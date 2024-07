I Toro dovrebbero imparare a non trascurare l'amore, altrimenti c'è il rischio di incorrere in qualche spiacevole sorpresa. I Pesci devono mostrarsi un po' più pazienti, secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 agosto.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Sagittario: cercate di essere un po' più concentrati su quello che fate, altrimenti c'è il rischio di incappare in qualche spiacevole imprevisto. Specie sul lavoro, ci vuole concentrazione.

11° Pesci: l'Oroscopo dell'8 agosto vi invita ad essere meno impazienti. Ricordate che nella vita è necessario dare tempo al tempo, quindi, non siate frettolosi, specie sulle decisioni che riguardano il futuro.

10° Leone: il coraggio non è una qualità che manca ai nati sotto questo segno, tuttavia, siete umani anche voi, quindi, potrebbe capitare di avere qualche debolezza. In tal caso, non esitate a chiedere aiuto.

9° Bilancia: alti e bassi in amore. Questo è un periodo un po' altalenante, quindi, è opportuno che ci andiate piuttosto cauti. Specie se ci sono in ballo diverse decisioni importanti da prendere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: in amore è necessario essere più espansivi. Ciò che avete vissuto in passato non può in alcun modo condizionare il vostro presente e futuro, quindi, cercate di impegnarvi in questo.

7° Toro: le previsioni dell'oroscopo dell'8 agosto vi invitano ad essere più presenti in amore e a mettere da parte, almeno per un po' gli altri impegni.

Ricordate che ciò che viene trascurato può essere perso.

6° Gemelli: possibili nuovi contratti in arrivo per voi. Se siete alla ricerca di un cambiamento, osate e non fermatevi dinanzi il primo ostacolo. Giornata proficua anche in amore.

5° Acquario: in amore e in amicizia siete delle persone molto costanti. Proprio questa vostra diligenza vi spingere ad esigere in cambio lo stesso trattamento.

Questo, purtroppo, non è sempre possibile.

Oroscopo segni fortunati 8 agosto

4° in classifica, Scorpione: se siete alla ricerca di un'avventura, questo potrebbe essere il momento giusto. Per le relazioni stabili, invece, a meno che non ce l'abbiate già, dovete pazientare un po'.

3° Cancro: ci sono delle belle novità in arrivo sul fronte professionale.

Specie se lavorate in proprio, cercate di allargare la cerchia di conoscenze. Anche in amore sono favoriti i nuovi incontri.

2° Capricorno: buon momento per quanto riguarda l'amore. Se avete lanciato dei segnali contraddittori ultimamente, adesso è il momento di essere un po' più limpidi, vedrete che non ve ne pentirete.

1° Vergine: l'oroscopo del giorno 8 agosto prevede per voi una giornata molto soddisfacente dal punto di vista professionale. Ci sono delle gratifiche in arrivo, quindi, godetevi questo momento.