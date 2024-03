L'oroscopo del fine settimana che va dal 9 al 10 marzo annuncia un Pesci forte e sicuro di sé, mentre Scorpione sarà più flessibile in ambito lavorativo. Leone dovrà raggruppare le proprie idee e concretizzare i propri progetti, mentre un clima sereno e armonioso caratterizzerà la vita dei nativi Acquario.

Previsioni oroscopo weekend 9-10 marzo segno per segno

Ariete: configurazione astrale serena per voi nativi del segno, che vi permetterà di godere di un periodo davvero piacevole. In amore riuscirete a godervi il vostro rapporto grazie a Venere in buon aspetto, soprattutto voi nati nella terza decade.

Nel lavoro ci saranno buone opportunità per i vostri progetti. Potrebbero dunque arrivare interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un fine settimana discreto per voi secondo l'Oroscopo. Il rapporto con il partner sarà tutto sommato tranquillo grazie alla Luna, ma non Venere ancora in quadratura non potrete avere grandi pretese in questo periodo. In ambito lavorativo sarà possibile raggiungere i vostri obiettivi se dimostrerete impegno e serietà in quel che fate. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale altalenante in questo fine settimana. La vostra relazione di coppia sarà messa alla prova da Venere e dalla Luna in contrapposizione. Il vostro rapporto non sarà sempre così romantico. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi fino a quando non uscirete fuori dai binari.

Voto - 7️⃣

Cancro: periodo equilibrato e pieno di soddisfazioni per voi nativi del segno. Riuscirete a mantenere un certo ottimismo grazie anche a questo cielo favorevole. In amore ci penserà la Luna a farvi vedere il buono del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo Mercurio in trigono v'indicherà la strada migliore per raggiungere il successo che desiderate.

Voto - 8️⃣

Leone: questo cielo sarà più leggero per voi in questo periodo. Venere sarà ancora in opposizione, ciò nonostante riuscirete più facilmente a vedere il buono del vostro rapporto, cercando di gettare le basi per una relazione migliore. Nel lavoro raggruppate le vostre idee migliori, e cercate di buttare giù buoni progetti professionali.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale solamente discreta in questo fine settimana. Tra voi e il partner ci sarà di mezzo la Luna in opposizione, che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro vi serviranno idee efficaci da applicare ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: vi sentirete bene insieme alla persona che amate. Single oppure no, con Venere in trigono dal segno dell'Acquario ci saranno momenti davvero teneri all'interno della vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale avrete ancora Marte favorevole per spingere sui vostri progetti e raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un weekend convincente per voi nativi del segno.

La Luna in trigono vi aiuterà a ritrovare ottimismo nella vostra relazione sentimentale, che si rivelerà un po’ più affiatata. Sul fronte professionale le vostre idee potrebbero trovare seguito in questo periodo, e darvi buone soddisfazioni, grazie anche a una certa flessibilità nel vostro ambiente. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo non particolarmente intenso dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, con la Luna in quadratura potreste non sentirvi al meglio per poter amare la vostra fiamma, rischiando di causare spiacevoli incomprensioni. Nel lavoro sarete mossi da buone energie grazie a Marte, ma attenzione alle idee che deciderete di sviluppare. Voto - 6️⃣

Capricorno: non mancheranno momenti di tenerezza e passione tra voi e il partner in questo fine settimana.

Anche voi single troverete il giusto pretesto per sentirvi più vicini alla vostra fiamma. Sul fronte professionale avrete tutti i mezzi necessari per riuscire a mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale convincente secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Vi prenderete i vostri tempi per gestire bene i vostri progetti, cercando di fare sempre del vostro meglio. Per quanto riguarda i sentimenti potrete contare ancora una volta su Venere in congiunzione per godere di una relazione davvero piacevole. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale positiva in questo fine settimana. Con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale riuscirete a godervi appieno la vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio e Giove per mettere insieme interessanti progetti. Voto - 8️⃣