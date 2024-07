L'oroscopo della giornata di sabato 20 luglio prevede una forte dedizione nel Toro, segno aiutato dal pianeta Marte in congiunzione, mentre il Sagittario sarà particolarmente produttivo in campo professionale. Scorpione sentirà la necessità di alcuni cambiamenti, mentre emozioni e pensieri saranno al centro della vita della Vergine.

Previsioni oroscopo sabato 20 luglio 2024 segno per segno

Ariete: periodo poco brillante in campo amoroso. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro, e non sempre ci saranno una splendida intesa con il partner.

In campo professionale porterete avanti le vostre idee, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 8

Toro: il weekend non inizierà affatto male grazie alla Luna in trigono. Sarete capaci di comprendere i sentimenti della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo mostrerete una forte dedizione grazie a Marte, ma con Mercurio in quadratura non sempre tutto andrà come previsto. Voto - 7

Gemelli: configurazione astrale discreta. Vi sentirete molto bene con Venere in sestile dal segno del Leone, godendo di momenti davvero piacevoli. In campo professionale i vostri progetti andranno avanti, e vi sentirete soddisfatti dei progressi che riuscirete a fare.

Voto - 8

Cancro: previsioni che vedono la Luna in cattivo aspetto. Faticherete a sentirvi a vostro agio con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In campo professionale qualcosa sembra preoccuparvi sui vostri progetti. Anche se avrete grandi ambizioni, attenzione a pretendere tutto e subito. Voto - 7

Leone: sfera sentimentale brillante.

Con Venere in congiunzione al vostro cielo, il rapporto con il partner sarà splendente e pieno di belle emozioni da vivere. Per quanto riguarda la carriera professionale finalmente arriveranno delle soddisfazioni, ma gli obiettivi più ambiziosi saranno ancora lontani. Voto - 8

Vergine: configurazione astrale nel complesso valida.

La vostra relazione di coppia sarà al centro dei vostri pensieri, con tutti i suoi pro e contro. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo, ragion per cui non sarà necessario prendersi troppi rischi. Voto - 8

Bilancia: periodo meno coinvolgente in campo amoroso a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, a volte potrebbero esserci delle incomprensioni all'interno del vostro rapporto. In ambito lavorativo state vivendo un periodo produttivo e soddisfacente, con risultati sopra le aspettative. Voto - 8

Scorpione: previsioni che vedono la Luna in sestile. Il fine settimana inizierà bene per quanto riguarda i sentimenti, nonostante Venere in quadratura. In ogni caso, sentirete la necessità di cambiare qualcosa nella vostra vita di coppia.

Alcuni progetti professionali non sembrano andare come previsto in questo periodo a causa di Mercurio e Marte. Attenzione alle scelte che prenderete e come gestirete le vostre risorse. Voto - 6

Sagittario: riuscirete a essere più produttivi grazie a Mercurio in buon aspetto. I vostri progetti andranno avanti, con risultati molto soddisfacenti. In ambito amoroso potrete contare su Venere in trigono dal segno amico del Leone per godervi appieno la vostra vita sentimentale, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7

Capricorno: sfera sentimentale stabile. La Luna in congiunzione al vostro cielo vi metterà a vostro agio con la persona che amate. Anche voi single potreste riuscire a fare audaci conquiste.

In ambito professionale avrete un grande potenziale, che se ben sfruttato, potrebbe portarvi lontano. Voto - 8

Acquario: previsioni difficili. Questo cielo non sarà dalla vostra parte, e vi metterà in difficoltà con la persona che amate. Nelle vostre mansioni professionali non sarete in splendida forma a causa di Mercurio e Marte in cattivo aspetto. Il vostro modo di fare non sempre si rivelerà produttivo ed efficace. Voto - 6

Pesci: giornata soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in sestile dal segno del Capricorno vi metterà a vostro agio con la persona che amate. Sarà possibile fare qualcosa che possa stimolare il vostro rapporto. Professionalmente parlando vi prenderete cura dei vostri progetti, dimostrando impegno e dedizione in quel che fate. Voto - 7