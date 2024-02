L'oroscopo della giornata di mercoledì 7 febbraio prevede sogni d'amore per i nativi Acquario, forti della Luna in congiunzione, mentre Vergine sarà in perfetta forma e salute. Cancro avrà bisogno di un periodo di pausa, lontano dalla propria routine, mentre Pesci sarà in perfetta sintonia con il partner.

Previsioni oroscopo mercoledì 7 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: inizierete questo mercoledì con maggior ottimismo in corpo grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma si farà più intenso, ma ancora dovrete cercare di risolvere alcuni problemi di coppia.

In ambito lavorativo avrete bisogno di nuove idee, che possano rivelarsi di successo. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di mercoledì nel complesso valida per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner forse non sarà splendente a causa della Luna in Acquario, ciò nonostante sarà comunque un periodo discreto. In ambito lavorativo continuerete a gestire bene le vostre mansioni, ottenendo sempre risultati soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi metterà a vostro agio in campo amoroso. Single oppure no, sarete in grado di fare breccia nel cuore della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma l'umore intorno a voi potrebbe non essere dei migliori.

Voto - 7️⃣

Cancro: ultimamente ci sono troppe cose che non vanno per il verso giusto. Avrete bisogno di prendervi una pausa, lontano da tutto ciò che non va. Che sia in amore oppure al lavoro, con questo cielo farete fatica a sentirvi soddisfatti della vostra situazione attuale, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 5️⃣

Leone: sfera sentimentale complicata nel corso di questa giornata.

La Luna in opposizione potrebbe rendere difficile il rapporto con il partner, e farvi prendere scelte poco felici. Sul fronte professionale sarete in attesa di nuove opportunità, che però, forse, potrebbero non arrivare. Voto - 6️⃣

Vergine: accoglierete l'amore a braccia aperte nel corso di questa giornata di mercoledì. Godrete di una relazione forte e soddisfacente, che vi darà sempre un buon motivo per andare avanti.

Per quanto riguarda il lavoro le vostre competenze e il vostro impegno vi permetteranno di raggiungere i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'Oroscopo della giornata di mercoledì. Il rapporto con il partner non sarà particolarmente brillante, ciò nonostante potrete godere di una discreta tranquillità. In campo professionale invece dovrete essere più collaborativi con i colleghi, e non peccare di presunzione o superbia. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario il vostro atteggiamento non sarà sempre così allegro nei confronti del partner. Anche voi single non sarete così in vena di sentimenti, nonostante Venere sia dalla vostra parte.

Sul fronte professionale avrete i giusti mezzi per mettere insieme buoni progetti, ma con Mercurio in quadratura, non dovrete dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottimo cielo per voi nativi del segno nella giornata di mercoledì. La Luna e Venere vi metteranno nelle condizioni giuste per godere di una relazione di coppia affiatata, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale tutto andrà per il verso giusto, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Capricorno: con un quadro astrale così splendente nei vostri confronti, questa giornata di mercoledì non potrà che essere altrettanto splendente. Single oppure no, sarete sempre romantici e premurosi nei confronti della persona che amate.

Sul fronte professionale la voglia di fare non vi manca, e il successo sarà quasi una certezza. Voto - 9️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione vi permetterà di fare sogni d'amore. Single oppure no, tenderete a costruire un legame forte con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro ci saranno occasioni interessanti in questo periodo, che non dovrete lasciarvi sfuggire. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di mercoledì serena per voi nativi del segno grazie a un cielo positivo. In amore sarà un bel periodo per condividere i vostri sentimenti verso la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete un buon rapporto con i colleghi e sarà possibile mettere insieme progetti interessanti. Voto - 8️⃣