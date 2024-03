L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 marzo regala amore ai Pesci grazie alla presenza di Venere, mentre Mercurio entrerà nella costellazione dell'Ariete. Ottime notizie anche per il Toro, sia per quanto riguarda la vita di coppia che il lavoro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della settimana: Pesci al top nella classifica

1° Pesci: finalmente Venere vi sorriderà con una maggiore consapevolezza di coppia, ma soprattutto con un bel romanticismo che farà cadere ai vostri piedi la persona amata nelle giornate centrali della settimana.

Lo slancio sul lavoro sarà un riflesso che potrebbe portarvi una grandiosa fortuna. La complicità in famiglia vi regalerà anche degli spunti di riflessione per un coinvolgimento maggiore anche in altri contesti.

2° Ariete: sul lavoro sarete imbattibili. Con la vostra arguzia e la vostra dimestichezza nella comunicazione potreste fare davvero dei giri di vite particolarmente remunerativi dal punto di vista pecuniario. Farete molto successo in ambito sia finanziario che lavorativo. In amore ci sarà occasione di sperimentare avventure fuori dagli schemi. Avrete un weekend un po' sottotono, ma nulla che possa essere deleterio per le vostre relazioni.

3° Scorpione: la fortuna sia in amore che nella carriera potrebbe essere presente per gran parte dell'arco della settimana, complice una sana atmosfera rispettivamente di romanticismo e di allegria che spezzerà via eventuali dissapori che recentemente hanno turbato la vostra vita quotidiana.

Però avrete qualche piccolo malumore se vi troverete da soli di tanto in tanto.

4° Toro: il dialogo e la passione potrebbero trovare ampio spazio nel corso di questa settimana, e molto probabilmente anche delle occasioni di guadagno potrebbero fare la sua comparsa. Il vostro talento potrebbe schiudersi a una marea di possibilità, anche caratterizzate da un incremento di collaborazioni che via via potrebbero risultare sempre più vincenti.

Calo per Cancro

5° Leone: le faccende di cuore torneranno in primissimo piano per il vostro segno dello zodiaco. In particolare, qualche incontro favorirà sia l'interazione con il prossimo che con una eventuale storia d'amore in fase di iniziazione. Anche la vostra produttività sul lavoro potrebbe migliorare sensibilmente, anche alla luce di una nuova dinamicità sia fisica che mentale.

6° Capricorno: con la famiglia farete un lavoro encomiabile a livello comunicativo. In amore la passione andrà a gonfie vele e anche molti nodi finalmente arriveranno a sciogliersi. Il lavoro assorbirà gran parte del vostro tempo, anche libero, ma i risultati si faranno sentire e anche piuttosto in fretta. Potreste apparire anche molto più volenterosi del solito, soprattutto nel fine settimana.

7° Gemelli: se Venere potrebbe essere abbastanza altalenante con voi, e talvolta anche piuttosto duri, Mercurio potrebbe costituire un'ancora di salvezza sul piano professionale. Gli affari saranno portati a termine con qualche piccolo sforzo, ma nulla verrà lasciato in sospeso. Le amicizie potrebbero essere molto apprezzate in questo momento, anche con qualche piccola occasione di ritrovarsi.

8° Cancro: ci sarà un calo della comunicazione in famiglia, soprattutto con la persona amata. Questo però non inciderà sulle amicizie. Anzi, ci sarà un supporto valido proprio fra le vecchie conoscenze. Al lavoro si presenteranno delle criticità combinate a una attenzione in calo da parte vostra. Affronterete qualche sfida con un affare piuttosto difficile.

Dissapori per Sagittario

9° Sagittario: purtroppo ci saranno parecchi dissapori nelle relazioni, sia amorose che di carattere familiare. Avrete molto a cuore qualche vicenda personale e molto probabilmente questo potrebbe interrompere qualche legame abbastanza importante per voi. Dovrete affrontare un senso di inquietudine abbastanza preponderante.

Lasciarsi sopraffare dalla stanchezza non rientrerà però fra le vostre opzioni.

10° Bilancia: per il momento avrete degli impegni piuttosto gravosi, di conseguenza non avrete molto tempo libero. Potreste anche trovare delle difficoltà nella vostra storia d'amore e non sarà difficile per qualcuno di voi arrivare al capolinea. Potreste ritrovarvi con la cerchia delle amicizie un po' più assottigliata. fare del vostro meglio non basterà servirà un po' di fortuna, che in questo momento vi darà qualche grattacapo.

11° Acquario: fare qualche calcolo in questo momento sarà doveroso per le vostre tasche. Purtroppo fare qualche sacrificio per far quadrare i conti potrebbe essere per voi difficile, in quanto la fortuna adesso potrebbe non essere dalla vostra parte.

L'amore potrebbe fare i capricci in questa settimana, forse con dei risultati davvero inaspettati.

12° Vergine: questa non sarà la vostra settimana, decisamente. Dovrete avere pazienza a fronte di tensioni in famiglia e di difficoltà di comunicazione anche a livello lavorativo. Provare a innamorarsi di nuovo potrebbe costituire un dispendio troppo significativo sia delle vostre energie che della vostra pazienza. Il lavoro potrebbe avere dei tempi migliori, per il momento accontentarvi potrebbe essere l'unica opzione possibile.