L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 24 giugno. A godere di influssi astrali potenzialmente fortunati, in questo primo giorno della settimana, tre segni, prescelti nella seconda sestina zodiacale in analisi in questo contesto. Primo in assoluto sarà l'Acquario, al top del giorno grazie all'ingresso della Luna nel segno. Ottimo lunedì anche per Bilancia e Sagittario, valutati a pari merito con cinque stelle in classifica.

Previsioni astrologiche del 24 giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Ottimo il primo giorno della settimana per molti nativi. In amore, vedrete tutto rosa con sogni profumati pronti a diventare realtà. La mente sarà positiva, ottimista verso persone, cose e situazioni. Romantici e poetici, vivrete una giornata idilliaca con la persona amata. Single, non avete motivo di dubitare: le dichiarazioni di rispetto e fedeltà che riceverete saranno genuine. Questa giornata sarà bilanciata, gratificante per i rapporti affettuosi, grazie anche all'aiuto di una amicizia premurosa. Sul lavoro, con un po' di buona volontà, potreste risolvere una questione in sospeso o riprendere una trattativa d'affari abbastanza importante.

Scorpione: ★★. Inizio settimana previsto abbastanza critico.

Molti di voi potrebbero lasciarsi trascinare dalle vicissitudini quotidiane, iniziando discussioni futili e potenzialmente pericolose. Se succede, aspettatevi stress e nervosismo in abbondanza, condito dall'ira del soggetto interessato. Le previsioni di lunedì, per quanto riguarda l'amore, invitano a mantenere il distacco da situazioni a rischio.

Potrebbero emergere difficoltà nel portare a termine la routine: fate piccole pause riflessive. Single, giostrando con intelligenza le situazioni critiche, riuscirete a evitare figuracce. Visto il cielo poco performante, si consiglia prudenza in tutto ciò che fate. Nel lavoro, munitevi di tenacia, rimanendo saldi nelle vostre posizioni.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 24 giugno pronostica un lunedì molto efficace, positivo oltre le attese. In amore, la prospettiva di un viaggio vi riempirà di entusiasmo: pronti a pianificare un itinerario esclusivo e appassionante? Se la vostra vita di coppia è già appagante, gli astri vi promettono una serata eccezionale insieme al partner. Single, la Luna in Acquario infonderà fiducia e vi aiuterà a sdrammatizzare alcune situazioni complicate. Sarete disposti ad ascoltare e aiutare chi ne ha bisogno, dimostrando grande empatia. Nel lavoro, gli astri vi offriranno opportunità positive per alcune vostre aspirazioni. Grazie alla grinta e all'intuizione, potrete realizzare progetti ambiziosi.

Oroscopo e stelle del 24 giugno, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata stabile, all'insegna della normale buona routine. Infatti, lunedì sarà una giornata positiva per molti di voi soprattutto in campo affettivo/sentimentale. Le stelle vi renderanno brillanti e pieni di idee interessanti. Non lasciatevi sfuggire nessuna occasione: le possibilità di successo sono discrete. In coppia, la situazione sentimentale è in evoluzione: evitate di dare nulla per scontato e non fate progetti a lungo termine. Single, abbandonatevi all'amore senza remore né tabù! Una vecchia amicizia potrebbe evolvere in qualcosa di importante. Nel lavoro, fate degli accertamenti prima di prendere decisioni impegnative.

Le influenze planetarie tireranno su il morale: siete sulla strada giusta.

Acquario: 'top del giorno'. Luna nel segno e tanta positività in amore. Lunedì pertanto sarà un giorno all'insegna dell'amore e dei sentimenti sinceri. Un colpo di fortuna potrebbe guidarvi, trovando modi alternativi ed eccitanti per soddisfare il partner o ravvivare un'intesa di coppia traballante. Sentimentalmente, sarete carichi di energia positiva, trasmettendo vitalità al rapporto. Incoraggerete la partecipazione del partner nei vostri progetti di vita, ottenendo consigli preziosi. Le stelle prevedono influenze stimolanti, tali da liberare tanta buona fantasia. Single, fidatevi delle vostre sensazioni: vi guideranno nelle decisioni migliori.

Un viaggio vi permetterà di divertirvi e ricaricare energia. Nel lavoro, saprete rispondere alla richiesta di rinnovamento, proponendo soluzioni innovative. Complimenti!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 24 giugno, mette in conto la possibilità di vivere un periodo discreto. Comunque la giornata, seppur con qualche rischio nascosto, nel complesso risulterà certamente positiva. Le previsioni indicano un andamento altalenante in coppia, con un buon inizio che in seguito potrebbe scemare nella parte centrale e finale. Tuttavia, il lato sentimentale in generale non ne risentirà molto: potreste ricevere una bella notizia o una sorpresa dal partner, con piccoli momenti di gioia. Single, preparate un incontro con amici per il fine settimana; stare in compagnia vi aiuterà a mettere in secondo piano eventuali problemi. Nel lavoro, imparate a giocare d'anticipo, per ottenere ciò che desiderate.