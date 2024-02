L'oroscopo dell'amore della settimana dal 26 febbraio al 3 marzo vede Venere nella costellazione del Toro, dunque si prospettano tanti rinnovamenti e novità amorose per i segni di Terra. Per i Gemelli ci saranno recuperi eccezionali che potrebbero essere determinanti per le storie d'amore in corso.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore: Toro in testa alla classifica

1° Toro: avrete tante bellissime novità che potrebbero riempire di amore e affetto la vostra settimana. Le idee in amore vi daranno un incremento delle possibilità di essere sempre più coraggiosi e spigliati con la persona amata, incentivando anche una eventuale decisione di vivere insieme.

La famiglia sarà il fulcro della vostra quotidianità.

2° Gemelli: finalmente l'amore potrà sbocciare il tutto il suo splendore e farvi sentire amati come avete atteso da una vita. Per molti di voi si apriranno sempre di più le prospettive di vivere una storia d'amore come realmente la meritate, senza divergenze significative e una condivisione di intenti che potrebbe fare invidia a chiunque. Fare delle nuove amicizie sarà sempre più semplice.

3° Capricorno: riuscirete a dare il meglio di voi in amore, nella passione ma anche nel dialogo. Condividere le vostre idee e opinioni per il vostro segno potrebbe essere davvero essenziale per stabilire un rapporto, e non soltanto di amore. Con le amicizie troverete sempre e comunque il modo per divertirvi e per sperimentare ciò che probabilmente avete sempre censurato nella vostra vita.

4° Acquario: questa settimana che aprirà le porte al mese di marzo potrebbe essere molto tenera dal punto di vista affettivo. L'amore potrebbe farvi sorprese che segneranno per sempre il vostro percorso insieme. Lascerete alle spalle in modo permanente le situazioni di conflittualità, al contrario, ci saranno passione, intesa e voglia di stare insieme.

Grattacapi per Leone

5° Vergine: ciò che vi accomuna al partner nel corso di questa settimana potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Basterà anche un piccolo gesto, una carezza o un bacio, per rendere la vostra vita amorosa qualcosa di tenero e di accogliente. In famiglia potrete dare vita a qualche passatempo che vi aiuterà a confrontarvi di più su questioni molto importanti della vostra situazione attuale.

6° Bilancia: potrete finalmente dire basta a qualche situazione in amore che non sempre è stata piacevole. Sarà tempo di voltare pagina, ma per voi sarà come andare in avanscoperta. Un incontro particolare potrebbe essere di aiuto per poter riuscire a riacquistare fiducia nelle persone dal punto di vista amoroso. La famiglia costituirà la prima fonte di amore e affetto per il vostro segno dello zodiaco.

7° Cancro: non sempre andrete d'amore e d'accordo con il partner, anzi, si potrebbero presentare momenti di forte contrasto. Però ci sarà qualche sorpresa che potrebbe essere un collante molto più forte di ciò che vi divide. Vivrete una bella passionalità, ma dovrà essere accompagnata più spesso da un sentimento più forte.

8° Leone: ultimamente l'amore vi sta sicuramente dando dei grattacapi, ma in questa settimana specifica potrebbe prendere una piega in lieve miglioramento. La vita di coppia per alcuni di voi invece potrebbe entrare un po' in crisi. La famiglia sarà il perno delle vostre giornate, anche con delle piccole scelte che potrebbero scacciare via la noia.

Sagittario teso

9° Pesci: non ci saranno faville in amore. Molto probabilmente la vostra vena romantica potrebbe scontrarsi con quella del cinismo, e molto probabilmente non riuscirete a vedere i sentimenti su una prospettiva rosea. Le questioni amicali potrebbero subire una piega molto più fredda, ma la famiglia sarà ancora nel vostro cuore e nella vostra mente.

10° Scorpione: le incrinature potrebbero essere all'ordine del giorno nella vostra relazione d'amore. Molto probabilmente le incertezze saranno anche molto più gravi rispetto alle semplici incomprensioni. Se siete single riuscirete a rimanere tali per ancora molto tempo. La vostra fiducia in amore potrebbe essere in serio pericolo.

11° Ariete: non potrete avere la mente lucida per pensare ai sentimenti, ancora peggio se avete in corso una situazione che non riesce a sbloccarsi da tanto tempo. Dovrete concedervi del tempo per riflettere, ma molto probabilmente avrete le risposte a portata di mano. Il problema è che non riuscirete a far fronte a queste senza sentirvi messi alle strette.

12° Sagittario: una separazione sarà doverosa se avete avuto divergenze e dubbi troppo grandi.

Sarà tempo di essere single, di fare cose che spesso e volentieri vi sono state precluse. La tensione correrà sul filo del rasoio in famiglia, sarà bene conversare quanto prima per raggiungere una stabilità che possa essere anche conciliante.