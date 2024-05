L'oroscopo della settimana è pronto a svelare le previsioni zodiacali da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno. A essere valutati i segni della seconda tranche dello zodiaco. Ottimo il periodo per i nati sotto al segno dei Pesci, indicati al top della settimana. Bene anche l'Acquario e le sue relazioni, che ricevono una spinta positiva dalla Luna.

Astrologia settimanale, le stelle per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. L'Oroscopo settimanale prevede un periodo di stabilità. In campo sentimentale, se il rapporto di coppia è attualmente tranquillo, non affronterete difficoltà significative.

Tuttavia, sarà importante evitare di assillare il partner con richieste insistenti. Impegnatevi per mantenere l'armonia nella relazione. Per i single, questa settimana rappresenta un'opportunità per iniziare un nuovo capitolo della vostra vita, a condizione che non sprechiate energie guardando al passato. Avrete bisogno di nuovi stimoli, espandere i vostri orizzonti e conoscerete persone nuove. Nel lavoro, la mente girerà a velocità supersonica alla ricerca di soluzioni intelligenti. Di fronte a eventuali problemi, non perdete tempo in chiacchiere ma agite.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno domenica 2 giugno;

domenica 2 giugno; ★★★★★ lunedì 27, sabato 1 giugno;

★★★★ martedì 28, venerdì 31;

★★★ mercoledì 29 maggio;

★★ giovedì 30 maggio 2024.

♏ Scorpione: voto 6.

Si prevede una settimana piuttosto blanda. In amore, la fiducia in voi stessi e negli altri sarà cruciale. Il vostro atteggiamento cordiale favorirà situazioni favorevoli e, grazie agli influssi positivi della Luna, avrete un grande intuito che vi aiuterà nelle relazioni. Per i single, è tempo di apprezzare ciò che avete già.

Non cercate la felicità altrove, perché le opportunità migliori sono spesso vicine a voi. Evitate iniziative spericolate e concentratevi su ciò che è a portata di mano: la serenità e l'amore sono davanti a voi, basta credere in questo. Nel lavoro, aspettatevi qualche buona sorpresa, anche se piccola sarà assai gradita. Avrete l'opportunità di approfondire un progetto che vi appassiona.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ martedì 28, domenica 2;

★★★★ lunedì 27, mercoledì 29, sabato 1° giugno;

★★★ venerdì 31 maggio;

★★ giovedì 30 maggio 2024.

♐ Sagittario: voto 7. Si prevede un periodo discreto, caratterizzato da equilibrio e tranquillità. Sarà essenziale rimanere consapevoli delle proprie capacità, evitando distrazioni o scelte troppo facili. Alcuni di voi, specialmente con ascendente Toro, Leone, Vergine, Sagittario o Pesci, godranno di un'atmosfera dolce, fatta di coccole e tenerezze. Nella vita di coppia, piccoli imprevisti aggiungeranno pepe al rapporto, rientrando nella normalità. Per i single, i sogni e i desideri troveranno ascolto nell'orizzonte stellato.

Presto una persona diventerà sempre più importante, minuto dopo minuto, preparando il terreno per un sentimento dolcissimo. Nel lavoro, questo periodo vedrà una ridotta voglia di faticare oltre il necessario.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30;

★★★★ lunedì 27, venerdì 31;

★★★ domenica 2 giugno;

★★ sabato 1° giugno 2024.

La settimana per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. In rilievo una situazione astrologica stabile, senza troppe difficoltà a livello personale o quotidiano. Gli influssi astrali saranno favorevoli, con poche interferenze nel settore della vita che attualmente vi preoccupa di più. In amore, vivrete giornate quasi magiche, grazie a Venere, Saturno e Giove in ottimo aspetto.

Ogni momento sarà speciale, arricchito dalla vostra dolce ironia. La sera, preferirete la compagnia intima del partner piuttosto che quella dei vostri amici virtuali. Per i single, la Luna inizialmente porterà aria di crisi, ma questa sarà l'occasione per rinnovarsi. Seguite l'istinto proponendovi in modo nuovo. La settimana sarà particolarmente favorevole anche per il lavoro.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno venerdì 31 maggio;

venerdì 31 maggio; ★★★★★ giovedì 30, sabato 1;

★★★★ mercoledì 29, domenica 2;

★★★ martedì 28 maggio;

★★ lunedì 27 maggio.

♒ Acquario: voto 8. Superfavoriti in amore! L'inizio del periodo si prevede favoloso, supportato dalla presenza della Luna nel vostro segno.

Quindi, periodo eccellente su più fronti, soprattutto in ambito affettivo, nelle amicizie e nell'ambiente familiare. In campo sentimentale, emozioni passate che pensavate fossero assopite torneranno improvvisamente, riaccendendo la passione nel rapporto di coppia. Sarà una settimana concreta per chi ha problemi sentimentali da mettere in sicurezza. Per i single, Venere in ottimo aspetto annuncia un momento strepitoso per la vostra sfera affettiva. Scoprirete nuovi modi per divertirvi e trascorrere del tempo con chi vi interessa. Nel lavoro, le stelle porteranno una gran voglia di cambiamenti e novità.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno lunedì 27 maggio (Luna in Acquario);

lunedì 27 maggio (Luna in Acquario); ★★★★★ martedì 28, mercoledì 29;

★★★★ giovedì 30, venerdì 31, domenica 2;

★★★ sabato 1° giugno 2024.

♓ Pesci: voto 10.

L'oroscopo 27 maggio - 2 giugno annuncia a chiare lettere uno splendido momento. In amore, grazie all'influenza favorevole della Luna, questa settimana presente nel vostro settore, vi sentirete a vostro agio con un partner avventuroso e vitale. Questo cielo contribuirà a rafforzare l'unione di coppia, creando un ambiente rilassato che favorirà la pianificazione di progetti domestici, l'educazione dei figli e la programmazione di viaggi. Per i single, sarà un periodo promettente, sotto ogni punto di vista. Approfittate delle splendide opportunità che si presenteranno e godetevi ogni momento. Nel lavoro, le cose continueranno a procedere bene. Anche se non avrete ancora risolto tutto come desiderato, con pazienza raggiungerete i vostri obiettivi.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: