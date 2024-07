Secondo l'Oroscopo della terza settimana di luglio, fioccheranno dubbi nella vita sentimentale dei nati in Ariete, e piacevoli sorprese nella vita dei single nativi del Cancro. Per molti nativi del Sagittario, è il momento di fare chiarezza nel settore lavorativo, invece, per i lavoratori della Bilancia è arrivata l’ora di fare una pausa per migliorare le proprie prestazioni lavorative. Se siete curiosi di sapere come sarà la settimana dal 15 al 21 luglio dal punto di vista amoroso, sociale e lavorativo, di seguito trovate le dettagliate previsioni astrologiche con le pagelle zodiacali.

La settimana dal 15 al 21 luglio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In una relazione d’amore sorgono dubbi sui sentimenti. Rimandate le discussioni serie a momenti migliori, concedetevi il ​​tempo per capire meglio ciò che vi sussurra il cuore. Single, un incontro fisico è all'orizzonte. Marte vi predispone a un brivido emozionante! Cedete alla passione. Accogliere gli amici per scambiarsi ricette di cucina porterà calore alla vostra vita. È un momento piacevole, delizioso e conviviale che rafforzerà i rapporti d’amicizia. Non esitate ad allenarvi su una nuova abilità. È tempo di esplorare il mondo dell'e-learning per acquisire competenze! Non fate le cose di fretta, godetevi ogni livello che vi offre la vita lavorativa.

Voto: 7.

Toro – Se vivete in coppia, l'oroscopo dell'amore consiglia di non scappare dalle discussioni coinvolgenti con il vostro partner. Questo è essenziale per risolvere i conflitti. Se il vostro cuore è solo, il concetto di impegno può applicarsi anche alle vostre amicizie o ai vostri progetti personali. Parola d'ordine: comunicazione.

Non esitate ad affrontare il vostro vicino di casa che vi sta causando piccoli problemi. Non lasciate nulla di intentato, l'incertezza è fonte di stress inutile. In campo lavorativo, avete delle capacità incredibili, non trascuratele. Sfruttate questa configurazione astrologica per distinguervi. Un po' di allenamento per migliorare i vostri punti di forza?

Questo è il momento giusto per pensarci. Voto: 7.

Gemelli – Single, l'amicizia romantica è in risalto, osate esprimere i vostri sentimenti. A volte la complicità si trasforma in desiderio, scommettete tutto su questa vicinanza! Per coloro che hanno una relazione, è molto importante supportarvi a vicenda durante una sfida quotidiana. La vostra dolce metà è la vostra alleata numero uno, non esitate a chiedere aiuto quando ne avete bisogno. La chiave per sviluppare nuove amicizie è evitare giudizi affrettati. Ogni persona è un libro aperto, spetta a voi prendervi il ​​tempo per girare delicatamente ogni pagina. Affrontare lo stress della ricerca di lavoro non è facile. Potreste sentire un potente vento di fiducia, grazie all'influenza di Marte e ai suoi aspetti energetici.

Usatelo per influenzare positivamente le vostre azioni future. Un nuovo inizio è in vista. Voto: 8.

Cancro – Di fronte all'intrusione della famiglia nella vostra relazione, mantenete il polso fermo e la vostra rotta. Ricordate che il rispetto e la comunicazione sono i vostri punti di forza. Per le anime solitarie, una persona affascinante potrebbe colpirvi durante una semplice passeggiata. Gli aspetti favorevoli di Venere e Urano annunciano piacevoli sorprese, anche una cotta per qualcuno. Non sottovalutate il potere di un sorriso. Questo potrebbe essere solo l'inizio di qualcosa di speciale. Mostrate la vostra gratitudine a coloro che vi supportano. Una chiamata inaspettata potrebbe riaccendere legami cari.

Sfruttate la vostra curiosità per seguire un corso che possa migliorare le vostre capacità professionali. Con questa bellissima energia planetaria, abbracciate i cambiamenti e affrontate le nuove sfide. Chissà, la formazione manageriale potrebbe portare la vostra carriera a nuovi livelli. Voto: 8.

Previsioni dell'oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Single, le occasioni di incontro non mancano, ma non dimenticate il piacere della vostra compagnia! Per chi ha una relazione, l'appagamento sessuale passa attraverso la comunicazione e l'autenticità dei sentimenti. Aprite ancora di più il vostro cuore alla persona interessata, potreste rimanere sorpresi dalla profondità delle sensazioni provate.

Un malinteso con un amico può essere risolto facilmente. Osate dialogare e ispirate gli altri con la vostra capacità di risolvere le tensioni. Se si alza un muro, siate il primo a posare la pietra per il ponte. Affrontare il sarcasmo sul posto di lavoro richiede abilità e assertività. Ricordate, una comunicazione chiara è sempre benvenuta. Non scappate dalle tensioni, ma affrontatele direttamente con rispetto e fiducia, per preservare l'armonia nel vostro ambiente lavorativo. Voto: 7,5.

Vergine – Single, il rapporto con un collega può diventare qualcosa di più profondo. Siate aperti ma fate attenzione, i confini a volte possono essere sfumati. Per coloro che hanno una relazione d’amore, puntate alla perfetta armonia.

Una buona comunicazione è la chiave per evitare malintesi. La Luna e il pianeta Giove potrebbero causare tensione: mantenete la calma e il rispetto. Una discussione con un amico è sempre delicata. Prendete il ​​tempo per riconciliarvi. Il vostro sostegno fa la differenza, soprattutto nei momenti difficili. Non lasciate che l'amarezza prenda il sopravvento. Affrontare la fine della carriera può sembrare complicato. Con questa influenza solare e saturniana, prendetevi tutto il tempo che vi serve per pianificare attentamente i vostri impegni. È tempo di esplorare nuove competenze? Per cambiare corsia? Siate audaci nelle tue decisioni. Voto: 7.

Bilancia – Se temete l'infedeltà, concedete al vostro partner il beneficio del dubbio.

La gelosia può causare danni inutili. Single, un’amicizia potrebbe prendere una svolta romantica. Approfittate di questa situazione, ma attenzione a non rompere questa preziosa amicizia. Gli influssi planetari favorevoli promettono fiducia e rispetto reciproco. Un collega sembra aver bisogno di aiuto al lavoro? Siate generosi. Un semplice gesto o una parola incoraggiante possono riaccendere la scintilla di cui ha bisogno per riprendersi. Trovate il momento giusto per agire. Prendetevi una pausa dal vostro lavoro per ottimizzare le prestazioni. Provate a portare a termine il noioso compito che rimandavate da tempo, si rivelerà più facile del previsto. Voto: 7,5.

Scorpione – Questo ardore di Marte tanto abbellisce quanto trema.

In coppia, accettate gli alti e bassi come un percorso tortuoso che vi avvicina. Single, riconnettetevi con voi stessi: questa energia può fiorire anche quando si è soli! Prendete in considerazione l’idea di chiedere ai vostri amici un sostegno emotivo. Un pasto condiviso o una conversazione tranquilla possono fare la differenza. Non restate soli con i vostri pensieri. Analizzare questi sorrisi e sguardi in un contesto professionale può essere fuorviante. Prima di pensare a sedurre, ricordate che il rispetto e la professionalità devono avere la precedenza. Alcuni aspetti planetari incoraggiano la cautela. Chiarite i vostri sentimenti prima di agire. Voto: 6.

Astrologia dedicata alla terza settimana di luglio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Single, vivete le vostre emozioni a 360 gradi, la condivisione emotiva con le persone che amate è molto importante. Per le coppie, trascorrere del tempo insieme è essenziale. L'aspetto di Marte può creare scintille imprevedibili. Fare un passo indietro è fondamentale. Se incontrare un vicino di casa vi dà fastidio, non esitate a dirglielo con gentilezza. Coltivate le vostre relazioni intime con tutta sincerità. Relazioni sane garantite. Chiarite le vostre aspettative professionali con i vostri colleghi, non limitatevi a eseguire, condividete anche i vostri punti di vista. Con una configurazione astrologica dinamica, aspettatevi una rivelazione improvvisa.

È ora di andare avanti. Voto: 9.

Capricorno – Tenete a bada gli interventi e le opinioni dei vostri suoceri. È importante preservare l'armonia della vostra vita di coppia. Per i single, apritevi a esperienze appassionanti: un flirt, un sorriso, un ballo. Ricordate che l'audacia è stimolata da Marte e Urano. Ci pensate due volte prima di prestare qualcosa di prezioso a un amico. La vostra generosità potrebbe polverizzarsi così all’improvviso. Discutetene insieme per trovare altre soluzioni rispettose e giuste. Niente accade senza sforzo. Se i divari salariali vi infastidiscono, ora è il momento di agire. Con l'energia astrale del momento riuscirete a trovare buone soluzioni per migliorare questa situazione.

Siate sempre determinati, la vostra iniziativa può fare la differenza. Voto: 7.

Acquario – Siate aperti ai cambiamenti, ai rinnovamenti in amore. Provate un’attrazione inaspettata? Non spazzatela via. Se Venere e Plutone creano sospetti e tensioni, non chiudetevi nelle vostre paure e nei vostri dubbi. Se vivete in coppia, tenete bene a mente che il sostegno reciproco crea legami forti e duraturi. Per i single, potrebbe nascere un intrigo con un vicino di casa. Non abbiate fretta, lasciate che la situazione si evolva in maniera naturale. Non dovete portare tutti i problemi dei vostri colleghi sulle vostre spalle. Aiutateli, ma imparate anche a distaccarvi da loro. Sarete più efficienti e leggeri nelle vostre faccende quotidiane. Approfittate dell’influenza solare e saturniana per ottimizzare la gestione del tempo lavorativo. Limitate le tensioni causate da Marte e Urano, individuate le vostre priorità. Praticate la regola ‘fallo subito’ per i compiti brevi. Resterete sorpresi dal tempo risparmiato alla fine di ogni giornata. Voto: 8.

Pesci – Affrontate un discorso faccia a faccia, gli incontri fuori da Internet hanno il loro fascino. Un flirt inaspettato può nascere dal nulla. Per le coppie, prendete in mano la situazione, organizzate una sorpresa per ravvivare la fiamma. Gli aspetti favorevoli di Giove e Nettuno suscitano audacia e seduzione. Salutare il vostro vicino di casa con un sorriso, anche se non volete, può trasformare un incontro imbarazzante in un momento rilassante. La vostra gentilezza potrebbe semplicemente illuminare la sua giornata. Coltivate con discrezione questa cotta professionale. Tuttavia, fate attenzione al delicato equilibrio tra vita personale e professionale. L'influenza di Saturno richiede cautela da parte vostra. Un semplice sorriso condiviso allieterebbe piacevolmente le vostre giornate lavorative, senza mettere a rischio la vostra professionalità. Voto: 7,5.