L'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 marzo vedrà il pianeta Mercurio sostare nel segno dell'Ariete, che avrà una marcia in più in ambito lavorativo, mentre il Leone potrà provare a mettere a punto progetti nuovi. Gemelli avrà nuove idee in ambito professionale, mentre il Cancro dovrà terminare in tempo alcune mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 marzo.

Previsioni oroscopo dal 4 al 10 marzo 2024 segno per segno

Ariete: sarà una settimana interessante per voi nativi del segno, che vedrà l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo durante il weekend.

Riuscirete ad avere una marcia in più al lavoro, mettendo insieme progetti di primo livello. In amore potrete contare ancora su Venere in sestile dal segno dell'Acquario, ma attenzione alla Luna sfavorevole, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che non si rivelerà favorevole in questa settimana secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia vivrà ancora sotto l'ombra di Venere in quadratura. La Luna vi darà una mano nel weekend, ciò nonostante meglio non avere grandi pretese. In campo professionale Mercurio sarà alle vostre spalle. Dovrete avere le idee ben chiare prima di buttarvi su un nuovo progetto. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo in crescita sul fronte professionale per voi nativi del segno.

Questa settimana si rivelerà migliore secondo l'oroscopo, grazie all'arrivo di Mercurio in sestile. Avrete nuove idee per i vostri progetti, che saprete ben applicare. In amore Venere in trigono illuminerà la vostra relazione di coppia, e vi permetterà di vivere ancora una volta momenti dolcissimi insieme alla persona che amate.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarà necessario portare a termine quei progetti professionali più importanti secondo l'oroscopo della prossima settimana. L'arrivo di Mercurio in Ariete potrebbe causare imprevisti o ritardi che non aiuteranno nel vostro ambiente professionale. Sul fronte amoroso ci sarà stabilità tra voi e il partner, e le giornate di giovedì e venerdì saranno molto interessanti grazie alla Luna in congiunzione.

Voto - 7️⃣

Leone: ora che Mercurio non sarà più in cattivo aspetto, sarà possibile provare a mettere a punto nuovi progetti professionali, che se ben gestiti, potrebbero darvi soddisfazioni. Per quanto riguarda i sentimenti non ci saranno grandi cambiamenti in questo periodo considerato Venere in opposizione. Single oppure no, sarà difficile trovare la giusta intesa con la vostra fiamma. Voto - 6️⃣

Vergine: settore professionale che vi vedrà in difficoltà nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. L'arrivo di Mercurio in Pesci potrebbe causare degli imprevisti, e i risultati dei vostri progetti potrebbero non rispecchiare le vostre aspettative. In amore ci sarà una discreta stabilità, e sarà importante mantenere armonia nel vostro rapporto in questo periodo.

Voto - 6️⃣

Bilancia: questo cielo si farà un po’ più pesante in questo periodo secondo l'oroscopo della prossima settimana. Intendiamoci, tra voi e il partner ci sarà comunque una buona intesa, ma attenzione a non pretendere troppo. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora capaci di gestire bene i vostri progetti, grazie anche alle poche difficoltà e imprevisti che incontrerete. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo in rialzo sul fronte professionale grazie all'arrivo di Mercurio in trigono. Ritroverete la retta via per alcuni progetti professionali, che finalmente vi daranno delle soddisfazioni. Per quanto riguarda i sentimenti non ci sarà ancora una buona intesa con il partner, ciò nonostante farete di tutto per riuscire a recuperare terreno.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà una settimana altalenante per voi nativi del segno. Il pianeta Mercurio sarà in quadratura a partire dal prossimo weekend, ragion per cui sarà necessario non temporeggiare e cercare di concludere al meglio alcuni progetti professionali in corso. Sul fronte amoroso potrete contare su Venere in sestile per manifestare al meglio i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: godrete di un cielo migliore a partire da questa settimana. In ambito lavorativo Mercurio vi darà l'occasione di potervi cimentare in nuove mansioni, che potrebbero presto darvi delle soddisfazioni. Sul fronte sentimentale ci sarà un forte desiderio d'amore tra voi e il partner, soprattutto nelle prime giornate della settimana, grazie alla Luna in trigono.

Voto - 8️⃣

Acquario: perderete il sostegno di Mercurio durante la prossima settimana. In ambito lavorativo sarete ancora abili e determinati, ma attenzione a non prendere decisioni d'istinto. Sul fronte amoroso potrete contare ancora su Venere in congiunzione. La vostra relazione di coppia sarà affiatata e piacevole, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: settore professionale in crescita durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Mercurio arriverà nel vostro cielo, e il vostro operato sarà più proficuo del solito. In amore ci sarà stabilità all'interno del vostro rapporto, e le emozioni tra voi e il partner non mancheranno, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣