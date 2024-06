L'oroscopo della giornata di domenica 30 giugno 2024 prevede un Cancro meno irrequieto in amore ora che la Luna si trova in sestile, mentre il Toro avrà modo di vivere un rapporto più emozionante. L'Ariete dovrà avere pazienza in amore, mentre il Leone dovrà essere in grado di mettere a frutto le proprie idee. Intanto la Vergine sarà piuttosto pratica sul lavoro.

Previsioni oroscopo domenica 30 giugno 2024 segno per segno

Ariete: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale in quest'ultima giornata del mese. Il rapporto con il partner continuerà a essere complicato a causa di alcune incomprensioni di troppo.

Avrete bisogno di ritrovare quella dolcezza e intesa che caratterizza il vostro rapporto. Nel lavoro alcune idee potrebbero fare la differenza con le vostre mansioni, ma dovrete anche avere le competenze necessarie. A tal proposito, Giove in sestile potrebbe esservi d'aiuto. Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Toro: configurazione astrale che vedrà l'astro argenteo arrivare nel vostro segno zodiacale in questa giornata di domenica. Insieme a Venere in sestile, il rapporto con il partner non potrà che essere ottimo, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale dimostrerete di avere le idee chiare in quel che fate grazie a Mercurio. I buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Amore - 9 Lavoro - 9 Fortuna - 8

Gemelli: sarà una domenica più che soddisfacente per voi nativi del segno. Anche se questo cielo sarà poco influente, il rapporto con il partner si rivelerà spesso stimolante e romantico a sufficienza. In campo professionale non ci sarà molto da fare in questo periodo. La cosa potrebbe stressarvi un po’, al punto da essere super meticolosi in quello che potete fare.

Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Cancro: ora che la Luna si trova in una posizione migliore per voi, sarete meno irrequieti nei confronti del partner. Avrete modo di costruire un legame migliore, in vista di un mese di luglio caldo e romantico. In ambito professionale è arrivato il momento di buttarsi in nuovi progetti, che possono darvi maggiori soddisfazioni a lungo termine.

Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Leone: sarà il momento di mettere a frutto le vostre idee in campo professionale. Questo cielo sarà tutto sommato discreto per voi, al punto da poter provare a fare qualcosa di più concreto per i vostri progetti. Giove in sestile inoltre vi darà un po’ di fortuna. Sul fronte amoroso la Luna si troverà in quadratura, e potrebbe essere fonte di possibili incomprensioni tra voi e il partner. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: configurazione astrale positiva in quest'ultima giornata di giugno. Che siate single oppure no, la Luna e Venere vi accompagneranno verso una vita sociale e sentimentale più movimentata, alla quale non rinuncerete. Per quanto riguarda il lavoro la praticità sarà un punto fondamentale nella risoluzione dei vostri progetti.

Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Bilancia: questa domenica di giugno non sarà estremamente convincente per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà ancora influenzata da Venere in quadratura. Nonostante il vostro ottimismo, non sarà facile entrare in empatia con il partner. Sul fronte professionale attenzione a non sbilanciarvi troppo in quel che fate. Con Mercurio in quadratura, potrebbero insorgere spiacevoli imprevisti. Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Scorpione: il rapporto con la persona che amate mancherà di emozioni in questa giornata di domenica a causa della Luna in opposizione. Anche voi single non sarete sempre così sensibili o socievoli, preferendo prendervi qualche momento solo per voi.

Nel lavoro avrete aspettative alte per i vostri progetti. Con Mercurio e Saturno in buon aspetto, potreste riuscire a mantenere queste prospettive. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Sagittario: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno in questa giornata di domenica. Il rapporto con il partner sarà piacevole e affiatato a sufficienza da potervi concedere momenti molto romantici. Sul fronte professionale a volte potrebbero esserci degli imprevisti, ciò nonostante riuscirete a cavarvela bene. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto durante quest'ultima giornata della settimana. Il vostro rapporto non sarà eccellente, ciò nonostante potrebbe essere un buon momento per parlare di cosa non va tra voi.

In campo professionale avrete bisogno di nuove idee per i vostri progetti, anche se con Mercurio in opposizione non sarà facile. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Acquario: periodo meno intrigante per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in opposizione. Non sarete particolarmente espansivi, ciò nonostante cercherete comunque di trascorrere piacevoli momenti insieme alle persone che amate. In campo professionale ci andrete più leggeri in questa giornata. D'altronde è domenica, un po’ di riposo potete concedervelo. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: giornata di domenica grandiosa in amore per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in buon aspetto, sarà il momento adatto per lasciarvi andare alle emozioni e vivere insieme al partner momenti di passione e spensieratezza. Nel lavoro sarete concentrati su quelle cose che possono fare la differenza con i vostri progetti. Amore - 9 Lavoro - 9 Fortuna - 8