L'oroscopo della giornata di domenica 4 febbraio 2024 annuncia che il Sagittario sarà allegro e affiatato con la persona che ama grazie alla Luna nel segno, mentre il Leone sarà più empatico. I Gemelli saranno costretti a scendere a compromessi in campo professionale, mentre Mercurio permetterà ai nati dei Pesci di osare più del solito.

Previsioni oroscopo domenica 4 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: è una giornata un po’ più coinvolgente del solito in campo amoroso grazie alla Luna in trigono. In ogni caso, meglio non avere aspettative elevate considerato che Venere si troverà ancora in quadratura.

Sul fronte professionale dovrete trovare gli spunti e i mezzi necessari per completare con successo i vostri progetti, cosa al momento complessa. Voto - 6️⃣

Toro: l'ultima giornata della settimana vedrà entrare luce nella vostra vita sentimentale. La Luna non sarà più un problema, e con Venere in trigono dal segno amico del Capricorno riuscirete a godervi appieno la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno tutti i presupposti necessari per mettere insieme ottimi progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: per raggiungere il successo che desiderate in campo professionale potrebbe essere necessario scendere a compromessi. Al momento non siete nelle condizioni per ambire in alto, per cui, potete raggiungere i vostri obiettivi un passo alla volta.

In amore meglio non avere grandi pretese in questa domenica, considerato che la Luna si troverà in opposizione. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di domenica poco entusiasmante. Faticherete molto a godervi la vostra relazione di coppia, messa in discussione da questa Venere in opposizione. Sul fronte lavorativo faticherete a tenere il passo con i vostri impegni, complice anche una manodopera inferiori e minori strumenti a disposizione.

Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario vi permetterà di mostrare maggiore empatia verso le persone che amate. Che siate single oppure no, sarete in grado di gettare le basi verso una relazione positiva. Per quanto riguarda il lavoro, se dimostrerete impegno, buona volontà ed entusiasmo, potreste aver trovato finalmente nuovi stimoli in quel che fate, e ottenere anche risultati solidi e incoraggianti.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale complessa da gestire in questa prima domenica di febbraio. La Luna in quadratura potrebbe causare piccole incomprensioni tra voi e il partner, nonostante Venere si trovi in buon aspetto. Molto bene invece il settore professionale grazie a Marte e Mercurio, che vi aiuteranno parecchio nella realizzazione dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: la giornata di domenica si rivelerà difficile per voi nativi del segno. Vi sentirete quasi smarriti, sia in amore che al lavoro, complice un cielo che non vi darà una chiara direzione. Sarà necessario dunque ritrovare voi stessi, e capire cosa potete fare per la persona che amate o per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali ottime in questo periodo.

Sarà il momento giusto per godere al meglio della vostra relazione di coppia grazie a una splendida Venere in sestile, soprattutto se siete nati nella terza decade. Anche sul fronte professionale vi sentirete a vostro agio, capaci di gestire in modo soddisfacente le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di vivere una domenica allegra e tranquilla in campo amoroso, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo forse non sarete tra i migliori del vostro settore, ciò nonostante riuscirete comunque a dire la vostra. Voto - 8️⃣

Capricorno: un'altra giornata da incorniciare grazie a questo cielo perfettamente allineato nei vostri confronti.

Sul fronte amoroso vi godrete tutto il bello che ci sarà della vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale invece sarete sicuri delle vostre capacità, ottimizzando al meglio risorse e tempo a disposizione per massimizzare il risultato. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale godibile in questa giornata domenica. Con la Luna in sestile dal segno del Sagittario, vi concentrerete al meglio verso la persona che amate, costruendo un legame stabile e duraturo. In campo professionale ve la caverete davvero bene, riuscendo sempre a soddisfare le esigenze di colleghi e superiori. Voto - 8️⃣

Pesci: con Mercurio e Marte in buon aspetto potrete osare per fare qualcosa di diverso in campo professionale, cercando di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Per quanto riguarda i sentimenti invece la Luna in quadratura potrebbe smorzare il vostro entusiasmo nei confronti del partner. Venere sarà favorevole, ma attenzione al vostro modo di approcciarvi alla vostra anima gemella. Voto - 7️⃣