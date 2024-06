L'Oroscopo del 3 giugno si lascia guidare dal transito della Luna in Toro che rende asociale la Vergine e causa incertezza economica per l'Acquario. Tra i primi posti nella classifica quotidiana spiccano anche il Cancro e il Pesci, mentre il primo avrà degli interessanti risvolti, il secondo godrà di una forma smagliante.

Le previsioni astrologiche del 3 giugno: gli ultimi classificati del giorno

Sagittario - 12° - Aspettatevi un lunedì sottotono. Dovrete fare molta attenzione perché una distrazione potrebbe causarvi problemi. Al lavoro ci saranno pratiche da gestire o nuovi ordini da organizzare.

Fate attenzione a non creare confusione e mantenete il vostro spazio di lavoro in ordine. In casa non avrete tempo per cucinare o occuparvi delle faccende domestiche: rimandate tutto al weekend, evitando di creare ulteriore disordine. Un collega o un familiare potrebbe farvi qualche critica ma non prendetela sul personale. In serata sarete completamente esausti e crollerete tra le braccia di Morfeo. Amore traballante.

Acquario - 11° - La giornata inizierà con un po' di stanchezza dovuta principalmente alla frenesia vissuta nel weekend. Forse avete lavorato più del solito o siete reduci da una serata divertente. La vostra mente è piena di idee e progetti, ma impegnatevi per realizzarli. La vita è breve, non lasciate che i sogni rimangano chiusi nel cassetto.

Sul fronte economico, qualcosa vi preoccupa. Potreste avere spese ingenti da affrontare e magari avete già fatto dei tagli. Questa incertezza vi disturba il sonno: cercate di rilassarvi con una camomilla.

Toro - 10° - Avrete una giornata altalenante. In questo periodo, potreste avere problemi al lavoro. Nonostante ciò, state facendo del vostro meglio per far quadrare i conti.

Forse vi siete pentiti di alcune scelte passate; potete sempre rimediare, perché la speranza è l'ultima a morire. Durante la giornata avrete importanti commissioni da sbrigare. Fate attenzione alle lunghe file e ai mezzi pubblici, soprattutto se detestate la coda e il traffico. In amore le coppie di lunga data potrebbero avere un acceso dibattito a causa di opinioni contrastanti.

Capricorno - 9° - La giornata potrebbe portare dei problemi sentimentali per le coppie. Superate ogni dubbio con un confronto costruttivo e programmate una vacanza per l'estate imminente, che sarà significativa per i nativi del Capricorno. Non date per scontata una situazione che si presenterà durante la giornata. Se cercate lavoro, non procedete alla cieca, ma pianificate accuratamente le vostre mosse. Chi è impiegato potrebbe sentirsi insofferente verso un collega o il capo; evitate di perdere la calma.

I quattro segni zodiacali con lunedì mediocre

Vergine - 8° - Scacciate ogni sensazione deprimente con determinazione. Non permettete alla negatività di sopraffarvi. I vostri pensieri potrebbero confondersi e potreste sentirvi lunatici.

Nel vostro cuore c'è spazio solo per poche persone importanti. In queste 24 ore sarete particolarmente asociali e vi aprirete solo con una cerchia ristretta di amici. Al lavoro, riceverete nuovi ordini o una commissione remunerativa. Cercate sempre di eccellere, ma questo potrebbe esaurirvi mentalmente a lungo andare. Ritagliatevi del tempo per voi stessi durante la giornata per scaricare la tensione.

Leone - 7° - Questa giornata sarà caratterizzata da amore e incontri promettenti. I single maschi, dopo recenti esperienze, non sono pronti per una relazione duratura e preferiscono vivere alla giornata. Anche per le donne single o separate da poco, l'estate si prospetta bollente. Le coppie stabili, invece, si divertiranno in modi creativi, superando un'eventuale crisi.

La vostra fantasia vi aiuterà in questa giornata caotica e piena di impegni. Evitate i luoghi troppo affollati, soprattutto se siete ipocondriaci. Un vecchio progetto tornerà a farsi vivo nella vostra mente.

Bilancia - 6° - Le previsioni astrologiche indicano che potreste sentirvi un po' agitati per una telefonata o un messaggio. Presto sarete impegnati fuori casa e il solo pensiero vi intimorisce, essendo di natura introversi e timidi. L'amore sarà un ottimo supporto e raggiungerete un accordo con il partner. Siete spesso nostalgici e ripensate al passato, ma da oggi dovrete concentrarvi sul presente. Non fate le cose in modo automatico, altrimenti rischierete di non godervi la vita come dovreste.

Un familiare potrebbe aver bisogno del vostro aiuto, quindi siate pronti.

Ariete - 5° - Nella scorsa settimana ci sono stati intoppi e forse vi siete sentiti giù di morale o avete affrontato una brutta discussione. Alcuni nativi dell'Ariete aspirano a un miglioramento generale e desiderano un mondo più giusto. Nei giorni precedenti, un episodio vi ha infastidito, ma da oggi ritroverete la carica positiva per terminare al meglio la settimana. Entro il prossimo weekend accadrà qualcosa di sensazionale, quindi aspettatevi sorprese. Bene l'amore di coppia, ma anche chi è nel bel mezzo di una conoscenza procederà a gonfie vele. Pensate a fare un viaggio in estate e non aspettate l'ultimo momento per prenotare.

Novità economiche o lavorative in arrivo.

I segni primi in classifica

Pesci - 4° - L’Oroscopo di domani vi trova in forma smagliante. Dopo un periodo difficile, tornerete a vedere la luce in fondo al tunnel. Avete alti e bassi, ma l'importante è saperne uscire a testa alta. Tenete la mente occupata tra lavoro, faccende domestiche, famiglia e hobby. Chi è stato male si riprenderà. Gli innamorati riceveranno un chiaro segnale. Le coppie che devono sposarsi o convivere saranno leggermente ansiose. Imparate a prendere la vita come viene: seguite il vostro istinto e tuffatevi nell'avventura.

Cancro - 3° - Lunedì importante e ricco di risvolti interessanti. Da tempo avete ripreso il controllo della vostra vita e siete determinati a raggiungere i vostri obiettivi.

In queste 24 ore, il vostro intelletto sarà molto efficiente, quindi approfittatene. Eventuali problemi familiari saranno risolti e il legame tra genitori e figli si intensificherà. Essendo un segno timido, vi aprite solo con chi vi fa sentire a vostro agio. Si registreranno movimenti economici interessanti nel vostro conto. Se aspettate di concludere un affare, entro giugno otterrete buoni riscontri. La vostra pelle sarà radiosa e trasmetterete fascino.

Gemelli - 2° - Questa sarà una settimana ideale per tentare nuovi approcci nel lavoro o per inseguire i vostri sogni. Inizierete la mattina con il piede giusto. Alcuni nativi dei Gemelli dovranno andare in posta o in banca, altri hanno appuntamenti dal dentista o parrucchiere.

Il vostro futuro comincerà a delinearsi a partire da oggi, poiché vi sentirete in forma e pieni di vitalità. Apprezzate ogni singolo momento e scaricate lo stress con una passeggiata. Avete bisogno di persone positive intorno a voi, dopo aver vissuto troppa negatività.

Scorpione - 1° - Siete generalmente un segno ansioso e molto legato alla famiglia. In amore tendete a essere gelosi per paura di tradimenti e mancanza di rispetto. Tuttavia questa giornata sarà straordinaria per le coppie con un ulteriore riavvicinamento. Cupido si accinge a scoccare la sua freccia per i single desiderosi di innamorarsi. La carriera procede bene, anche se i guadagni attualmente sono deludenti. Possibili commissioni, incontri di lavoro o questioni legali si concluderanno presto. Una notizia vi sorprenderà.