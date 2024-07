L'oroscopo della giornata di lunedì 29 luglio prevede un Toro sognante in amore, aiutato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre il Cancro riuscirà a vivere una relazione di coppia più intima. Lo Scorpione potrebbe assumere un atteggiamento falloso nei confronti del partner, mentre i Gemelli saranno rassicuranti nel lavoro.

Previsioni oroscopo lunedì 29 luglio 2024 segno per segno

Ariete: il vostro lunedì si rivelerà stabile per quanto riguarda i sentimenti. Non sarà probabilmente un periodo particolarmente appagante, ma avrete modo di vivere una relazione abbastanza romantica e affiatata.

In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo, ma attenzione a non farvi prendere dall'agitazione nei momenti più importanti. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in buon aspetto vi permetterà di sognare in grande per la vostra relazione di coppia. Potrebbe essere finalmente il periodo adatto per esternare le vostre emozioni e costruire un legame migliore con la persona che amate, nonostante Venere in quadratura. Nel lavoro Mercurio porterà tante nuove idee, ma evitate di correre. Potreste prendere le decisioni sbagliate. Voto - 7️⃣

Gemelli: avrete sempre una nuova idea da sviluppare in campo professionale. Ciò vi rassicurerà parecchio, e vi permetterà di costruire un’atmosfera più tranquilla e produttiva.

In ambito amoroso vi sentirete bene insieme alla persona che amate. Anche voi potrete vivere momenti dolci e appaganti se saprete dimostrare il vostro affetto. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni che vedono un cielo sereno ed equilibrato. La Luna in sestile potrebbe aprire le porte verso una relazione di coppia più intima che vi farà sicuramente bene.

Per quanto riguarda il lavoro avete una tabella di marcia ben definita. Non avrete motivo di forzare le cose proprio in questo momento. Voto - 8️⃣

Leone: giornata di lunedì che vi vede un po’ insofferenti in campo sentimentale. Nonostante Venere sia favorevole, con la Luna in quadratura potrebbe esserci qualche piccola discussione da affrontare con il partner.

Un po’ meglio in campo professionale, grazie ad alcuni risultati incoraggianti che vi spingeranno a continuare lungo questa direzione. Voto - 7️⃣

Vergine: ottima giornata, merito di questo cielo luminoso. Sul fronte sentimentale sarete fortemente attratti dalla persona che amate, trovando il pretesto giusto per dare vita a un’atmosfera più romantica. In ambito professionale ci vorrà un po’ di tempo prima di centrare i vostri obiettivi considerato Marte e Giove contro. Per fortuna, Mercurio vi aiuterà a non perdere di vita ciò che desiderate. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale positiva. Venere in sestile vi metterà a vostro agio con il partner, e vi darà l'occasione per costruire momenti più romantici insieme alla persona che amate.

In campo professionale ci sarà intesa con i colleghi. Sarà possibile prendere decisioni unanime che vi portino dritti verso il successo. Voto - 9️⃣

Scorpione: con la Luna in Toro e Venere in Leone, sperare di vivere un rapporto appagante sarà difficile. Dovrete ritrovare confidenza e intimità con la persona che amate se volete conquistare il suo cuore, evitando questo atteggiamento falloso. Nel lavoro non fatevi schiacciare dalla pressione. Portare avanti i vostri progetti sarà difficile, ma in questo modo potreste non riuscire a raggiungere i risultati sperati. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà un inizio di settimana più che soddisfacente. Vivrete un rapporto soprattutto romantico, ma all'occorrenza, sarete in grado di sostenere il partner, soprattutto voi nati nella prima decade.

In campo lavorativo invece non sarà un periodo particolarmente proficuo. Con queste stelle, meglio tenersi alla larga da imprevisti, o comunque progetti fuori dalla vostra portata. Voto - 7️⃣

Capricorno: una bella Luna in Toro caratterizzerà la vostra giornata sul fronte sentimentale. Cuori solitari oppure no, potrebbe essere un buon momento per mettere in risalto il rapporto con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete voglia di novità, di far valere la vostra opinione e dare il vostro valido contributo nel vostro settore. Voto - 8️⃣

Acquario: il vostro Oroscopo non sarà particolarmente positivo, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Con il partner non ci sarò una grande intesa, colpa della Luna e di Venere in cattivo aspetto.

Produttivo invece il settore professionale. La posizione favorevole di Marte e Giove si rivelerà importante per conquistare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale più che soddisfacente. Nutrirete il vostro rapporto con impegno, curando ogni bisogno della persona che amate. In ambito lavorativo sarete messi in difficoltà da Marte, Giove e Mercurio. Saturno e Urano vi daranno una mano, ma non sempre il successo sarà a portata di mano. Voto - 7️⃣