L'oroscopo evidenzia il Toro al primo posto nella classifica di domenica. Le previsioni zodiacali del 28 luglio vedono assai positivo l'ultimo giorno della settimana anche per i nati nel segno del Sagittario, Capricorno e Cancro. Sarà probabilmente una giornata da prendere con un certa accortezza per quelli dello Scorpione e dell'Acquario.

Previsioni zodiacali di domenica 28 luglio e posizioni: molto bene anche Gemelli

12° posto - Scorpione. Questa domenica non sarà una giornata facile per voi nativi. In amore, potreste sperimentare un po' di tensione, con possibili battibecchi.

Probabilmente state trascurando la relazione a causa di qualcosa che sapete solo voi. Il partner non tarderà a farvelo notare, sappiatelo. Single, non trovate scuse ma dedicatevi ai vostri hobby preferiti. Sul lavoro, non sottovalutate i colleghi: qualcuno potrebbe sorprendervi.

11° posto - Acquario. Una domenica da dimenticare per molti di voi. In amore, tenete i nervi saldi e non cercate di apportare cambiamenti importanti al rapporto di coppia. Se qualcosa vi dovesse dare fastidio, ditelo, ma fatelo subito. Single, evitate l'insistenza e fate attenzione ai contraccolpi negativi: chi può, lasci da parte l'ansia e si rilassi. Nel lavoro, frenate l'ambizione e iniziate ad alleggerire gli impegni meno urgenti.

Aspettate tempi migliori.

10° posto - Ariete. La giornata sarà influenzata da astri mal disposti nei confronti del vostro segno. In amore, mettete da parte le ripicche: cercate il dialogo sincero, in modo da creare basi solide su cui intavolare discorsi importanti. Single, non cercate l'amore a tutti i costi, tanto quando arriva arriva; ciò a cui dovreste puntare è godersi il tempo che si ha, con gli amici o con chi vi pare.

Nel lavoro agite con prudenza: magagne in ambito economico.

9° posto - Vergine. Domenica lenta e abbastanza difficile da gestire. In amore, impostate tutto sulla calma e sulla concentrazione, onde evitare brutti scherzi causati dall'ansia. In coppia puntate tutto sul sorriso, anche di circostanza: meglio un aspetto di finta felicità che un muso lungo e veritiero.

Single, migliorerete la forma fisica ritrovando fiducia in voi stessi. Nel lavoro, prendetevi del tempo per valutare eventuali offerte: chiedete consiglio a persone fidate.

8° posto - Pesci. In programma una domenica di luglio senza troppe ansie e nemmeno senza eccessiva positività. In amore, il vostro umorismo aiuterà a mantenere un buon clima nella vita sentimentale della coppia. Ogni tanto, sarebbe utile ascoltare qualche buon consiglio dal partner. Single, prendete iniziative, anche se azzardate, e organizzate una serata con gli amici. Nel lavoro, nonostante la stanchezza e la disorganizzazione, riuscirete a portare a termine buona parte degli impegni.

7° posto - Leone. Giornata discreta in molti contesti.

In amore, dialogo aperto e privo di reticenze con il partner permetterà di sanare alcune discordanze in corso. Godete dei momenti positivi e rilassatevi. Single, credete di più in voi stessi e non abbiate paura di buttarvi in nuove relazioni. Tanto, perso per perso, mal che vada sempre single restate. Nel lavoro, idee eccentriche potrebbero trasformarsi in progetti promettenti. Lasciate che l'immaginazione vi guidi.

6° posto - Bilancia. Le previsioni dell'Oroscopo indicano stelle parzialmente favorevoli. E' il momento per dedicare tempo alle persone che vi sono care oppure per migliorare l'intesa amorosa. Per molti, potrebbe esserci un aumento del desiderio di cambiamento. Approfondite l’autoanalisi per capire meglio i vostri bisogni e le vostre aspettative.

Sul piano passionale, ampliare il raggio d’azione potrebbe rivelarsi vantaggioso, con la possibilità di avviare nuove relazioni. Nel lavoro dedicatevi a esplorare nuove opportunità.

5° posto - Gemelli. La giornata sarà caratterizzata da una certa facilità. Realizzerete obiettivi personali e familiari. In amore, ascoltare il cuore sarà fondamentale: alcune scelte sentimentali dovrebbero essere guidate esclusivamente dai sentimenti, senza influenze o consigli esterni. I single avranno vitalità da spendere, e potrebbero fare follie: qualcuno presto arricchirà la vostra voglia di fare nuove esperienze. Sul fronte professionale, vi sarà possibile avanzare con una certa fiducia.

4° posto - Cancro.

La fine del weekend si prospetta favorevole, con possibilità di vivere situazioni gratificanti. Le vostre idee saranno accolte senza ostacoli. In amore, la comunicazione con il partner creerà un’atmosfera di grande sintonia. I single, tuttavia, dovranno moderare l'entusiasmo per evitare di risultare assillanti. Riuscirete a fare quell’incontro speciale, vivendo momenti di intensa passione. Nel lavoro, si presenteranno situazioni che richiederanno pazienza. Forse vi saranno cambiamenti non messi in conto.

3° posto - Capricorno. La giornata davvero positiva in ogni settore. In campo amoroso, la sensazione di trovarsi sulla strada giusta fornirà una carica di energia notevole. Il partner sarà particolarmente generoso e attento ai vostri desideri.

I single avranno occasioni per divertirsi e potrebbero incontrare persone che suscitano un forte interesse. Nel lavoro, una situazione complessa sembra avviarsi risoluzione.

2° posto - Sagittario. Questa domenica inizierà sotto i migliori auspici, con emozioni forti e una gestione favorevole delle finanze. Avrete l’opportunità di vivere esperienze memorabili, specialmente in ambito amoroso. In coppia, ascoltate il cuore nell'esprimere i sentimenti: sarà più efficace di qualsiasi parola. Per i single, si prospettano amicizie che potrebbero essere preziose, a condizione di mantenere aperta la porta del cuore. Nel lavoro, la giornata offrirà ottime prospettive.

1° posto - Toro. L'oroscopo di domenica 28 luglio prevede una domenica spettacolare.

Il periodo sarà caratterizzato da una notevole positività. La presenza della Luna in Toro porterà serenità in ambito familiare e sociale. Se siete in coppia, il giorno promette di essere ricco di emozioni e di felicità. Per i single, momento ideale per coltivare amicizie: potrebbero trasformarsi in relazioni significative. Sul piano lavorativo, allineate competenze ed esperienza.