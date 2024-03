Venerdì 15 marzo troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel segno dei Gemelli, mentre Marte e Plutone sosteranno nell'orbita dell'Acquario. Lilith proseguirà il moto retrogrado in Vergine, così come Giove e Urano resteranno stabili sui gradi del Toro. Mercurio e il Nodo Nord, in ultimo, permarranno nel segno dell'Ariete e, allo stesso modo, il Sole, Nettuno, Saturno e Venere continueranno ad occupare lo spazio zodiacale dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: accordi.

Secondo l'oroscopo di venerdì 15 marzo, i nati Bilancia avranno ottime chance di apporre la firma su un contratto, siglare un accordo o stringere la mano di una persona di spicco nel loro ambiente, azioni che nasceranno sotto l'ala del successo.

2° posto Leone: ambiziosi. Insicurezze e timori potrebbero non fare parte dello spettro caratteriale di casa Leone nel giorno che precede il weekend, in quanto il segno di Fuoco si dimostrerà ambizioso e resiliente nel mondo professionale, in particolar modo la prima decade.

3° posto Acquario: accelerazioni. I nati Acquario, nel corso del 15 marzo, parranno beneficiare di improvvise accelerazioni legate a questioni di natura burocratica e ciò risulterà una manna dal cielo per concretizzare nel breve periodo alcuni progetti in cantiere.

I mezzani

4° posto Pesci: punti d'incontro. Ottime le effemeridi di casa Pesci questo venerdì per scendere a più miti consigli nelle faccende di cuore, col segno Mutevole che si dimostrerà avvezzo al dialogo costruttivo e ai compromessi riportando il sereno tra lui e l'amato bene.

5° posto Gemelli: metterci una pietra sopra.

Mercurio e Marte a braccetto e in felice aspetto potrebbero far protendere i nati Gemelli nelle ventiquattro ore in questione per archiviare in via definitiva un'annosa questione del loro passato, colpo di spugna che significherebbe estirpare una zavorra emotiva dal loro groppone.

6° posto Cancro: dosare le parole. Nel bel mezzo di un venerdì pieno di spunti interessanti, i nati Cancro si accorgeranno presumibilmente di non beneficiare di una spiccata loquacità, così il segno d'Acqua preferirà dosare col contagocce le parole proferite al fine di evitare qualsiasi fraintendimento.

7° posto Scorpione: scegliere il momento adatto. Se da una parte questo venerdì i nati Scorpione parranno godere di grande voglia di mettersi in gioco, dall'altra parte saranno chiamati dal parterre planetario a non mettere troppa carne al fuoco, preferendo scegliere il momento idoneo per ogni loro prossima azione.

8° posto Sagittario: perplessi. L'atteggiamento ambiguo di un amico o un parente potrebbe, nel corso di venerdì 15 marzo, suscitare una certa perplessità nei nati Sagittario, con quest'ultimi che non sapranno come rapportarsi alla controparte per chiedere lumi a riguardo.

9° posto Vergine: passo indietro. La Bianca Signora e il Luminare notturno parranno consigliare ai nati Vergine questo venerdì di tirare i remi in barca laddove si accorgeranno di aver sbagliato o esagerato, passo indietro che profumerebbe di grande maturità agli occhi delle persone care.

Ultime posizioni

10° posto Toro: pigri. La voglia di rimboccarsi le maniche e adempiere ai doveri quotidiani sembrerà non bussare alla porta di casa Toro in questa giornata di fine inverno, col segno Fisso che si dimostrerà oltremodo accidioso nonché incline a qualche strappo alla regola in più a tavola.

11° posto Capricorno: calo energetico. Un mix di fiacchezza fisica e insoddisfazione professionale potrebbero essere le protagoniste del venerdì dei nati Capricorno, col segno Cardinale che farebbe meglio ad ascoltare i richiami del corpo e prendersi una meritata pausa dalle incombenze giornaliere.

12° posto Ariete: nervosi. Affrontare la giornata in questione con piglio armonioso non sarà probabilmente un esercizio semplice da portare a compimento per i nati Ariete, in quanto quest'ultimi avvertiranno un certo nervosismo che li farà approcciare al prossimo in maniera un po' troppo irruenta.