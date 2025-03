L'oroscopo della giornata di mercoledì 12 marzo prevede un Leone molto sveglio sul lavoro, capace di non lasciare indietro alcun dettaglio dei propri progetti professionali, mentre un po’ di stress nei Pesci può creare spiacevoli incomprensioni. La Luna in trigono conforterà il Capricorno, mentre il Sagittario avrà molte idee da sviluppare al lavoro, forse troppe.

Previsioni oroscopo mercoledì 12 marzo 2025 e graduatoria

Ariete: il vostro mercoledì non sarà affatto male. Questo cielo vedrà Venere e Mercurio ancora dalla vostra parte, pronti a portare equilibrio e soddisfazioni nella vostra vita quotidiana.

Non abbiate paura di dimostrare i vostri sentimenti e vivere un rapporto coinvolgente. In ambito professionale la vostra produttività sarà ottima, e vi permetterà di fare importanti passi avanti. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale piacevole nel corso di questo mercoledì. La Luna vi sorriderà dal segno della Vergine, regalandovi momenti di maturità e romanticismo, che fortificheranno il legame con la persona che amate. Sul posto di lavoro sarete piuttosto pragmatici in quel che fate, concentrandovi su quei progetti che al momento possono garantirvi di più. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì sottotono in amore. La Luna in quadratura dal segno della Vergine potrebbe causare qualche disagio tra voi e il partner.

Se siete single attenzione a chi sembra comprendere il vostro stato d'animo. Nel lavoro saprete svolgere i vostri progetti in modo chiaro, grazie al sostegno di Mercurio in sestile. Giove invece vi darà quel pizzico di fortuna che serve per ottenere il miglior risultato possibile. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in sestile dal segno della Vergine vi renderà più flessibili e ragionevoli in amore.

Sarete capaci di superare alcuni ostacoli all'interno della vostra relazione di coppia, facendo un passo avanti verso un rapporto più stabile. In quanto al lavoro, Marte vi aiuterà a reagire a ogni ostacolo, ma non sempre potreste avere la soluzione a ogni progetto, considerato Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Leone: sarete piuttosto svegli in campo professionale in questo periodo, grazie al sostegno di Mercurio in trigono.

Non lascerete indietro alcun dettaglio, cercando di gestire i vostri progetti nel miglior modo possibile. In amore perderete il sostegno della Luna, ciò nonostante, queste stelle saranno ancora luminose nei vostri confronti per poter vivere una relazione di coppia affiatata. Voto - 8️⃣

Vergine: i pianeti in cielo assumeranno una posizione più interessante in questo mercoledì di marzo. La Luna sarà in congiunzione al vostro segno, spingendovi a vivere il vostro rapporto in modo più creativo, ma soprattutto maturo. Sul posto di lavoro il successo richiederà un po’ di tempo, ciò nonostante sarete abbastanza pazienti e preparati da dimostrare il vostro valore. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì che vedrà nuovamente un cielo cupo sopra di voi.

La Luna si metterà alle vostre spalle, lasciando spazio al pianeta Venere in opposizione. Dovrete avere più a cuore il benessere della vostra fiamma, e dimostrare di poter risolvere i problemi con maturità. Sul posto di lavoro potrebbe essere il momento giusto per comprendere quale strada prendere per poter risalire la china. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo più interessante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, aiutandovi a ristabilire un legame solido con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo lavorativo serviranno idee concrete per gestire al meglio le vostre mansioni. Non abbiate fretta dunque, e prendetevi il tempo che vi serve per costruire il vostro successo.

Voto - 8️⃣

Sagittario: con Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete, sarete un vulcano di idee in campo professionale. Avrete anche forse troppa creatività: scegliete dunque quelle idee più proficue e realizzabili, che possono portarvi al successo. In amore la Luna potrebbe ostacolare la passione tra voi e il partner. Venere sarà favorevole, ma attenzione a non essere troppo esuberanti nei confronti della persona che amate. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in trigono dal segno della Vergine porterà conforto in amore in questa giornata di mercoledì. Soprattutto se la vostra relazione di coppia non sta attraversando un bel periodo, cercate di approfittarne per riportare il vostro rapporto verso la giusta rotta.

In ambito professionale se pensate che il vostro lavoro debba essere organizzato diversamente, fatevi avanti e proponete delle modifiche. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà una giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti. La Luna non sarà più in opposizione, lasciando spazio al pianeta Venere in sestile, pronto a regalarvi dolci emozioni per vivere un rapporto affascinante. In ambito professionale le cose andranno abbastanza bene. Vi saranno presentate nuove prospettive per collaborazioni ma dovrete accettare di muovervi in campi sconosciuti. Valutate bene ogni dettaglio. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in opposizione dal segno della Vergine potrebbe essere causa di stress in questa giornata di mercoledì, soprattutto in campo sentimentale.

Single oppure no, prendetevi un po’ di tempo per voi stessi, ma soprattutto, non siate sgarbati con chi dimostra il suo affetto. Nel lavoro alcuni progetti richiederanno parecchio impegno. Fortunatamente, potrete contare su Marte in trigono, che vi darà un bel po’ di energie. Voto - 7️⃣