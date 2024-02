L'oroscopo della giornata di domenica 25 febbraio annuncia un Ariete particolarmente affiatato con il partner, mentre Capricorno sarà in un periodo proficuo al lavoro. Bilancia troverà soluzioni adeguate per i propri progetti, mentre Cancro godrà di un cielo sereno.

Previsioni oroscopo domenica 25 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: sarà una domenica rilassante per voi nativi del segno, con momenti di spensieratezza tutti da vivere insieme alla persona che amate grazie anche a Venere in sestile. Per quanto riguarda il lavoro, in questa giornata potrete concedervi di rallentare un po’, purché la vostra prestazione non sia insufficiente.

Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in trigono dal segno della Vergine vi aiuterà a concludere discretamente bene questa settimana secondo l'Oroscopo. Ricordatevi però che Venere si troverà in quadratura, dunque attenzione al vostro modo di amare. Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a non commettere errori, ciò nonostante attenzione a Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in contrapposizione secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Single oppure no, dovrete essere più consapevoli della vostra relazione con la persona che amate, e comprendere quanto vale realmente il vostro legame. Nel lavoro potrete ottenere tanto dai vostri progetti grazie a Marte in trigono, ma attenzione a Mercurio in cattivo aspetto.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che vi permetterà di trascorrere una giornata serena grazie alla Luna e Mercurio in trigono. Sentimenti e buon senso saranno in voi, spingendovi a vedere la vostra relazione di coppia in modo maturo e romantico. Sul fronte professionale eviterete di correre troppi rischi, svolgendo le vostre mansioni con praticità e buon senso.

Voto - 8️⃣

Leone: la settimana non si concluderà al meglio per voi nativi del segno a causa di Venere e Marte negativi, ciò nonostante qualcosa sta iniziando a muoversi nel vostro cielo. In amore vedrete il buono che c'è nella vostra relazione, e proverete a metterlo in risalto. Nel lavoro dedicatevi a ciò che sapete fare meglio per il momento, cercando di non commettere errori.

Voto - 6️⃣

Vergine: periodo poco brillante in ambito lavorativo a causa di Mercurio in opposizione. Alcuni progetti potrebbero subire dei ritardi, e non sempre le vostre idee potrebbero funzionare al meglio. In amore invece la Luna sarà dalla vostra parte, e riuscirete a vedere la vostra relazione di coppia con maturità e romanticismo. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una domenica positiva per voi nativi del segno, dominata da una bella Venere in trigono che illuminerà la vostra relazione di coppia. Se siete single curerete maggiormente i vostri legami sociali. In ambito lavorativo troverete soluzioni adeguate ai vostri progetti, e con Marte in trigono avrete sempre nuove energie da spendere. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno dei Pesci vi aiuterà a vedere la parte migliore del vostro rapporto con il partner secondo l'oroscopo.

Anche se Venere sarà sfavorevole, provate comunque a dare un po’ di allegria amore in più alla persona che amate. Nel lavoro avrete nuove interessanti idee grazie a Mercurio, ma attenzione a non avere troppa fretta nell'applicarle. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di domenica che vedrà la Luna e Mercurio in quadratura secondo l'oroscopo. Il vostro rapporto non sarà particolarmente appagante, complice alcune fastidiose incomprensioni con il partner. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Marte, anche se alcuni progetti sembrano davvero in alto mare. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà un periodo proficuo per voi in ambito lavorativo. Il sostegno di stelle come Mercurio, Giove e Saturno si rivelerà prezioso per mettere a punto progetti di livello.

In amore la Luna sarà dalla vostra parte, e aggiungerà un tocco di romanticismo in più alla vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di domenica. Venere in congiunzione porterà benessere e romanticismo tra voi e il partner, ma anche voi single troverete la giusta intesa con la vostra fiamma. in ambito lavorativo Marte porterà buone energie, che saprete sfruttare bene per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale sottotono in questa giornata di domenica. Con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, tra voi e il partner potrebbe esserci qualche discrepanza che non risolverete nell'immediato. Sul fronte professionale invece tutto procederà come da voi previsto, ottenendo risultati soddisfacenti dai vostri progetti. Voto - 7️⃣