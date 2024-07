Secondo l'oroscopo di agosto 2024, questo mese porterà novità positive per i nati Cancro, che avranno nuove ambizioni, e per i nativi Ariete, che vivranno dei rinnovati moti in amore.

Di seguito tutti i dettagli.

Il mese di agosto secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Il mese di agosto porta il sole nella vostra vita amorosa. Alcuni di voi hanno preso le decisioni giuste e vivranno un vero rinnovamento emotivo. Saranno incoraggiati gli scambi costruttivi e potrete ideare o consolidare alcuni progetti molto interessanti. Approfittate di questo contesto favorevole, che darà impulso alla vostra vita emotiva.

Potreste anche essere tentati di riconsiderare alcune cose. Questo agosto sarà un mese di meritati raccolti sul posto di lavoro. La creatività sarà incoraggiata, soprattutto tra chi lavora nel settore legato all'arte. La motivazione è massima e siete determinati ad andare avanti. In campo finanziario, all'inizio del mese, i pianeti continueranno a rallentare alcuni dei vostri progetti e persisteranno alcuni blocchi dal mese precedente. Dovrete mostrare una certa rassegnazione nei primi quindici giorni del mese, poiché le soluzioni verranno presentate nella seconda metà. Dal 15 agosto, infatti, la situazione comincia a migliorare. Per quanto riguarda il benessere, avete ritrovato le energie e questa è una buona notizia.

Ma siete un'anima combattiva e vi sarà difficile controllarvi.

Toro – All'inizio del mese non rimarrete impressionati in campo sentimentale. Coloro che hanno una relazione possono essere alquanto intransigenti. È probabile che questa situazione persista, almeno fino al 10 agosto, e le vostre richieste saranno amplificate, soprattutto quando si tratta della vostra libertà.

Il periodo estivo, e in particolare l'inizio di agosto, inizia con una configurazione planetaria complessa. Sul posto di lavoro, alcuni dubiteranno della vostra strategia; altri sentiranno il bisogno di riadattare i propri obiettivi. Per fortuna dal 12 in poi la situazione migliorerà e i vostri rapporti professionali si riaccenderanno, riattivando la vostra rete di contatti.

Ci sono anche possibili opportunità per chi cerca lavoro. Nel campo delle finanze, è probabile che l'inizio del mese sarà altrettanto destabilizzante del precedente. La situazione verrà sbloccata intorno al 12 agosto. Intorno al 24 agosto potrebbero invece arrivare aiuti provvidenziali o ottime novità in ambito professionale. Siate particolarmente vigili, perché potrebbero verificarsi blocchi fisici. È ora di pensare a fare una vacanza. Se possibile, approfittatene per prendere una vera pausa e riposare sia fisicamente che mentalmente.

Gemelli – L'inizio del mese sarà emozionante e i vostri impulsi amorosi saranno stimolati. In questo modo sarà più facile per voi esprimere i vostri sentimenti.

Saprete come trarne il massimo. Tuttavia, a partire dal 22 agosto, potrebbe iniziare una fase di messa in discussione. State certi che questo periodo vi sarà utile: avete bisogno di vedere le cose con più lucidità. Se non sarete in vacanza, sarà un mese più difficile dei precedenti a livello professionale. La confluenza astrologica può provocare un rallentamento nell'avanzamento dei vostri progetti. Per quanto riguarda i rapporti lavorativi e le collaborazioni, saranno ben protetti, soprattutto a metà mese. Vi aspetta un periodo abbastanza soddisfacente dal punto di vista finanziario. Inoltre, i pianeti vi aiuteranno a trovare soluzioni ai problemi, con opportunità interessanti. Assicuratevi di trarne vantaggio, poiché questo potrebbe essere il periodo migliore dell’anno dal punto di vista finanziario.

Parlando del benessere, all'inizio del mese sarete di buon umore e mentalmente molto stabili.

Cancro – I pianeti vi ispireranno nuove ambizioni per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Se state aspettando l'amore, è il vostro momento. La vostra sensibilità verso l'amore si intensifica e potrete conciliarla con la realtà quotidiana. Se lavorate quest'estate, la congiunzione astrale potrebbe portarvi a porvi molte domande. Potreste avere l'errata impressione che qualcuno vi stia ostacolando. Rivedete la vostra organizzazione, dovete stabilire nuovi quadri di lavoro. Per quanto riguarda le finanze, sorgeranno alcune tensioni ed è molto probabile che dovrete attingere ai vostri risparmi.

Per quanto riguarda il benessere, quest'estate siete in ottima forma.

Previsioni degli astri per il mese di agosto: da Leone a Scorpione

Leone – All’inizio del mese di agosto vi sentirete emotivamente insoddisfatti. Questa situazione vi costringe a riflettere profondamente sul significato delle relazioni e a valutare i pro e i contro, soprattutto se siete single e desiderate un partner serio. Coloro che hanno una relazione in crisi risolveranno tutto, anche se all'inizio sarà difficile esprimere le proprie emozioni. Tutto indica che questo non sarà il mese migliore dell'anno a livello professionale. All’inizio dovrete affrontare delle difficoltà. Vi sentite bloccati, quindi è ora di andare in vacanza.

A partire dal 22 agosto vi sarà più facile ritrovare la motivazione e avere una visione più chiara. La necessità di sicurezza economica è ancora molto presente nella vostra vita. Conterete ogni euro speso. Provate a godervi un po' la compagnia delle persone a voi molto care, ma senza esagerare con le spese. In termini di benessere, questo può essere un mese molto efficace per ricaricare le batterie.

Vergine – Quest'estate potreste subire una profonda metamorfosi. Vi sentirete disinibiti e vi lascerete andare, sia che voi abbiate un partner o che siate single. Potreste prendere in mano la vostra vita, dimenticando la vostra timidezza e migliorando la vostra immagine di voi stessi. Il risultato potrebbe essere un grande successo in amore.

I primi giorni di agosto non saranno molto incoraggianti a livello professionale, ma dall’11 agosto potrete ripristinare una situazione più in linea con le vostre ambizioni. Alcuni nati in Vergine potrebbero persino sperimentare qualcosa di importante per il loro sviluppo professionale. Controllate i vostri messaggi, se siete in vacanza. Per quanto riguarda il settore finanziario, sarete protetti per gran parte del mese. Potreste anche avere un colpo di fortuna o una grande opportunità intorno al 12 agosto. Vi sentirete sicuri e potreste prendere alcune decisioni che avete rimandato da troppo tempo. Nel campo del benessere, fino al 22 agosto sarete sotto pressione e un po' tesi. Non sarete in grado di rilassarvi mentalmente, anche se vi sentirete più leggeri.

Se avrete la fortuna di essere in vacanza, potrete approfittare di questa rinnovata energia.

Bilancia – I pianeti vi spingono a vivere più intensamente la vostra vita di coppia. La vostra visione idealizzata degli altri e anche dell'amore è accentuata. Che voi abbiate un partner o che siate single, tenderete a dare il massimo. Apparirete affascinanti, romantici fino al midollo e vi diletterete nel piacere della seduzione. All'inizio del mese i pianeti cercheranno di creare ostacoli in campo professionale, è tempo di prendervi cura delle vostre relazioni, perché questo è il vostro punto di forza. A partire dal 25 agosto, entrerete nel pieno del vostro potere di seduzione. Approfittatene, i vostri sforzi e la vostra perseveranza saranno premiati alla fine del mese.

Anche se potrebbero esserci alcune complicazioni, le vostre finanze saranno generalmente sotto controllo. Sarà così finché non vi lasciate trasportare da desideri incontrollati, anche se siete in vacanza. Se avete qualche settimana libera, nei primi giorni sarà difficile per voi staccare la mente dal lavoro. Cercate di riposare.

Scorpione – In amore, volete dare e ricevere di più, quindi a volte potreste sembrare troppo esigenti. Intorno al 7 agosto diventerete particolarmente impazienti. Non vi sentirete molto a vostro agio fino al 13. Successivamente i pianeti vi saranno molto più favorevoli, ma avrete ancora aspettative troppo alte. Questo potrebbe farvi avere successo o fallire. Dipende da voi.

In ambito professionale, i pianeti continuano a stimolarvi. E in questo mese estivo, che voi siate in vacanza o no, sarete determinati a non arrendervi. Nonostante la presenza di un certo numero di dissonanze planetarie, non vi lascerete abbattere, sarete combattivi e carismatici. Il vostro coraggio vi permetterà di superare la maggior parte degli ostacoli. Tuttavia, ricordate di non sacrificare troppo la vostra vita personale. A partire dall’11 agosto, molte cose peseranno su di voi. Ascoltate chi vi sta vicino e cercate di ridurre alcuni dei vostri progetti, perché potrebbero essere troppo ambiziosi. Sarete i primi a trarne beneficio e vi sentirete sollevati. Questo mese sarete in buona forma.

Amore, lavoro, soldi e benessere secondo le stelle di agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo mese dovreste rispondere meglio alle vostre aspettative sentimentali. Se avete un partner, riuscirete a convincerlo a piegarsi ai vostri desideri, e dal 13 agosto inizierà una fase del mese piuttosto passionale. Dalla stessa data, i single vivranno piaceri mai provati prima. Vi godrete la vita e uno di voi potrebbe avere un incontro a sorpresa intorno al 15 agosto. Per quanto riguarda la vostra vita lavorativa, sarete al settimo cielo. Solo i nativi del Sagittario più sensibili a Saturno potrebbero sentirsi meno esaltati e la loro pazienza sarà messa a dura prova. In ambito finanziario, vi destreggerete nella ricerca di soluzioni, sia che siate in difficoltà sia che siate alla ricerca di un investimento. Questo mese godrete di un livello di vitalità abbastanza alto, ma potreste essere danneggiati da alcuni influssi astrali che vi spingeranno a fare dei cambiamenti desiderati in maniera frettolosa. Cercate di fare le cose con più calma.

Capricorno – L'inizio di agosto stimola i vostri sensi e il vostro bisogno di piacere. Dal 7, i pianeti però vi rallenteranno e tornerete nel vostro guscio. Le stelle non vi aiuteranno, anche se metterete molte energie nel fare le cose. Da metà mese in poi nasceranno nuovi progetti e riceverete un prezioso aiuto da una persona inaspettata. Quando si tratta di finanze, a partire dal 13 agosto controllerete molto meglio le vostre spese. Nel campo del benessere, avete invece bisogno di riposarvi di più.

Acquario – All'inizio del mese, non sarete molto disposti a fare concessioni se qualcuno invade il vostro spazio di libertà o i vostri punti di vista su un argomento importante. Anche i single che hanno preso buone decisioni saranno intransigenti su questo punto con i loro potenziali corteggiatori. In ambito lavorativo, continuerete a progredire, anche se le stelle di inizio mese metteranno a dura prova la vostra pazienza. C'è una possibilità di destabilizzazione a causa di un evento imprevisto sul vostro cammino. Tutto questo però non durerà a lungo e presto sarete in grado di uscire da ogni situazione complessa. Le vostre finanze rimangono protette durante questo mese estivo, soprattutto perché i pianeti vi aiutano a non sprecare soldi. Anche in vacanza, dovrete fare molta attenzione. La combinazione astrologica della prima metà di agosto può provocare una fastidiosa stanchezza, fermatevi e riposatevi.

Pesci – Quest'estate vi aspettano delle piacevoli sorprese in ambito sentimentale. Tra il 13 e il 28 agosto potreste vivere momenti particolarmente intensi, sia che abbiate un partner o che siate single. A partire dall’11 agosto, i pianeti metteranno ordine nella vostra vita professionale. Certo, dovrete ancora affrontare qualche problema, ma la prima metà del mese sarà favorevole per i nati in Pesci che lavorano in ambito artistico, poiché la loro naturale creatività sarà molto potenziata. Nella seconda metà del mese molti di voi saranno tentati di cambiare professione, spinti dalla mancanza di armonia. Sicuramente vorrete farvi un regalo questo mese, soprattutto se siete in vacanza. Ma non è il momento di perdere tempo. Dovrete ancora fare degli sforzi. Se volete comprare qualcosa di importante, questo è un ottimo momento per pensarci. Tutto indica che non avrete problemi a portare a compimento i vostri progetti. Godrete di una buona salute fisica e mentale, soprattutto se siete in vacanza.