L'oroscopo del weekend dal 10 all'11 agosto prevede uno Scorpione più lucido con il partner e al lavoro, mentre un po’ di malinconia potrebbe mettere in difficoltà i Leone. I Pesci dovranno evitare sproloqui in amore, mentre il Capricorno sarà irresistibile.

Previsioni oroscopo weekend 10-11 agosto 2024 segno per segno

Ariete: configurazione astrale discreta. La Luna potrebbe darvi qualche grattacapo durante la giornata di sabato, ma da domenica godrete di un rapporto più tranquillo. In campo professionale potrete contare sul sostegno di Marte e Giove in sestile per gestire bene le vostre mansioni, senza correre troppi rischi.

Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: sfera sentimentale godibile. Venere in trigono alimenterà la vostra relazione di coppia, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in opposizione. In ambito professionale Mercurio in trigono vi aiuterà a cogliere le opportunità che arriveranno e raggiungere buoni successi. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Gemelli: la posizione sfavorevole di Mercurio potrebbe rendere complicato il weekend. Con Venere in quadratura dal segno della Vergine, non potrete permettervi degli eccessi con il partner. Se siete single evitate di mettere in mostra il vostro lato più stravagante. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone risorse a disposizione, nonostante Mercurio in quadratura.

Dovrete soltanto capire come sfruttarle appieno. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Cancro: sarà un fine settimana produttivo a sufficienza. State mettendo in piedi progetti professionali importanti, che richiederanno tempo e pazienza. Mercurio sarà favorevole, e vi aiuterà a prendere le decisioni più appropriate. In amore vi sentirete bene insieme alla vostra anima gemella, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in buon aspetto.

Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Leone: vita di coppia tutto sommato discreta, anche se l'assenza di Venere potrebbe farsi sentire. Soprattutto nella giornata di domenica, un po’ di malinconia potrebbe assalirvi, anche a causa della Luna in quadratura. In campo professionale avrete le idee chiare per i vostri progetti, ma ci saranno forse troppi ostacoli da superare prima di poter raggiungere il successo.

Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Vergine: ottimo cielo. In amore potrete contare su Venere in congiunzione per costruire una relazione di coppia forte, romantica e appagante. Nel lavoro Mercurio sarà favorevole, ma attenzione a Marte e Giove in quadratura. Potrebbero esserci alcuni imprevisti di troppo da superare. Amore - 9 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Bilancia: configurazione astrale stabile per quanto riguarda il lavoro. In campo professionale sarete d'esempio con le vostre abilità e il sostegno di Marte e Giove in trigono. Sul fronte amoroso la Luna vi darà sostegno durante la giornata di sabato. Godrete di una buona intesa con la vostra fiamma, ma attenzione a non assumere un atteggiamento stravagante.

Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Scorpione: la Luna in congiunzione al vostro cielo porterà lucidità e maturità nella vostra relazione di coppia. Con Venere in sestile poi, aggiungerete quel pizzico d'amore di cui avrete bisogno. Nel lavoro sarete sulla buona strada verso il successo: dovrete soltanto continuare a dare il meglio di voi. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Sagittario: previsioni discrete. Anche se la Luna vi darà una mano, con Venere in cattivo aspetto non sarete sempre nelle condizioni migliori per poter vivere un bel rapporto. Anche sul fronte lavorativo dovrete tenere gli occhi aperti. Stelle come Marte, Mercurio e Giove in cattivo aspetto non vi daranno tante occasioni per i vostri progetti.

Amore - 6 Lavoro - 5 Fortuna - 5

Capricorno: configurazione astrale che vi rende irresistibili dal punto di vista sentimentale. Potrebbe essere il momento adatto per costruire un forte legame con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo professionale sarete messi nelle giuste condizioni per gestire al meglio i vostri progetti. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Acquario: sfera sentimentale tutto sommato discreta. Attenzione però durante la giornata di domenica, perché la Luna in quadratura potrebbe causare piccole incomprensioni con il partner. In campo professionale sarete particolarmente attivi, capaci di poter raggiungere risultati sopra la media. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Pesci: le stelle non saranno allineate al meglio.

Sul fronte amoroso dovrete far fronte a questa Venere opposta. Fortunatamente, la Luna in trigono durante la giornata di domenica vi darà una mano. In campo professionale avere aspettative troppo elevate potrebbe rivelarsi controproducente. Amore - 6 Lavoro - 5 Fortuna - 5