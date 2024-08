Si pregusta un weekend a dir poco movimentato a livello astrologico e a confermarlo è l'oroscopo di sabato 17 e domenica 18 agosto. Tra i segni zodiacali migliori di queste 48 ore ci sono i Leone, Pesci, Cancro e Acquario, tutti premiati da 5 quadrifogli portafortuna. Ai nati della Bilancia, le stelle suggeriscono di rallentare un po', magari stando lontani dalle cose superficiali. Approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno con classifica a quadrifogli portafortuna.

Previsioni astrologiche a 3 quadrifogli

Bilancia: 3 quadrifogli - Le stelle consigliano di rallentare un po'.

Evitate di uscire troppo spesso, potreste pagarne le conseguenze sia economicamente che a livello personale. È il momento di concentrarvi su ciò che conta davvero e di evitare distrazioni futili. L'amore trema e forse perché uno dei due partner è indeciso o preoccupato. Investite in ciò che è duraturo e liberatevi del superfluo.

Scorpione: 3 quadrifogli - Non coinvolgete tutta la famiglia nei vostri problemi. A volte sembrate allergici alla sedentarietà, amando uscire, spendere e divertirvi come se non ci fosse un domani. Tuttavia, questo stile di vita può avere delle conseguenze negative nei giorni successivi. In queste 48 ore, non starete a casa e, oltre al lavoro, troverete il tempo per uscire.

Prestate attenzione alla strada, poiché non sarà un fine settimana favorevole.

Sagittario: 3 quadrifogli - Potreste avere una visione speciale in questo fine settimana. Per alcuni, sarà il momento dei saluti e dei grandi rientri. In fondo, siete contenti che l'estate stia finendo, perché desiderate concentrarvi sulla carriera e sulla vostra realizzazione personale.

Il caos non fa per voi, così come il caldo e le punture delle zanzare. Avete affrontato notti insonni, ma nelle prossime 48 ore dovrete esercitare molta pazienza e mantenere la calma. Dunque, non lasciatevi provocare e rilassatevi in buona compagnia, selezionando solo le persone più piacevoli e liberandovi di quelle tossiche.

Capricorno: 3 quadrifogli - Sempre impegnati a raggiungere l'eccellenza e l'auto-realizzazione, in queste 48 ore cercate di allentare la tensione. Non accadrà nulla di negativo se vi concederete un po' di relax. Abbassate pure la guardia. Meritate di godervi questi ultimi scampoli d'estate. Di recente avete sentito il bisogno di chiudere dei grandi capitoli e di riprendere il controllo della vostra vita con delle novità. L'amore trionferà per chi si ama davvero e non si accontenta.

4 quadrifogli secondo le stelle

Ariete: 4 quadrifogli - Con l'avvicinarsi dei mesi più freddi, vi attende un periodo intenso. Per ora, però, concentratevi solo sul divertimento. Uscite più spesso che potete, anche senza spendere soldi, e approfittate di ogni occasione per incontrare nuove persone e stringere amicizie.

Lasciate da parte i pensieri negativi, che potrebbero appesantirvi sciupandovi l'intero weekend. Se durante la settimana avete incontrato degli ostacoli, presto troverete una soluzione. Con il partner, instaurate maggiore complicità e non esitate a troncare il rapporto se ormai si è consumato.

Toro: 4 quadrifogli - Buone notizie per i cuori solitari: vi aspettano serate intense, ricche di nuovi incontri. Anche per le coppie innamorate si prospettano momenti romantici, tra cene a lume di candela, passione e progetti futuri. Chi sta insieme da molti anni potrebbe iniziare a pensare a nuovi progetti, come un viaggio, una ristrutturazione o un trasloco. Sul lavoro, arriverà il momento di riscuotere i vostri meriti.

Gemelli: 4 quadrifogli - Preparatevi a vivere un fine settimana pieno di divertimento ed emozioni. Vi renderete conto che l'estate sta finendo e presto tornerete alla routine quotidiana. Approfittate di questi ultimi momenti estivi, gustandovi ogni attimo tra uscite e incontri. Non lasciate che la pigrizia rovini il vostro weekend.

Vergine: 4 quadrifogli - In questo weekend, evitate di trovare scuse e lanciatevi alla ricerca di avventure divertenti. Approfittate di queste 48 ore per realizzare ciò che avete sempre desiderato. Prestate attenzione al traffico, soprattutto nelle zone costiere. Sabato sera perfetto per vivere la passione e lasciarsi andare. Chi è già tornato alla routine quotidiana ripenserà ai giorni passati.

L'amore di coppia sarà scintillante.

I segni zodiacali a 5 quadrifogli

Acquario: 5 quadrifogli - Si prospettano incontri appassionati in una delle serate di questo promettente weekend di agosto. Per voi, l'estate è tutt'altro che finita: avete ancora molto da fare e da dire. Saranno due giornate molto favorevoli anche per le coppie e per chi gestisce un'attività propria. Sebbene le preoccupazioni finanziarie vi tormentino, in queste 48 ore vi sentirete un po' più sereni. Una persona ha perso la testa per voi ma non sa come dichiararsi.

Cancro: 5 quadrifogli - Si prospetta un sabato romantico e una domenica rilassante. Tuttavia, non tutti i Cancro vivono un periodo sereno in amore: alcuni potrebbero avere dubbi o temere di essere ingannati dal partner.

Entro la fine dell'anno troverete una soluzione a queste incertezze. Non tollererete più di sprecare il vostro tempo e vi farete rispettare. Presto per molti arriverà il triste momento di salutare l'estate e dire addio al caldo, alle serate divertenti e all'allegra compagnia.

Pesci: 5 quadrifogli - Il weekend si preannuncia positivo e gratificante. Chiuderete in bellezza una lunga settimana, riposandovi. Non permettete all'ansia del fatidico rientro a casa di sciuparvi questi ultimi scampoli di vacanze estive. Gustatevele al meglio, vivendo giorno per giorno. Si prevedono possibili colpi di fulmine per i cuori solitari e serate molto appaganti per le coppie. Saranno 48 ore ideali per dare il massimo e ottenere riconoscimenti.

Approfittate degli ultimi tuffi al mare, ma fate attenzione al traffico cittadino e all'afa. Vi aspettano tante sorprese e intense emozioni che non dimenticherete facilmente.

Leone: 5 quadrifogli - Gli amanti della mondanità, del divertimento e delle esperienze culturali avranno il loro momento. Questo fine settimana offre numerose opportunità sia per i single che per le coppie. Riflettendoci, forse il mese non è stato così negativo, nonostante alcuni imprevisti vi abbiano causato irritazione e malumore. Preparatevi a una fase di grande rilancio con il massimo supporto delle stelle.