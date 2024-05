L'oroscopo dell'1 giugno 2024 apre le porte a un sabato pieno di smania per lo Scorpione e di sprint per il segno del Leone. L'ultimo posto in classifica spetta al Sagittario che si ritroverà a fronteggiare alcuni imprevisti. Per molti segni zodiacali, queste 24 ore porteranno anche risate, relax e situazioni da metabolizzare.

Previsioni astrologiche dell'1 giugno: gli ultimi classificati del giorno

Sagittario - 12° - Gli imprevisti nel corso del tempo vi hanno insegnato molte lezioni. Soprattutto avete imparato a controllare le emozioni. Si può dire che la vita vi ha temprato, facendovi capire che i veri amici sono rari così come l'amore.

Questo sabato segna un nuovo inizio: è il momento di smettere di trovare scuse e di passare all'attacco. Se avete perso il lavoro o dovete ancora metabolizzare una storia d'amore finita male, guardatevi intorno e lanciatevi in nuove avventure. Non sempre la strada giusta è quella già tracciata.

Capricorno - 11° - Allontanerete i problemi che vi hanno afflitto negli ultimi mesi turbolenti. Il 2024 è stato lento e pesante, per questo apparite molto stressati e stanchi. Forse degli obiettivi sono andati in fumo, ma non è troppo tardi per riprovarci. Avete bisogno di supporto e nuovi stimoli per riassaporare la vita. In queste 24 ore accadrà qualcosa di significativo, tuttavia non aspettate che le opportunità piovano dal cielo.

La fortuna aiuta gli audaci, quindi datevi da fare.

Acquario - 10° - Niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore dovete studiare e migliorare le vostre capacità. Se cercate un amore appagante, non accontentatevi del primo che capita e non arrendetevi nemmeno se siete sposati/separati/divorziati o magari avete dei figli: avete diritto ad essere felici.

Questo 1° giugno è il giorno ideale per avviare un progetto e per fare un passo avanti in amore. Le coppie continueranno come al solito, anche se resta la noia nella relazione. Avete bisogno di una bella passeggiata nella natura.

Vergine - 9° - Sapete bene che con i "se" e i "ma" non si va da nessuna parte. Dunque, cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni.

Anche se la prima parte dell'anno non è stata positiva, ha comunque portato degli insegnamenti. A volte, una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Tutto attorno a voi è cambiato, e siete sicuramente più maturi e forti di prima. Attenzione alle offerte: potreste risparmiare denaro.

I quattro segni zodiacali con sabato nella sufficienza

Toro - 8° - Dalle sconfitte si impara sempre qualcosa. Il vero fallimento sta nell'arrendersi al primo tentativo fallito. Se qualcosa non vi riesce, chiedetevi come migliorare e riprovate fino a raggiungere la perfezione. Mantenete alto l'entusiasmo attraverso video e libri stimolanti, inoltre circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose.

Questo sabato è favorevole ai cambi di look, quindi se volete tingervi i capelli, è il giorno perfetto per farlo.

Ariete - 7° - Non esistono strade prive di ostacoli. Tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Partirete con il piede giusto, influenzando positivamente l'intero weekend. Se qualcosa vi preoccupa, in queste 24 ore troverete la chiarezza mentale per alleggerirvi.

Gemelli - 6° - I rapporti di coppia e quelli tra genitori e figli saranno indistruttibili in queste 24 ore. Anche se ci sono stati alti e bassi, l'amore e la famiglia rimangono preziosi. Da questo 1° giugno, l'Oroscopo invita a guardare oltre e a voltare pagina.

È il momento di riscoprirvi e lanciarvi nella mischia. Lasciatevi andare, non è mai troppo tardi per darsi da fare o per innamorarsi.

Pesci - 5° - L’oroscopo vi vedrà in modalità relax. Alcuni saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Giugno sarà un buon mese per voi, portando serenità e soddisfazioni a partire da questa settimana. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino per gli imprevisti.

I primi in classifica

Leone - 4°- Sabato di sprint. Se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo! Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia, sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto di fare perché avete bisogno di staccare e ricaricarvi.

I cuori solitari under 40 sono più interessati alla carriera che alla famiglia.

Bilancia - 3° - Avrete un buon sabato. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. La soluzione vincente sarà a portata di mano, ma spetterà a voi coglierla. State cercando un miglioramento personale: non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario.

Cancro - 2° - L’oroscopo prevede un inizio di mese fantastico, in cui riprenderete ciò che vi spetta di diritto. Nelle prossime settimane, a partire da queste 24 ore, otterrete molte soddisfazioni ma dovrete mantenervi pimpanti e scaltri.

Trascorrerai un giorno piacevole, in cui una persona vi farà capire quanto siano seri i sentimenti che prova nei vostri confronti. Giugno favorisce i nuovi progetti. Le stelle invitano a godersi il piacere della vita, smettendo di preoccuparsi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte.

Scorpione - 1° - Le previsioni astrologiche di questa giornata sono più che favorevoli. In questo sabato vi sentirete smaniosi. Dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato, con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Risate in arrivo.