L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 gennaio 2026 svela di forti contrasti tra i segni, con l'energia che si sposta rapidamente. Nei prossimi giorni si anticipa un grande successo per la Bilancia, che dominerà la scena con una forma invidiabile. A seguire a ruota, lo Scorpione, pronto a vivere momenti di intensi ed emozionanti. Anche il Toro godrà di una stabilità straordinaria, trovando terreno fertile per ogni iniziativa.

All'interno della classifica spiccano in modo determinante i transiti della Luna in Vergine, della Luna in Bilancia e della Luna in Scorpione, che scandiranno il ritmo delle giornate più fortunate, portando chiarezza mentale e intuizioni vincenti a chi saprà assecondare il movimento dei corpi celesti.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. Il cammino settimanale si apre con una fase di attesa che richiede molta pazienza durante la giornata iniziale, momento in cui la prudenza deve guidare ogni azione per evitare inutili dispersioni energetiche. Tuttavia, il panorama muta rapidamente portando a un miglioramento progressivo che culmina nella splendida giornata di giovedì, eletta meritatamente come la migliore del periodo. In questo contesto, le iniziative personali trovano terreno fertile e il sostegno necessario per decollare con successo. Il fine settimana si mantiene su livelli eccellenti, specialmente tra venerdì e sabato, dove la determinazione permette di consolidare i risultati ottenuti.

Anche la domenica si conferma positiva, chiudendo un ciclo che ha visto una risalita costante e una capacità di gestione degli imprevisti davvero notevole e soddisfacente sotto ogni punto di vista, senza eccessive fatiche.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

giovedì 8 gennaio; ★★★★★ venerdì 9 e sabato 10;

★★★★ mercoledì 7 e domenica 11;

★★★ martedì 6 gennaio;

★★ lunedì 5 gennaio.

♉ Toro: voto 8. Un periodo di grande spessore caratterizza questa settimana, dove la costanza d'azione permette di raggiungere traguardi significativi senza troppi affanni. Dopo un avvio riflessivo previsto per lunedì 5 gennaio, il ritmo accelera sensibilmente garantendo una stabilità operativa invidiabile.

Le giornate centrali si rivelano estremamente produttive, ma è nel finale che si tocca il vertice assoluto. Sabato viene indicato come il momento più fortunato, ideale per dare spazio alla creatività e ai sentimenti più autentici. La protezione astrale prosegue con vigore anche giovedì e domenica, fornendo gli strumenti necessari per affrontare qualsiasi sfida con serenità. Non si ravvisano ostacoli insormontabili, ma piuttosto una fluida evoluzione di tutte le situazioni in corso, rendendo l'intero arco temporale uno dei più brillanti dell'ultimo mese per quanto riguarda la realizzazione pratica e il benessere generale.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

sabato 10 gennaio; ★★★★★ giovedì 8 e domenica 11;

★★★★ martedì 6, mercoledì 7 e venerdì 9;

★★★ lunedì 5 gennaio.

♊ Gemelli: voto 6.

Il percorso dei prossimi giorni appare come un mosaico di situazioni contrastanti che richiedono una grande capacità di adattamento e prontezza di spirito. La settimana inizia con un discreto dinamismo, ma subisce un rallentamento vistoso martedì, giornata che suggerisce di mantenere un profilo basso e di evitare decisioni affrettate. Superato questo scoglio e la fase interlocutoria di mercoledì, la situazione inizia a schiarirsi sensibilmente verso il fine settimana. In particolare, le giornate di venerdì e domenica 11 promettono una ripresa vigorosa, offrendo spunti interessanti per la socialità e lo svago. Sebbene la classifica non sia delle più esaltanti, la gestione accorta dei momenti meno brillanti consentirà di godere appieno dei lampi di serenità previsti per giovedì e sabato, garantendo un equilibrio finale dignitoso e privo di eccessive scosse emotive o ritardi professionali.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ venerdì 9 e domenica 11;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8 e sabato 10;

★★★ mercoledì 7 gennaio;

★★ martedì 6 gennaio.

♋ Cancro: voto 6. Una settimana che sembra iniziare sotto i migliori auspici, regalando subito soddisfazioni importanti nelle giornate di lunedì e martedì. In questa fase iniziale l'entusiasmo appare contagioso e le idee sembrano fluire con naturalezza, permettendo di avviare progetti con una marcia in più. Tuttavia, con l'avanzare dei giorni si avverte la necessità di un rallentamento, specialmente in vista di venerdì, dove la stanchezza potrebbe farsi sentire. Il punto più critico viene individuato in sabato 10 gennaio, momento che richiede un distacco dalle tensioni esterne per preservare l'equilibrio interiore.

Fortunatamente, la ripresa è immediata e la domenica riporta una discreta armonia, chiudendo il cerchio in modo costruttivo. È fondamentale non forzare la mano durante i cali di energia e sfruttare la solidità delle giornate intermedie come mercoledì e giovedì per gestire le incombenze più pesanti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 5 e martedì 6;

★★★★ mercoledì 7, giovedì 8 e domenica 11;

★★★ venerdì 9 gennaio;

★★ sabato 10 gennaio.

♌ Leone: voto 6. L'andamento di questo periodo si presenta ciclico, con picchi di energia che si alternano a momenti di necessaria riflessione. L'apertura settimanale si rivela eccellente, ponendo le basi per un inizio di attività propositivo.

Tuttavia, si deve prestare attenzione alla giornata di mercoledì, identificata come la più ostica del gruppo, dove piccole incomprensioni potrebbero generare qualche intoppo burocratico o relazionale. Superata la fase centrale di giovedì, il clima torna a farsi disteso e collaborativo. Il fine settimana si preannuncia decisamente più favorevole, con un crescendo che trova la sua massima espressione domenica 11. Grazie alla stabilità ritrovata tra venerdì e sabato, si avrà l'opportunità di recuperare il terreno perduto e di chiudere il periodo con una visione chiara e ottimistica, ignorando le provocazioni e concentrandosi esclusivamente sul proprio benessere personale e sulla serenità domestica.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 5 e domenica 11;

★★★★ martedì 6, venerdì 9 e sabato 10;

★★★ giovedì 8 gennaio;

★★ mercoledì 7 gennaio.

♍ Vergine: voto 8. Un cielo estremamente generoso avvolge questo segno, garantendo una settimana di grande rilievo e successo personale. L'evento centrale si manifesta martedì 6 gennaio, quando la presenza della Luna nel segno conferisce una lucidità eccezionale e una carica emotiva vincente, rendendola la giornata migliore in assoluto. Questa spinta propulsiva non si esaurisce rapidamente, ma continua a produrre effetti benefici anche mercoledì e venerdì, momenti ideali per consolidare la propria posizione professionale o affettiva. La costanza viene premiata anche nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato, dove la gestione degli impegni quotidiani risulta fluida e priva di intoppi significativi.

Solo la chiusura domenicale suggerisce un ritmo più blando, utile per ricaricare le batterie dopo una sequenza di successi così intensa. Si tratta di un periodo d'oro in cui ogni tassello sembra finalmente incastrarsi nel modo giusto.

La graduatoria settimanale con le stelle:

martedì 6 gennaio (Luna in Vergine); ★★★★★ mercoledì 7 e venerdì 9;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8 e sabato 10;

★★★ domenica 11 gennaio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 10. Una settimana trionfale attende questo segno, caratterizzata da una fluidità d'azione che permette di risolvere pendenze passate con estrema naturalezza. L'energia sale costantemente fin dall'inizio del periodo, trovando un sostegno solido in giornate come lunedì, giovedì e sabato, dove ogni iniziativa intrapresa sembra godere di una protezione speciale.

Il momento culminante si manifesta venerdì 9 gennaio, quando la Luna nel segno regala un fascino magnetico e una capacità di giudizio impeccabile, rendendo questa giornata perfetta per decisioni cruciali o incontri determinanti. Anche le restanti giornate si mantengono su standard elevati, garantendo un equilibrio psicofisico invidiabile e una capacità di mediare in ogni conflitto. Si prospetta un periodo di grande rigenerazione interiore, utile per pianificare traguardi ambiziosi a lungo termine con la certezza di avere il vento in poppa.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

venerdì 9 gennaio (Luna in Bilancia); ★★★★★ lunedì 5, giovedì 8 e sabato 10;

★★★★ martedì 6, mercoledì 7 e domenica 11.

♏ Scorpione: voto 9.

Il cammino settimanale si presenta solido e ricco di opportunità costruttive, specialmente per chi desidera consolidare la propria posizione professionale o sentimentale. La costanza viene premiata fin dai primi giorni, con un crescendo di intensità che trova momenti di eccellenza nelle giornate di mercoledì e venerdì. La capacità di scavare a fondo nelle situazioni permette di scovare soluzioni innovative a problemi complessi. Il vertice assoluto viene raggiunto domenica 11 gennaio, grazie alla Luna nel segno che enfatizza l'intuito e la forza d'animo. Non si ravvisano momenti di cedimento, ma piuttosto una gestione saggia delle proprie risorse che consente di arrivare a fine settimana con ancora molta energia da spendere.

La qualità dei rapporti interpersonali ne beneficia enormemente, portando a una comprensione reciproca più profonda e a una stabilità emotiva che infonde sicurezza a chi circonda il segno.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

domenica 11 gennaio (Luna in Scorpione); ★★★★★ mercoledì 7 e venerdì 9;

★★★★ lunedì 5, martedì 6, giovedì 8 e sabato 10.

♐ Sagittario: voto 7. L'avvio di settimana si preannuncia folgorante grazie alla posizione di top del giorno prevista per lunedì 5 gennaio, momento ideale per lanciare nuove idee o intraprendere viaggi. La carica vitale resta alta anche martedì, permettendo di gestire con brio le prime incombenze lavorative. Tuttavia, è necessario prestare molta attenzione alla fase centrale del periodo, in particolare giovedì, quando un calo di concentrazione potrebbe generare piccoli ritardi o malintesi.

Fortunatamente, il recupero è previsto già da venerdì, con un sabato scoppiettante che invita alla socialità e alla condivisione di momenti spensierati. La domenica chiude il cerchio in modo armonioso, offrendo la possibilità di riflettere sui successi ottenuti e di ricaricare le batterie in vista dei futuri impegni. È fondamentale mantenere la calma durante le brevi tempeste di metà settimana per godere appieno dei numerosi momenti favorevoli.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

lunedì 5 gennaio; ★★★★★ martedì 6 e sabato 10;

★★★★ venerdì 9 e domenica 11;

★★★ mercoledì 7 gennaio;

★★ giovedì 8 gennaio.

♑ Capricorno: voto 7. Un periodo di grande concretezza attende il segno, con una parte centrale della settimana che brilla per efficienza e determinazione. Dopo un inizio promettente, mercoledì 7 gennaio si staglia come la giornata migliore, offrendo occasioni d'oro per chi cerca stabilità o vuole concludere un affare importante. La protezione si estende anche a martedì e giovedì, garantendo una protezione efficace contro eventuali interferenze esterne. Con l'avvicinarsi del fine settimana, tuttavia, si avverte l'esigenza di tirare i remi in barca. Sabato richiede una gestione prudente delle energie, mentre domenica 11 gennaio appare come il momento più complesso del periodo, suggerendo di evitare sforzi eccessivi e di dedicarsi esclusivamente al riposo domestico. Saper alternare l'impegno rigoroso dei giorni centrali al necessario distacco del weekend sarà la chiave per mantenere un equilibrio soddisfacente e produttivo sotto ogni punto di vista.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

mercoledì 7 gennaio; ★★★★★ martedì 6 e giovedì 8;

★★★★ lunedì 5 e venerdì 9;

★★★ sabato 10 gennaio;

★★ domenica 11 gennaio.

♒ Acquario: voto 5. La settimana si presenta come una sfida alla propria resilienza, con una configurazione che richiede pazienza e una buona dose di ironia. Le giornate iniziali scorrono senza troppi scossoni, permettendo di gestire l'ordinario con discreta scioltezza. Il clima tende però a farsi pesante verso giovedì, culminando in un venerdì 9 gennaio che invita alla massima prudenza: meglio evitare discussioni accese o cambiamenti repentini di programma. Nonostante le difficoltà di metà percorso, il panorama cambia drasticamente con l'arrivo della domenica, eletta giornata migliore della settimana. Questo colpo di coda finale permette di recuperare serenità e di guardare al futuro con rinnovato ottimismo, cancellando le piccole amarezze accumulate nei giorni precedenti. È un periodo utile per selezionare le priorità e allontanare tutto ciò che risulta superfluo o fonte di inutile stress, puntando tutto sulla qualità dei rapporti più intimi.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ domenica 11 gennaio;

★★★★ lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e sabato 10;

★★★ giovedì 8 gennaio;

★★ venerdì 9 gennaio.

♓ Pesci: voto 6. Un andamento altalenante segna i prossimi giorni, richiedendo una gestione oculata delle proprie emozioni per non lasciarsi travolgere dai dubbi. La settimana, secondo l'oroscopo, parte sotto buoni auspici lunedì 5 gennaio e mercoledì, momenti in cui la creatività e l'empatia permettono di instaurare dialoghi fruttuosi con chi circonda il segno. Tuttavia, la stabilità inizia a vacillare verso il fine settimana, con un venerdì sottotono e un sabato che si preannuncia come il momento più critico del periodo. In queste ore è consigliabile non prendere decisioni drastiche e attendere che la nebbia si diradi. Fortunatamente, la domenica riporta un raggio di sole, consentendo di concludere il ciclo settimanale con una sensazione di sollievo e maggiore chiarezza mentale. Sfruttare la prima parte del periodo per le questioni pratiche sarà fondamentale per potersi permettere un weekend di riflessione senza troppe preoccupazioni in sospeso.

La graduatoria settimanale con le stelle: