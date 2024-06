L'oroscopo del 30 giugno segnala che, nel pomeriggio, la Luna transiterà in Toro rendendo duttile i nati del Cancro e armoniosi quelli dello Scorpione. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche di questa giornata e la classifica disposta in ordine decrescente.

Gli ultimi classificati di domenica 30 giugno

Toro - 12° - La Luna nel segno vi renderà freddi. Dovrete esercitare l'attenzione un poco alla volta, per rimanere presenti e concentrati. La distrazione sarà un problema, soprattutto in questa domenica afosa e spossante. Il vostro umore sarà sotto tono e non avrete voglia di fare nulla.

Con il partner, potrebbe esserci qualche difficoltà, magari i sentimenti sono un po' sopiti. Un vero vincente ha la capacità di tenere duro e di continuare a perseverare anche quando tutto sembra andare male. Dunque remate, perché prima o poi la tempesta si placherà.

Sagittario - 11° - Smettetela di inseguire il nulla cosmico. Da alcuni giorni rimuginate e consumate senza sosta, forse siete un po' apatici e scoraggiati. La vita vi ha messo a dura prova. Da questo 30 giugno, bandite la distrazione e focalizzatevi su ciò che veramente conta. Avete mille sogni nel cassetto, non esitate a tirarli fuori. Riducete il tempo sui social e riscoprite i passatempi di una volta. Non abbiate paura della noia, perché stimola la fantasia.

Capricorno - 10° - Avete valori profondi e importanti, siete sensibili e molto riservati. Non amate le invadenze altrui, perciò in questa giornata potreste perdere le staffe e rintanarvi nel vostro rifugio personale. Sono tempi ancora incerti e forse avete perso la bussola. Sfruttate quest'estate per riflettere su dove volete andare e imparate ad avere fiducia nel futuro.

Non sforzatevi di fare cose che non vi sentite di fare. Il tempo e la risata sono due ottimi medicinali che vi aiuteranno a risollevarvi. Attenzione a possibili problemi economici o di salute.

Acquario - 9° Le previsioni dell'Oroscopo indicano che sarà la giornata giusta per darsi da fare e smaltire un certo carico di lavoro.

Lo stress vi accompagnerà fino al tardo pomeriggio e rischierete di prendere parte a delle discussioni. Recentemente siete stati costretti a ripartire da zero, e questo potrebbe avervi sconfortato. Tuttavia, questa domenica favorirà la nascita di nuove idee e progetti. Programmate un viaggio, anche in solitaria: avete bisogno di ritrovarvi.

I segni zodiacali con giornata nella media

Ariete - 8° - La paura può essere una buona alleata. Talvolta, correre dei rischi è necessario per progredire e migliorarsi. Questo sarà il giorno giusto per riprovarci e imparare cose nuove. "L'amore non è bello se non è litigarello", recita un famoso detto, ma siete stanchi di discutere per ogni minima questione.

In questo periodo avete bisogno di tranquillità. Stabilite dei confini e cercate di chiudere in bellezza questo giugno. Finalmente comprenderete quali sono i vostri bisogni intimi e non sarete più disposti ad annullarvi per gli altri.

Leone - 7° - La felicità è qualcosa di grande e incalcolabile, non si nasconde dietro alle cose materiali. Non riempitevi di oggetti inutili e non circondatevi di compagnie sbagliate solo per non rimanere soli. Lavorare è importante, ma ricordarsi di vivere lo è ancora di più. Imparate a bilanciarvi e dedicate del tempo a voi stessi e ai vostri affetti. Questa domenica vi vedrà in grande spolvero, riprenderete in mano le redini della vostra vita. Rivedete dei conti e cercate di mettere un punto alle questioni in sospeso.

Vergine - 6° - Il tempo è prezioso e non dovrebbe essere sprecato. Le cose possono tornare a posto, ma non lo faranno da sole. Datevi da fare se davvero desiderate uscire dall'impasse. Prima vi muoverete, prima riacquisterete la serenità mentale perduta. L'amore sarà sublime sia per i single che per le coppie stabili. Chi è innamorato avrà delle buone opportunità per dichiararsi. L'emozione vi travolgerà entro la serata e una notizia potrebbe scuotervi dallo stato di torpore in cui siete rimasti incastrati.

Bilancia - 5° - Le previsioni astrologiche parlano di un buon allineamento armonioso. Le stelle vi vedranno impegnati fuori casa. "Via il dente, via il dolore", sarà il mantra da seguire in giornata.

Non rinviate a lungo, perché procrastinare sarà solamente improduttivo e deleterio. Se c'è qualcosa che non va, sarà meglio attivarsi per sistemarla: a tutto c'è una soluzione. Rompete le barriere e seguite l'istinto, non preoccupatevi del parere altrui perché conta solo stare bene con se stessi. Le mode sono passeggere ed effimere, date sfoggio al vostro stile unico e raro.

I primi quattro segni al top del giorno

Gemelli - 4° - Sarà una giornata adatta per fare un'accurata autovalutazione di questo primo semestre del 2024. Anche se in uno dei vostri progetti dovessero emergere delle complicazioni, non tiratevi indietro. Se ci tenete davvero a qualcosa, non vi costerà nulla lottare fino alla fine.

Mettete da parte la ragione e ascoltate di più il cuore. In questa giornata l'istinto potrebbe guidarvi verso lidi migliori. Chi è solo prova sentimenti particolari per una persona che vede abbastanza spesso. Non aggrappatevi a chi non vi ricambia altrimenti rischierete di farvi male.

Pesci - 3° - L’oroscopo di domani 30 giugno vi vedrà piacevolmente indaffarati dietro al lavoro o ai fornelli. La vostra creatività sarà stellare. Farete una sorpresa a una persona cara e le emozioni non mancheranno. Le vostre parole saranno ispirate e sarete capaci di spronare anche l'animo più turbato. Finalmente rivedrete la luce, state uscendo dal lunghissimo tunnel in cui siete rimasti intrappolati nei mesi precedenti.

Chi ha trascorso l'anno a studiare o a lavorare potrà prendersi una meritata pausa. L'amore sarà esplosivo per le coppie innamorate.

Scorpione - 2° - Cuore e mente saranno in grande armonia in queste 24 ore di fine mese. Spesso le giornate vi sembrano tutte identiche tra loro, ma questa sarà una domenica piacevole e differente. Avete alle spalle un periodo turbolento, ora desiderate assaporare il mondo e scoprire nuove sfumature di vita. Spogliatevi dei vecchi concetti e aprite la mente. Non sprecate un singolo giorno ad autocommiserarvi e ad attendere la fine dell'anno o della settimana. Il tempo è limitato.

Cancro - 1° - Siete un segno duttile e l’oroscopo del 30 giugno dice che questa sarà la migliore giornata della settimana.

L'unico modo per migliorare la propria vita è mettere piede fuori dal proprio mondo. Sfidate voi stessi e superatevi. Presto o tardi avrai la vittoria in pugno. Vi aspetta una felice giornata, il buongiorno si vedrà già al mattino. La persona amata solitamente non vi fa mancare nulla ed anche in famiglia c'è affinità. Forse in questo periodo non avete voglia di stare troppo tempo in giro, in tal caso date retta al vostro istinto che è sempre azzeccato. Amate prendervi cura di voi stessi e fate bene!