L'oroscopo di sabato 6 e domenica 7 luglio invita i nativi dei Pesci a tenere sotto controllo l’aggressività. Molti single nativi del Toro vivranno avventure romantiche, mentre quelli del Cancro dovranno fare molta attenzione all’influenza di Nettuno. Dal punto di vista finanziario, i nati in Leone dovranno fare attenzione ai soldi, mentre la fortuna si manifesterà nella vita delle persone Vergine con una grossa vincita.

Il primo fine settimana di luglio secondo le stelle sull'amore e soldi: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se aspirate all'armonia coniugale, questa volta non è il vostro caso!

Incoraggiati da Urano, non farete davvero nulla affinché la vostra vita di coppia rimanga tranquilla. Amerete le forti tensioni, considerandole il sale della vita. Tuttavia, se si spinge troppo oltre su questa strada, i problemi si accumuleranno e rischieranno di sfuggire di mano. Single, sarete molto richiesti e la vostra vita sociale sarà più vivace che mai. Conquiste lusinghiere e incontri promettenti, questo sarà il progetto delle stelle per questo weekend. Sul fronte monetario, ci sarà un piccolo colpo di fortuna. Saranno proprio Venere, Giove e Nettuno a influenzare la vostra vita finanziaria. Non aspettatevi di vincere il jackpot, ma potreste comunque avere una bella sorpresa: ad esempio, qualcuno potrebbe ripagarvi un debito che avevate dimenticato, oppure una persona competente vi concede un bonus inaspettato, sul quale non ci contavate più.

Voto: 8

Toro – Passione o tensione? Entrambe le cose saranno possibili: l'azione combinata di Marte e Giove potrebbe scatenare una cascata di piccoli litigi. A meno che non alternate conflitti e riconciliazioni! Single, Venere e Marte sosterranno i vostri sentimenti, promettendovi di farvi vivere giornate molto sane per il vostro cuore.

Dovrete, però, fare molta attenzione ai vostri soldi. Vivendo giorno per giorno, molto probabilmente vi ritroverete in ​​un vicolo cieco. Potrebbe essere necessario adottare misure drastiche per risparmiare denaro. Voto: 6,5

Gemelli – Il pianeta Saturno perderà interesse per il settore della convivenza, quindi i rapporti coniugali ritroveranno l’intimità di una volta.

Probabilmente non succederà molto, ma nel complesso questa routine non vi dispiacerà. Trascorrerete un fine settimana tranquillo con la persona amata, con la vostra famiglia, oppure presterete molta attenzione al benessere del vostro piccolo mondo. Single, le vostre occupazioni del momento difficilmente vi lasceranno tempo per l'amore. Colpo di fulmine? Piuttosto un'amicizia amorevole che ha il suo fascino. Questo weekend sarà abbastanza instabile per tutto ciò che riguarda le finanze. Attenzione, dovrete studiare attentamente e seriamente ogni movimento di capitali, prestiti o spese extra, preferibilmente con l'aiuto di specialisti. Voto: 7

Cancro – Con questo aspetto del Sole, sarà proprio il vostro partner a essere al centro dell'attenzione.

Soprattutto non entrate in rivalità con lui, sarebbe il modo migliore per compromettere la vostra intesa di coppia. Al contrario, cercate di condividere la sua gioia e il suo successo. Single, diventerete presto entusiasta del tuo cuore, ma attenzione all'influenza momentanea di Nettuno, che vi farà scambiare lucciole per lanterne. Il vostro equilibrio finanziario dovrebbe, in linea di principio, essere stabile. L'impatto di Marte sarà abbastanza leggero e non causerà in alcun modo difficoltà finanziarie significative, ma potrebbe farvi prendere delle decisioni affrettate di cui poi vi pentirete. Voto: 7

Da Leone a Scorpione

Leone – Nuovi favori di Venere, uniti ad altri influssi positivi: il vostro clima coniugale evolverà in una direzione rassicurante ed entusiasmante allo stesso tempo.

Avrete tutto per essere felici. Single, sarete tentati di vivere avventure più romantiche. Il vostro magnetismo sarà potente, il vostro fascino leggero, le vostre iniziative di umorismo irresistibili. Vi abbandonerete a torridi rapporti amorosi senza alcun freno, probabilmente con più di un partner! Il settore finanziario sarà piuttosto vivace. Attenzione, contrariamente alla vostra abitudine, sarete molto impulsivi e rischiererete di prendere la decisione sbagliata per capriccio. Se vi prendete il tempo per pensare, se aspettate qualche giorno prima di mettere in pratica le vostre idee o cedere ai vostri desideri, allora andrà tutto bene. Voto: 7

Vergine – Nessun pianeta influenzerà il settore coniugale, ma con Urano in gran forma, la vita di coppia rischierà di annoiarvi, soprattutto se continua a essere intrappolata nella routine.

Una stanchezza che, ovviamente, potrebbe farvi venire voglia di guardare altrove se l'erba fosse più verde. Single, dovrete mantenere la calma durante gli appuntamenti ma non tutti avranno un lieto fine. L'amore ha i suoi colpi di scena e, questa volta, si manifesterà in un rapporto di amicizia. La pura fortuna non capita sempre solo ad altre persone! Sembra che questa volta colpisca voi. Giocate a qualsiasi gioco e molto probabilmente sarete contenti di averlo fatto. L'Oroscopo consiglia caldamente di tenere d’occhio il vostro numero fortunato, ma per compiacere la fortuna, dovete soddisfare due condizioni essenziali: non scommettere troppo in grande e non contarci troppo. Per soddisfare la prima condizione, impegnate solo un importo che potete permettervi di perdere.

Voto: 7

Bilancia – Siete motivati ​​dai sentimenti, ma anche dal bisogno di creare. Così vi lascerete trascinare in numerose avventure sentimentali la cui passionalità è accompagnata da piccoli o grandi drammi. Anche se dovete creare uno spettacolo, cercate di calmare il vostro entusiasmo perché avete già abbastanza problemi tra le mani. Le transazioni finanziarie non sono consigliate per il momento. Vi mancherebbe troppa flessibilità, e il contatto con i vostri interlocutori rischierebbe di rompersi rapidamente. Non cercate nemmeno di ottenere un prestito o un sostegno finanziario, le stelle in questo momento non sono favorevoli a questo. Voto: 6,5

Scorpione – Il rapporto con la persona che condivide la vostra vita sarà più romantico.

Amore, passione, gelosia, delusioni: ci saranno tutti questi ingredienti in questo periodo. Single, la vostra vita sentimentale dovrebbe andare bene, a patto che voi riusciate a calmarvi. Marte, infatti, vi donerà un dinamismo eccezionale, che a volte potrebbe trasformarsi anche in aggressività. Apparirete molto sensuali agli occhi degli spasimanti. Un po’ troppo, a volte! Siate un po' più discreti nelle vostre manovre di seduzione. Sarà giunto il momento di ripulire il vostro budget e riorganizzare le vostre finanze. Una tempesta finanziaria è in vista; se non siete ben preparati, rischiate di subire danni ingenti. Voto: 7

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se vivete in coppia, questa volta la felicità busserà alla vostra porta.

La vostra sensualità contagiosa farà miracoli. Attenzione, però, a una breve fase di scarsa complicità. Da single, alcuni conflitti interiori porteranno a rapporti un po' difficili con una persona appena conosciuta, che non favoriranno una vita amorosa armoniosa. Cercate di risolvere questi conflitti impegnandovi in un profondo autoesame. Plutone vi sarà favorevole dal punto di vista finanziario. Sarete molto meno impulsivi rispetto a poco tempo fa e ci penserete due volte prima di effettuare un acquisto importante o di cambiare il modo in cui investite. Questa prudenza vi permetterà di fare le scelte giuste. Voto: 7,5

Capricorno – Giove, il pianeta più benefico del Cielo, questa volta veglierà sui vostri amori.

Influenzando il settore della vita di coppia, Giove vi promette una fase benedetta dagli dei a livello coniugale. La relazione con il vostro partner non sarà mai stata migliore o più profonda. Per i single, l'amore sarà ciò che ne faranno: alcuni consolideranno un rapporto già esistente, che sarebbe per loro fonte di un certo equilibrio, mentre altri renderanno le loro avventure solo un fuoco di paglia. A prima vista, tutto sembrerà buono dal punto di vista economico. Plutone e Venere vi promettono risorse confortevoli, ma Giove non porta nulla di buono. Ritardi, valutazione inadeguata dei vostri incassi, richieste non pagate saranno la sorte dei più sfortunati tra voi. In un tale contesto, il pareggio di bilancio può essere difficile da mantenere.

Siate attenti ed economici. Voto: 7

Acquario – Se siete sposati, vivrete un periodo di gioia e pace con la vostra dolce metà. Vedrete sbocciare i vostri reciproci sentimenti in un clima armonioso e coerente con la vostra indole affettuosa. Single, grazie ai buoni influssi di Venere, le vostre possibilità di vedere sbocciare un amore saranno ottime. Se una relazione si è interrotta e desiderate ristabilire i contatti, non esitare a fare i primi passi, perché l'altra persona sarà molto ben disposta nei vostri confronti. Tre pianeti gentili vi aiuteranno a riequilibrare il vostro budget. Se vi prendete il tempo per fare i vostri conti ed esaminare attentamente le vostre spese, vi renderete conto che potete facilmente limitarne alcune e quindi risparmiare molto.

Voto: 8

Pesci – Con questo aspetto di Marte, cercate di controllarvi perché, a lungo andare, l'aggressività permanente può stancare anche le persone più accomodanti! Single, le relazioni amorose saranno molto sconvolte a causa del vostro gusto per l'indipendenza. Si verificheranno scontri che potrebbero portare a una rottura, il cui esito finale dipenderà solo dal vostro atteggiamento personale. L’attuale posizione del Sole dovrebbe aiutarvi a riequilibrare il vostro budget, o addirittura a risparmiare. Ma attenzione: Nettuno può spingervi a fare spese folli. Quindi, siate ragionevoli ed evitate di prendere decisioni finanziarie delicate, come ad esempio un acquisto importante o un investimento. Voto: 6