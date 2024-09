L'oroscopo della giornata di domenica 22 settembre vede il pianeta Venere tramontare sulla Bilancia, segno che avrà ancora molto da dire in amore. Mentre i Gemelli saranno adorabili in campo sentimentale. Il Cancro avrà voglia di fare qualcosa di costruttivo al lavoro, mentre i Pesci potrebbero finalmente ritrovare la via in amore.

Previsioni oroscopo domenica 22 settembre 2024 segno per segno

Ariete: ritroverete un sano ottimismo e romanticismo nella vostra relazione di coppia. Con la Luna in sestile e Venere che sta per uscire dal segno della Bilancia, potreste finalmente riuscire a trovare un'intesa migliore con il partner, o fare audaci conquiste se siete single.

Nel lavoro farete valere le vostre idee, ma dovrete essere capaci di poterle portare fino alla fine. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni che vedono un cielo nuvoloso. Nelle prossime ore, il pianeta Venere si troverà in opposizione, e potrebbe rendere difficile apprezzare la compagnia della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro i nuovi progetti inizieranno a prendere forma, e saranno l'unico motivo che vi spingerà ad andare avanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che si accende. La Luna e Venere saranno entrambi favorevoli un'altra volta, rendendovi adorabili agli occhi della persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In campo professionale sarete determinati a ottenere il meglio nei vostri progetti, ma con Mercurio in quadratura dovrete fare i conti con la realtà e scendere a compromessi.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarà una domenica poco brillante in amore, ma che potrebbe sancire la fine di questo periodo un po’ buio. Il pianeta Venere sarà presto in una posizione più comoda per voi. È arrivato il momento di ridare peso alla vostra relazione di coppia, e costruire un'intesa migliore. In campo professionale cercherete di essere costruttivi e produttivi nei vostri progetti, sfruttando la posizione favorevole di Mercurio e Marte.

Voto - 7️⃣

Leone: questa giornata non sarà niente male per quanto riguarda i sentimenti, ciò nonostante sappiate che questo cielo sta per cambiare radicalmente. Avrete un grande bisogno del sostegno del partner, per cui scatenare discussioni non sarà una buona idea. Nel lavoro cercherete di rendere produttive le vostre giornate, ma a volte avrete la sensazione di non aver fatto abbastanza.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che vede la Luna in cattivo aspetto. Non sarete sempre in vena di emozioni, ma questo non significherà che attraverserete una crisi romantica, soprattutto considerato che Venere sta per mettersi in una posizione più agiata. Nel lavoro riuscirete a gestire bene le vostre mansioni, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Bilancia: questa domenica sarà eccellente in campo sentimentale. Queste stelle però stanno per cambiare posizione, ciò nonostante avrete ancora molto da dire per compiacere la vostra anima gemella. In campo professionale forse non sarete tra i migliori del vostro settore, ma sarete comunque capaci di raggiungere interessanti risultati.

Voto - 8️⃣

Scorpione: preparatevi ad accogliere stelle come la Luna e Venere nel vostro segno zodiacale. Secondo l'Oroscopo, sarà il momento giusto per mettere al centro la vostra vita sentimentale e godere di momenti indimenticabili con la vostra fiamma. Nel lavoro sarete produttivi e creativi a sufficienza grazie a Marte e Mercurio. Avrete sempre un'idea da applicare ai vostri progetti, che potrebbe portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale sottotono. La Luna sarà in opposizione, e il pianeta Venere sarà sempre meno influente. La vostra relazione di coppia non attraverserà una crisi, ma quest'ultima giornata della settimana non sarà così appagante. Nel lavoro dovrete essere più concentrati in quello che fate, soprattutto se volete ambire in alto.

Voto - 6️⃣

Capricorno: l'egemonia di Venere in cattivo aspetto sta per concludersi, ma questa giornata non sarà niente di che per la vostra vita sentimentale. Avrete molto su cui lavorare per riuscire a ricostruire il vostro rapporto. In ambito lavorativo Mercurio porterà discrete soddisfazioni. Con Marte in opposizione però, non sarete sempre pieni di energie. Voto - 6️⃣

Acquario: questa giornata non sarà affatto male per quanto riguarda i sentimenti, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Il pianeta dell'amore però, sta per mettersi in una posizione più scomoda per voi, e potrebbe causare piccole crisi con la persona che amate. Nel lavoro la vostra produttività sarà abbastanza buona. Continuate in questa direzione, senza uscire da seminato.

Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che in questa giornata non vi sorride, ma che presto vi metterà nelle condizioni giuste per poter amare al meglio il partner. Abbiate solo un po’ di pazienza, ma soprattutto, cercate di capire cosa potete fare per dare una scossa al vostro rapporto. In campo professionale ve la caverete bene grazie a Marte, anche se con Mercurio opposto non sarete così creativi. Voto - 6️⃣