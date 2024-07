L'oroscopo del dieci luglio prevede un mercoledì emotivo per i Leone, mentre i nati sotto il segno del Cancro si godranno il primo posto in classifica. Amore, famiglia, relazioni sociali, lavoro, soldi e altro ancora, approfondiamo sia le previsioni astrologiche della giornata che la relativa classifica decrescente.

Previsioni astrologiche: gli ultimi classificati

Sagittario - 12° - All'interno delle mura domestiche potrebbe esserci un contrasto che vi impedisce di godervi appieno queste giornate estive. Purtroppo, vi aspetta un mercoledì piuttosto sottotono, ma non dovrete preoccuparvene troppo.

Accettate anche i giorni "no", perché le cose non possono sempre andare per il meglio. I single potrebbero preferire il divertimento senza impegni, il che va bene purché ci siano le giuste precauzioni. Cercate di fare una cosa alla volta e nel fine settimana vi prenderete una bella rivincita.

Acquario - 11° - Ultimamente avete speso molto denaro tra bollette, tasse e altre spese, quindi non sarete di buon umore questo mercoledì. Con l'approssimarsi del weekend, vi ritroverete a dover fare due conti. Forse dovrete ridurre qualche spesa e stringere la cinghia; insomma, state navigando in acque finanziarie difficili. Se necessario, valutate delle alternative produttive, anche part-time. In autunno, se vi impegnerete, sarete premiati.

Vergine - 10° - Giornata da prendere con le pinze: "la prudenza non è mai troppa". Forse c'è un evento recente che vi ha lasciato sconvolti. Accettate il turbamento e poi andate avanti; purtroppo, la vita è fatta di gioie e dolori. Occorre il caldo per apprezzare il freddo e la pioggia per apprezzare l'arcobaleno, quindi accettate che ogni cosa ha i suoi pro e contro.

Scorpione - 9° - Giornata impegnativa! Forse sarete alle prese con i preparativi per le vacanze estive o per qualcosa di interessante che vi coinvolgerà nei prossimi giorni. Potrete mettere da parte le incomprensioni e le incertezze passate a favore di una rinnovata speranza. Anche se non potrete fare un viaggio altrove, potrete divertirvi visitando le zone circostanti e riscoprendo i piaceri di una volta.

In amore, il romanticismo si riaccenderà e le coppie potranno tornare a progettare e sognare. Riuscirete a esprimere le vostre emozioni senza timori.

I segni zodiacali con giornata nella media

Pesci - 8° - L’Oroscopo del 10 luglio dice che sarà un mercoledì da non sottovalutare. Le stelle vi vedono combattuti. State lottando interiormente perché non sapete cosa sia meglio fare in questo periodo. Da una parte volete continuare a darvi da fare nel lavoro e/o nella casa, ma dall'altra siete tentati di lasciarvi andare e godervi l'estate nell'ozio assoluto. Forse avete il timore che la tempesta possa tornare a colpirvi, ma vale la pena sprecare i giorni senza prendere una posizione? Dentro di voi conoscete la risposta.

Leone - 7° - In queste 24 ore vi sentirete molto emotivi. L'amore sarà sulla stessa lunghezza d'onda; in famiglia ci sarà una maggiore comprensione e sul lavoro i livelli di tolleranza risulteranno maggiori. Aspettatevi una giornata positiva in cui riuscirete a sorprendere chi vi sta accanto! Chi ha da poco intrapreso una nuova conoscenza desidera qualcosa di più. Rafforzate la vostra posizione e rivedete l'alimentazione, poiché il benessere mentale passa dal benessere fisico.

Capricorno - 6° - Giornata perfetta per ascoltare i sussurri del cuore. Avete un'anima profonda e riuscite a dare un significato a tutte le cose. Al mattino, vi sentirete pervasi da un profondo stato di benessere, con la sensazione che le difficoltà vissute nei giorni scorsi stiano svanendo.

Potreste ricevere una chiamata o una notizia importante riguardante il futuro prossimo. Alcuni di voi non vedono l'ora che arrivi l'inverno, essendo già stufi del caldo.

Ariete - 5° - Sarà un buon momento per focalizzarvi sulle vostre questioni personali, quelle che avete a lungo trascurato. Ponetevi nuove sfide e tuffatevi nell'avventura, come facevate una volta. Tornate a vivere nel presente e non procrastinate più. Chi è in cerca del vero amore dovrà essere capace di cogliere i segnali che Cupido sparpaglierà in giro.

Oroscopo del giorno: i primi in classifica

Bilancia - 4° - Le previsioni astrologiche del 10 luglio invitano a prendere la giornata alla leggera. Un detto cinese dice che "Ogni sorriso ti rende ogni giorno più giovane", e così sarà.

Se c'è stato un problema sul lavoro o in amore, potrete ristabilire tutto grazie al dialogo pacato e costruttivo. Siete dotati di capacità comunicative, quindi sfruttatele a vostro vantaggio. All'orizzonte si intravede l'inizio di un grande amore (per i single) e un viaggio ricco di entusiasmo ed emozioni.

Toro - 3° - Giornata in cui non vi sentirete affatto soli. Sarete circondati dai vostri amici e dalla famiglia, il che vi renderà estremamente felici, soprattutto perché per molti mesi siete stati costretti a stare da soli. Da giorni, avete voglia di ampliare gli orizzonti, di sperimentare cose nuove e di dare sfogo alla vostra inesauribile creatività. Approfittate di questo momento per archiviare quei conti rimasti in sospeso e per gettare le fondamenta di un progetto intrigante.

Investite nella vostra crescita personale e programmate un viaggio verso una meta insolita.

Gemelli - 2° - "Chi ha tempo non aspetti tempo", recita un saggio detto che invita ad agire nel quotidiano senza aspettare troppo. Siete un segno meraviglioso e pieno di capacità: non c'è nulla che vi fermi. Davanti a un ostacolo, reagite in maniera resiliente. Se volete che i vostri talenti e le vostre capacità vengano riconosciuti, riuscirete a fare una buona impressione. Qualcuno dei Gemelli è innamorato e vorrebbe dichiararsi. Le stelle dicono che entro agosto ci saranno novità sul fronte sentimentale. Bene la carriera, continuate così!

Cancro - 1° - L’oroscopo del 10 luglio vi vedrà primeggiare. Anche se l'annata è stata controversa, ve la siete cavata egregiamente.

Questa giornata sarà preparatoria al grande weekend che attendete da tempo. L'amore sarà intenso e magico; chi desidera una gravidanza dovrà sfruttare queste 24 ore. Anche nel lavoro e negli investimenti, andrà bene: finalmente potrete chiudere un affare o un contratto. Vi aspetta una serata rilassante con un bel film.