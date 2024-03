L'oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 marzo annuncia l'arrivo di Venere nel segno dei Pesci, che dimostreranno maggiore intesa con il partner, mentre per il Leone finalmente arriva la primavera.

Mercurio permetterà al Sagittario di produrre maggiore impegno nei propri progetti professionali, mentre Acquario metterà in mostra una forte audacia sul lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 marzo.

Previsioni oroscopo dall'11 al 17 marzo 2024 segno per segno

Ariete: settore professionale in crescita a partire da questa settimana di marzo.

Con Mercurio e Marte in buon aspetto sarete capaci di gestire in modo ottimale le vostre mansioni e poter puntare più in alto. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà una buona stabilità tra voi e il partner, anche se Venere sarà alle vostre spalle. Le giornate di lunedì e martedì saranno le più indicate per fare spazio ai sentimenti. Voto - 8️⃣

Toro: potrete fare largo ai sentimenti durante questa settimana di marzo. Venere in sestile dal segno dei Pesci porterà di fatti importanti benefici all'interno della vostra relazione. Nel lavoro le vostre scelte vi porteranno a risultati interessanti. Sentitevi fieri dei risultati che raggiungerete. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti.

L'arrivo di Venere in quadratura potrebbe incidere negativamente sulla vostra relazione sentimentale e causare piccole spiacevoli incomprensioni. Sul fronte professionale continuerete a dimostrare impegno, ma non sempre arriveranno risultati ottimali a causa di Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Cancro: finalmente la vostra vita quotidiana comincerà a funzionare bene in ogni suo aspetto.

Sul fronte amoroso arriverà il pianeta Venere, che vi permetterà di mettere in risalto la vostra vita con il partner. Date del vostro meglio durante il weekend, quando la Luna sarà in buon aspetto. Nel lavoro Mercurio e Giove si riveleranno determinanti nella vostra scalata al successo. Voto - 8️⃣

Leone: torna la primavera anche per voi nativi del segno ora che Venere non sarà più in opposizione.

Secondo l'oroscopo, sarete capaci di recuperare terreno in amore e rendere più interessante e piacevole la vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare progetti che fanno al caso vostro. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere spostarsi nel segno dei Pesci, dunque in opposizione. Il rapporto tra voi e il partner non sarà più così efficace e dovrete chiedervi cosa non funziona più nel vostro rapporto. In ambito lavorativo avrete ancora Giove dalla vostra parte, ciò nonostante, con Mercurio e Saturno opposti, dovrete fare attenzione alle scelte che prenderete per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: anche se Venere non sarà più così favorevole, dimostrerete comunque buoni sentimenti nei confronti della persona che amate.

Ci saranno ancora tante occasioni romantiche da sfruttare, ma dovrete essere in grado di dimostrare le vostre emozioni nella maniera più pura. In ambito lavorativo il successo dei vostri progetti professionali dipenderà per la maggior parte da voi. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che tornerà al centro dell'attenzione. Con Venere in trigono dal segno amico dei Pesci, sarà possibile vivere una relazione più appagante e piacevole, curando ogni incomprensione avuta in precedenza. Sul fronte professionale sarete favoriti da Mercurio e Saturno, ma attenzione a non dare nulla per scontato. Giove e Marte saranno infatti contrari e potrebbero farvi commettere degli errori. Voto - 8️⃣

Sagittario: dimostrerete maggiore impegno nei vostri progetti professionali, nonostante le tante difficoltà da parte di questo cielo.

Saper reagire sarà dunque importante per riuscire a risalire la china. Per quanto riguarda i sentimenti invece la situazione non sarà particolarmente rosea a partire da questa settimana. Venere infatti sarà in quadratura e potrebbe causare spiacevoli incomprensioni tra voi e il partner. Voto - 6️⃣

Capricorno: questo cielo sarà influente in modo positivo nei vostri confronti durante la prossima settimana. In amore Venere in sestile porterà buoni sentimenti da condividere con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno interessanti progetti da sviluppare, che se ben gestiti potrebbero darvi delle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Acquario: riuscirete ad essere lucidi ed efficaci nei vostri progetti professionali grazie a Marte in congiunzione.

Sarete parte attiva dei vostri progetti, proponendo nuove idee che potrebbero portarvi al successo. Sul fronte amoroso perderete il sostegno di Venere, ciò nonostante la vostra relazione è forte e avrete ancora tanti momenti romantici da vivere. Voto - 9️⃣

Pesci: questo finalmente splenderà al meglio per voi nativi del segno. Godrete di una relazione appagante e romantica grazie a Venere in congiunzione. Se siete single la primavera sboccerà anche in voi, permettendovi di instaurare nuovi legami. In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio, Saturno e Giove per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣