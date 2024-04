L'oroscopo di domani giovedì 25 aprile è influenzato dalla presenza della Luna calante in Scorpione, un aspetto che spariglia le carte nei rapporti sociali, in amore, nelle finanze in generale, nel lavoro e in famiglia. In modo particolare la relazione di coppia del segno dello Scorpione sarà investita da una quiete apparente, mentre in questa giornata tutto si aggiusterà per i nati del Cancro.

Previsioni astrologiche: posizioni degli ultimi quattro segni

Toro - 12° - Gli astri portano una sorta di quiete apparente nella coppia, ma potreste sentire che manca qualcosa di emozionante.

Per i single, le nuove conoscenze potrebbero non portare la scintilla desiderata. Sebbene la vostra tenacia sia apprezzata al lavoro, potreste sentirvi sottovalutati o trascurati. Prestate attenzione all'alimentazione, ma anche alla vostra salute mentale. Imparate a gestire lo stress e l'ansia, non privatevi del tempo da dedicare a voi stessi e apritevi con una persona di fiducia.

Vergine - 11° - Stanchi della solita routine nella relazione di coppia. Potreste iniziare a chiedervi se c'è qualcosa di più là fuori e cedere al tradimento. Per i cuori solitari, le nuove relazioni potrebbero sembrare piatte o poco interessanti. Nonostante la vostra precisione e il vostro impegno sul lavoro, potreste sentirvi poco apprezzati o ignorati.

Prestate maggiore attenzione alla vostra salute fisica, ma anche al vostro benessere emotivo. Vi state trascurando troppo, perciò trovate dei modi per prendervi cura di voi stessi e cercate delle opportunità che vi ispirino.

Scorpione - 10° - Giove e Plutone portano intensità nella vostra vita, ma potreste sentirvi travolti dall'instabilità emotiva.

Se siete in coppia, potreste lottare per mantenere viva la passione, mentre i single potrebbero trovare difficoltà a trovare relazioni significative. La vostra determinazione sul lavoro è ammirevole, ma cercate di non lasciare che lo stress vi sopraffaccia. Durante la giornata cercate di staccare la spina e di rilassarvi. In questo momento avete bisogno di ripristinare un certo equilibrio tra il lavoro e la vostra vita privata.

Sagittario - 9° - Forse ultimamente avete il sentore che la vostra vita amorosa sia piatta e priva di emozione. Potreste trovare difficile mantenere viva la passione. Grosse difficoltà anche per i single. Nonostante la vostra creatività e il vostro spirito di iniziativa, potreste sentirvi bloccati nella vostra carriera o poco apprezzati. Comunque sia, prestate attenzione alla vostra salute, sia fisica che mentale, e cercate modi per ritrovare la motivazione e l'entusiasmo.

Giornata nella media per Ariete, Capricorno, Acquario e Bilancia

Ariete - 8° - Giove e Nettuno vi donano un fascino irresistibile e la giornata promette incontri passionali e nuove emozioni. Per i cuori solitari, c'è la possibilità di un colpo di fulmine.

Approfittate di questo momento favorevole per portare avanti i vostri progetti con grinta e ottimismo. Il successo è a portata di mano, soprattutto se lavorate in team. Abbondante energia e vitalità vi permettono di affrontare la giornata con slancio. Dedicatevi ad attività sportive o trascorrete tempo all'aria aperta per ricaricarvi.

Capricorno - 7° - Venere garantisce armonia e stabilità nella coppia. Per i single, nuove conoscenze potrebbero nascere in contesti lavorativi o di amicizia. La vostra tenacia e il vostro impegno vi permettono di raggiungere i vostri obiettivi con metodo e disciplina. C'è la possibilità di ricevere riconoscimenti o nuove proposte lavorative. Concedetevi momenti di relax e dedicatevi ad attività che vi piacciono per combattere lo stress e ritrovare il benessere psicofisico.

Acquario - 6° - Urano vi porta sorprese inaspettate e novità emozionanti. Se siete in coppia, vivrete momenti di grande passione. Per i single, c'è la possibilità di un incontro folgorante. La vostra originalità e il vostro pensiero visionario vi permettono di distinguerti e di proporre soluzioni innovative. C'è la possibilità di ricevere riconoscimenti o nuove proposte lavorative interessanti. Il vostro tono fisico è buono, ma ricordate di dormire a sufficienza e di fare attenzione all'alimentazione.

Bilancia - 5° - Venere vi porta sensualità e romanticismo. Per i cuori solitari, c'è la possibilità di un incontro inaspettato che potrebbe far nascere una nuova passione. Collaborazione e diplomazia saranno le vostre armi vincenti per risolvere problemi complessi e portare avanti i vostri progetti.

Il vostro tono fisico è buono, ma ricordate di bere molta acqua e di fare attenzione all'alimentazione. Evitate cibi grassi e zuccherati.

I primi classificati del giorno

Pesci - 4° - Le previsioni astrologiche rendono la giornata ricca di romanticismo e sensualità. Sarete indomabili e irresistibili. Se siete in coppia, non mancheranno momenti indimenticabili e pieni di complicità. Supererete la crisi familiare ed anche quella esistenziale. Per i cuori solitari si prospettano uscite e conoscenze interessanti che, in futuro, potrebbero dar vita a storie d'amore intense. La vostra sensibilità e il vostro intuito vi permettono di cogliere al volo le giuste occasioni. Collaborazioni proficue e nuovi progetti potrebbero nascere in questa giornata.

Cancro - 3° - Tutto si aggiusta a partire da questo 25 aprile. I brutti momenti vissuti in quest'ultimo periodo finiranno nel dimenticatoio e sarete ricompensati con un lungo periodo di gioia e fortuna. Dovete credere in voi stessi e nelle vostre capacità. Se siete single, c'è la possibilità che facciate un incontro speciale con una persona che potrebbe conquistare il vostro cuore. Dedicatevi ad attività che vi rilassano e vi fanno stare bene, come la lettura, la musica o la meditazione. È importante mantenere un appropriato equilibrio psicofisico.

Gemelli - 2° - L'Oroscopo del giorno spinge a vivere l'amore con maggior passione e creatività. Sorprese inaspettate potrebbero movimentare la vostra vita sentimentale.

Come se non bastasse, Mercurio vi dona intuito e brillantezza mentale, quindi potrete battere cassa, vincere un concorso, conquistare quella persona che vi piace. Sarà un'ottima giornata per risolvere certi problemi complessi o proporre delle nuove idee al lavoro. Il vostro tono fisico è eccellente, ma ricordate di non trascurare il riposo. Ascoltate il vostro corpo e concedetevi sonni profondi e regolari.

Leone - 1° - Venere vi rende affascinanti e magnetici, sarà difficile resistervi. Potreste ritrovarvi ad uscire per fare la spesa o per sostenere un test, un colloquio un controllo. Se siete in coppia, vivrete momenti di grande complicità. Per i cuori solitari, nuove avventure amorose potrebbero essere dietro l'angolo.

Sarà un giovedì grintoso e il vostro entusiasmo vi permetterà di superare ogni ostacolo e di raggiungere i vostri obiettivi di vita. Non mollate mai e continuate a credere in voi stessi. Ottima giornata per praticare sport o trascorrere del tempo all'aria aperta. Concedetevi anche momenti di relax per ricaricarvi le energie. Qualcuno vi strapperà un sorriso.