzione, però, in questo piccolo gioco, a volte dovrete mettere in campo l’ingegno per non ritrovarvi bloccati in una situazione scomoda e disagevole.

Bilancia – Vivendo in coppia, se non riuscite ad accordarvi sull’educazione dei figli, scegliete un arbitro esterno alla famiglia o, meglio ancora, rivolgetevi a un consulente familiare.

Se siete ancora single, non è facile incontrare qualcuno che faccia al caso vostro. Siate pazienti o cambiate il vostro comportamento.

Scorpione – È Marte a favore che proteggerà la vostra vita amorosa. Questo pianeta, aumentando il vostro potere di seduzione, risveglierà la vostra libido. Se siete sposati, la felicità sarà lì, a condizione che il vostro partner abbia il vostro stesso umore . Se vi sentite soli, avrete voglia di intraprendere un’avventura, per piacere piuttosto che per sentimenti. Andrà tutto bene, se avrete l’onestà del fair play e non vi lancerete in grandi dichiarazioni d’amore che l’altra persona potrebbe prendere sul serio.

Astrologia per il primo fine settimana di febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le cattive influenze lunari interromperanno la vostra vita amorosa. Non sopportate assolutamente la gelosia, che chiamate possessività, e non vorrete sacrificare neanche un briciolo della vostra indipendenza per non provocarla più. Ma, con il sostegno del pianeta Venere, troverete una buona idea per rimettere in sesto i vostri amori.

Capricorno – Evitate qualsiasi confronto con il vostro partner d’amore, perché l’atmosfera si caricherà di elettricità e potrebbe provocare un’esplosione abbagliante. Se necessario, partite presto e tornate tardi. Lasciate che le parole offensive che ricevete vi scivolino via. Dite a voi stessi che il tempo burrascoso non può durare in eterno.

Acquario – Molti pianeti, incluso lo scontroso Saturno, influenzeranno il settore della convivenza. Non è il momento insomma di spingere il vostro partner al limite essendo troppo sfuggente. Single, Venere potrebbe proporvi un incontro con una persona proveniente da un’altra città. Non sarà necessariamente duraturo, ma comunque molto piacevole.

Pesci – In questo periodo sono necessari calma, pazienza e un orecchio attento per evitare problemi d’amore. Se cedete agli impulsi perversi di Plutone, adottando un atteggiamento caldo e dominante, rischiate di finire al centro di una situazione dolorosa e sofferente. Se vivete da soli, vi imbarcherete in qualsiasi avventura, rischiando di rimanere delusi. Ma per le anime sole che appartengono alla prima e terza decade, è possibile un colpo di fulmine.