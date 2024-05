L'oroscopo della giornata di venerdì 31 maggio vedrà i nati Ariete un passo avanti in ambito professionale, forti della posizione favorevole del pianeta Marte, mentre il segno dell'Acquario mostrerà gentilezza nei confronti degli altri. Il Leone sarà più buono nei confronti del partner e il Sagittario dovrà raddrizzare questa situazione professionale difficile.

Previsioni oroscopo venerdì 31 maggio 2024 segno per segno

Ariete: il rapporto con il partner sarà idilliaco in quest'ultima giornata di maggio. Tra voi e il partner l'atmosfera si farà intensa, con forti emozioni da condividere insieme alla persona che amate.

In ambito lavorativo sarete un passo avanti grazie al sostegno di Marte, che vi spingerà a non mollare mai in nessuna occasione. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale equilibrata e piacevole. Sarà un nuovo giorno per la vostra relazione di coppia, che potrebbe portare a momenti maturi e romantici, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo vi sentirete ispirati e con le idee giuste da applicare ai vostri progetti. Voto - 9️⃣

Gemelli: previsioni astrali non particolarmente brillanti per quanto riguarda i sentimenti. Non vi sentirete pienamente a vostro agio a causa della Luna in quadratura. A volte potrebbero accadere delle incomprensioni: l'importante sarà riuscire a superare gli ostacoli.

Nel lavoro sarà il momento giusto per costruire progetti che possono regalarvi interessanti guadagni. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di venerdì ottima in amore. La Luna in trigono dal segno dei Pesci vi metterà a vostro agio con il partner, e vi metterà nelle condizioni migliori per vivere momenti davvero appaganti. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee, che potrebbero aiutarvi nello sviluppo dei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Leone: vi sentirete più buoni nei confronti del partner in questo periodo. Godrete di un'intesa migliore con la persona che amate grazie a Venere in sestile, costruendo un rapporto più sano e affiatato. Sul fronte professionale darete prova del vostro potenziale. Riuscirete a ottenere qualcosa in più dai vostri progetti, ma potrebbe non essere a lungo termine.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale difficile in questo periodo. Il rapporto con il partner non sarà semplice a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Non sarete sempre così affiatati a causa di alcune incomprensioni di troppo. Nel lavoro, invece, sarete aiutati da Mercurio in trigono. Forse non avrete tempo per gestire tutti i vostri progetti, ma un passo alla volta, riuscirete a fare dei passi avanti. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale coinvolgente in amore grazie a Venere in trigono. Vi sentirete gioiosi nei confronti del partner, capaci di tutto pur di riuscirete a farlo felice. Sul fronte professionale potreste non avere molte energie a disposizione, ciò nonostante cercherete comunque di portare a termine le vostre mansioni entro la fine del giorno.

Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali stabili sul fronte sentimentale. La Luna in trigono vi metterà a vostro agio con il partner. Potreste riuscire a trovare il giusto pretesto per rendere più interessante la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro non avrete sempre buone idee, ma non per questo getterete la spugna. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà necessario raddrizzare questa difficile situazione in campo professionale. Giove in opposizione vi renderà la vita difficile, e sarà necessario superare eventuali imprevisti. Situazione difficile anche sul fronte amoroso a causa della Luna e Venere negativi. Single oppure no, avrete bisogno di riflettere su voi stessi, e capire quali lati del vostro atteggiamento devono migliorare.

Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà un bel periodo per esplorare nuovi lati del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro potrete contare sul sostegno di Mercurio in trigono per mettere in pratica nuove idee, ma attenzione a Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: con Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli, dimostrerete gentilezza e buoni sentimenti nei confronti del partner. Questo venerdì potrebbe rivelarsi molto interessante per dare una svolta positiva alla vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale sarete legati ai vostri impegni, cercando i fare il possibile per portarli a termine con successo. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna sarà favorevole ancora per un po’, aiutandovi a comprendere cosa potete fare per vivere una relazione migliore.

Sarete più comprensivi dunque, ma attenzione a Venere in cattivo aspetto. Sul fronte lavorativo sarete sicuri delle vostre scelte grazie a Mercurio, ma dovrete anche essere capaci di portare i vostri progetti fino in fondo. Voto - 7️⃣