L'oroscopo del fine settimana dal 29 al 30 giugno prevede uno Scorpione scrupoloso al lavoro e attento a ogni dettaglio, mentre l'Ariete sarà più ragionevole nei confronti del partner. Marte sfida gli Acquario a non mollare al lavoro, mentre il Capricorno non dovrà essere egoista.

Previsioni oroscopo weekend 29-30 giugno 2024 segno per segno

Ariete: fine settimana tutto sommato discreto. Anche se Venere sarà in quadratura, la Luna in congiunzione al vostro cielo vi aiuterà a essere più ragionevoli nei confronti del partner. In ambito lavorativo attenzione alle scelte che prenderete.

Con Mercurio in quadratura potrebbero esserci degli imprevisti da superare. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Toro: previsioni favorevoli. Il pianeta Venere vi metterà a vostro agio con il partner, e vi aiuterà a stare bene insieme e godere di momenti di piacevole intesa. Nel lavoro sarà un periodo proficuo. La posizione favorevole di Marte, Giove e Mercurio vi aiuterà a trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Amore - 8 Lavoro - 9 Fortuna - 8

Gemelli: sfera sentimentale stabile grazie alla Luna in sestile, che porterà in voi creatività e passione, da riuscire a stupire la persona che amate. Sul fronte professionale cercherete di vedere più da vicino alcuni progetti lavorativi che richiederanno maggiori cure e attenzioni da parte vostra.

Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete sarà vostra nemica. Nonostante Venere sia favorevole, il rapporto con il partner non sarà sempre ottimale. Se siete single fate attenzione a non essere frettolosi o impulsivi verso la vostra fiamma. Nel lavoro non vi accontenterete di fare lo stretto necessario.

Farete tutto ciò che potete per raggiungere il massimo dei risultati. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Leone: ottimo cielo. La Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete vi permetterà di sentirvi bene insieme alla persona che amate, godendo di un rapporto maturo e romantico al punto giusto. Sul fronte professionale il desiderio di raggiungere nuove vette si farà sentire, ma dovrete avere richiederanno pazienza, ma soprattutto le idee chiare.

Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Vergine: sarà un weekend ricco di momenti di ottimismo e serenità. Sul fronte sentimentale sarete fiduciosi nei confronti del partner, capaci di vivere un rapporto davvero affiatato. Per quanto riguarda il lavoro Marte in trigono vi terrà attivi, e con Mercurio in sestile troverete idee interessanti per i vostri progetti. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Bilancia: non sarà un weekend da ricordare a causa della Luna e Venere in cattivo aspetto. Sul fronte sentimentale fate attenzione a non essere irritanti o troppo invasivi nei confronti del partner. Sul fronte professionale avrete bisogno di una piccola pausa. Questo caldo non vi aiuta a concentrarvi bene. Prendetevi il vostro tempo per mettere a punto nuovi progetti.

Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Scorpione: il vostro atteggiamento scrupoloso al lavoro potrebbe non essere così piacevole, ciò nonostante sarà un metodo efficace per portare a termine con successo le vostre mansioni. Sul fronte amoroso sarà un bel periodo con il partner, grazie in particolare al sostegno di Venere in trigono, che porterà momenti di pura passione con la vostra fiamma. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Sagittario: previsioni positive grazie alla Luna in trigono. Riuscirete a ricostruire lentamente la vostra relazione di coppia, e l'astro argenteo in buon aspetto vi spingerà a fare di più per il partner. In ambito lavorativo sarete più flessibili in quel che fate. Sarete meno stressati, ma dovrete ancora impegnarvi tanto per raggiungere i vostri obiettivi.

Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete potrebbe rendervi un po’ egoisti. Dovrete imparare a mettere davanti le necessità della persona che amate, e costruire un rapporto migliore. Sul fronte professionale potrebbe essere il momento opportuno per guardarvi intorno e cercare nuove opportunità, abbandonando quei progetti che ormai non rendono più. Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Acquario: il pianeta Marte in quadratura vi metterà alla prova al lavoro. Anche se Mercurio e Giove saranno favorevoli, non sempre sarete pieni di energie per portare a termine i vostri progetti. Molto bene invece in amore. La Luna e Venere vi sorrideranno e non mancheranno momenti di pura intesa con la persona che amate.

Amore - 9 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Pesci: ottimo fine settimana. Questo cielo sarà favorevole, e sarete capaci di costruire un legame dolce e affiatato con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete intelligenza e creatività in quel che fate, con risultati spesso sopra le aspettative. Amore - 9 Lavoro - 9 Fortuna - 7