L'oroscopo della settimana è pronto a evidenziare la fortuna relativamente alle giornate da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto. Quando si ragiona di buona sorte, la curiosità punta direttamente al vertice, dove in questa fase veleggia fiero il terzetto formato da Gemelli (1° posto), Cancro (2° posto) e Leone (3° posto), tutti molto fortunati.

Previsioni zodiacali della fortuna, settimana 29 luglio - 4 agosto e classifica: molto bene anche Pesci

12° posto - Sagittario. Settimana difficile, con la fortuna latitante a oltranza. Potrebbero esserci ostacoli o situazioni al limite da affrontare.

Tollerate la routine quotidiana, aspettando tempi migliori. Nei momenti difficili, cercate di individuare i lati positivi e sfruttarli a vostro vantaggio. In amore, potreste affrontare problemi stressanti a causa di obiettivi mancati. Fate attenzione alla tensione nervosa, potrebbe far nascere situazioni spiacevoli. Single, una persona un po' stramba vi renderà irascibili, a tal punto che nessuno riuscirà a farvi ragionare: se fosse, mantenete la calma. Sul lavoro, dare ordini potrebbe rendervi nervosi e, se non sarete ben preparati, i colleghi potrebbero non ascoltarvi. Usate "bastone e carota".

11° posto - Bilancia. Periodo impegnativo. La buona sorte non sarà dalla vostra parte, ma non per questo dovete perdere la speranza.

Potrebbero inasprirsi dapprima i rapporti affettivi, poi toccherà anche gli altri settori. In amore, se state navigando in acque incerte, prendete due biglietti low cost e andate via, lontano da chi sapete. La conversazione con il partner, inizialmente fluida e affettuosa, potrebbe improvvisamente deragliare su binari scomodi: occhio!

Single, prestate attenzione a ciò che direte in pubblico: certe parole potrebbero essere fraintese. Siate trasparenti nei rapporti con gli amici. Nel lavoro, programmate le attività gestendo il tempo al meglio. Portate a termine gli impegni in corso d'opera, senza fretta.

10° posto - Scorpione. Settimana complicata con diverse situazioni lasciate al caso: o la va o la spacca!

Alcuni imprevisti, poi, potrebbero rendere le cose più difficili. Anche nei rapporti più collaudati potrebbero emergere bisogni strani, forse il desiderio di qualcosa di nuovo. In amore, se avete dubbi, sfruttate il transito della Luna in Cancro e poi in Leone per chiarire eventuali divergenze. Single, se non siete persone pazienti iniziate ad allenarvi fin da ora. La giornata potrebbe farvi incontrare persone complicate da gestire. Fatevi aiutare da qualcuno più tollerante e preparato. Nel lavoro, il nervosismo nei rapporti con colleghi sarà presente: è normale, visto il periodo non di parte. Verificate conti e questioni familiari.

9° posto - Vergine. Periodo decisamente limitato, anche se potrebbe regalare qualche colpetto di fortuna, a spot.

Non mancheranno momenti di difficoltà, ma nulla di insormontabile. La routine giornaliera proseguirà a pieno regime a metà settimana, quindi ricordatevi di rilassarvi. In amore, potreste affrontare difficoltà: l'Astrologia esorta a credere che il meglio deve ancora venire. Risolvete al più presto eventuali problemi di coppia. Single, amanti del divertimento, il periodo rappresenta un'occasione per programmare qualcosa di piacevole con gli amici. Tuttavia, le stelle potrebbero ostacolare i vostri progetti proprio nel weekend. Nel lavoro, siate aperti, soprattutto verso l'ignoto. Farete progressi lentamente, quindi non preoccupatevi.

8° posto - Toro. Fortuna altalenante per una settimana da vivere in stile "montagne russe".

Ci saranno alti e bassi, ma nel complesso saranno giornate abbastanza gestibili. Con charme ed eleganza, saprete giocare bene eventuali buone carte. L'ottima situazione astrale di venerdì, sabato e domenica, aiuteranno a voltare pagina. Siate pronti a cogliere buoni spunti o nuove idee. In amore, vivrete un momento di sana complicità con chi amate. Single, mettete in sordina il vostro egocentrismo e non smuovete pretese esagerate. Rinnovare il percorso di scelte potrebbe portare verso un periodo favorevole. Nel lavoro, seguite con fermezza le cose in agenda: anche se a qualcuno potrebbero sembrare fuori luogo.

7° posto - Capricorno. In arrivo per voi del segno una settimana nella media. Non ci saranno grandi fortune o sorprese di cui vantarsi, ma neanche grandi problemi da risolvere: si vivacchia insomma!

In amore, farete progressi con il partner, e mente e cuore lavoreranno in armonia. Single, presto avrete buone notizie su una questione amorosa: tutto si risolverà favorevolmente. Un incontro casuale potrebbe riempire il cuore di dolcezza. Nel lavoro, sarà un buon momento. A inizio settimana il fato darà una spinta ad affari e investimenti, spianandovi la strada verso la giusta direzione. Con numerose idee di qualità, non mancherà certo la volontà per realizzarle.

6° posto - Ariete. Periodo discretamente fortunato. Alcune giornate si prevedono positive, e questo aiuterà a superare eventuali difficoltà. Chi ha situazioni in bilico deve affrontarle con determinazione. In amore, la Luna in Gemelli e poi quella in Leone, insieme a Venere, vi sarà favorevole, portando momenti speciali da godere insieme al partner.

Alta la possibilità di iniziare un nuovo progetto a medio termine. I single apprezzeranno l'armonia dell'amicizia e le lunghe chiacchierate sul più e sul meno: ne deriverà solo benessere. Sul lavoro, vi attende un periodo propizio per eventuali rilanci: affrontate ogni impegno con energia.

5° posto - Acquario. Settimana vestita di verde, tipo speranza: si sa, la speranza è l'ultima a morire. Se poi alla speranza unirete il vedere le cose con positività, allora sarete a cavallo! Tranquilli, in realtà ci saranno più momenti legati al buon destino che altri negativi. Venerdì sarà magnifico, frutto delle vostre azioni passate. In amore, grazie alle effemeridi vincenti, vivrete una buona intesa di coppia.

Single, il giorno vi sorride e vi invita a rilassarvi con amici o cercare avventure sentimentali. Sul lavoro, il sestile tra Giove e Marte vi porterà ottimismo e buoni affari.

4° posto - Pesci. Buona la fortuna per sette giornate che, se prese nell'insieme lasceranno tante belle soddisfazioni. Possibili opportunità positive da sfruttare a piacere. Lunedì e martedì saranno un po' di attesa, poi il resto del periodo regalerà ottime soddisfazioni. Problemi e stanchezza dei giorni passati finalmente saranno superati. In amore, godetevi la serenità e organizzate qualcosa di speciale con il partner. I single invece saranno aperti a novità e alle situazioni imprevedibili. Sul lavoro, avrete risposte significative: presto nuove possibilità da sfruttare a piacimento.

3° posto - Leone. Settimana da vivere alla grande, con la buona sorte preziosa alleata del segno. Le cose andranno molto bene e potreste persino ricevere piacevoli sorprese. L'inizio della settimana sarà così così, poi il periodo diverrà estremamente positivo, con una parte centrale calma ma favorevole. In amore, una bella notizia farà riprendere quota al rapporto di coppia. Single, sarà facile divertirsi con gli altri e dimenticare preoccupazioni recenti. Sul lavoro, i risultati vi soddisferanno e sarete apprezzati. Con costanza, raccoglierete i frutti del vostro impegno.

2° posto - Cancro. Quasi al top! La vostra bella settimana si presume possa portare in dono tantissima positività. Alcune giornate inizieranno con buone notizie, altre vedranno colpi di...

a iosa. Giovedì sarà particolarmente favorevole, con slanci collaborativi che stupiranno chi vi circonda. In amore, raggiungerete una discreta armonia e serenità, dimostrandovi passionali. Single, vitalità e serenità vi renderanno il centro dell'attenzione, con la Luna che vi renderà intraprendenti. Sul lavoro, riscuoterete consensi e gli affari evolveranno positivamente, migliorando la vostra immagine sociale.

1° posto - Gemelli. In arrivo massima fortuna! Molte giornate saranno piene di opportunità e momenti felici. La settimana sarà stellare, soprattutto se avrete questioni sentimentali da risolvere. Affronterete le giornate con energia e ottimismo, trovando soluzioni ai problemi. In amore, avrete l'opportunità di esprimere al meglio i vostri sentimenti, e le serate saranno elettrizzanti. Single, potreste incontrare una persona capace di farvi perdere la testa! Sul lavoro, le soddisfazioni non mancheranno: mettete in pratica le idee e il successo non mancherà.