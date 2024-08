È in arrivo un weekend intrigante a livello astrologico e a dirlo è l'oroscopo di sabato 24 e domenica 25 agosto. Col la Luna in Toro, questo segno sarà premiato da 5 quadrifogli portafortuna insieme ai Pesci. Per molti si tratterà delle ultime giornate di vacanza prima di ripartire con la solita quotidianità, approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno con classifica a quadrifogli portafortuna.

Previsioni astrologiche: 3 quadrifogli

Scorpione: 3 quadrifogli - Le previsioni astrologiche del prossimo fine settimana invitano a non lasciarsi prendere dalla smania e dall'ansia tipica degli ultimi giorni.

Ripenserete a quello che avete vissuto di recente. Sono stati due mesi intensi, anche se ci sono state parecchie arrabbiature. A volte sembrate allergici alla sedentarietà e non riuscite a starvene fermi. Vi piace uscire, fare esperienze e divertirvi come se non ci fosse un domani. Tuttavia, questo comportamento spesso ha un prezzo salato da pagare. Cercate di darvi un tono, soprattutto se dalla prossima settimana dovrete riprendere a lavorare o semplicemente tutto tornerà ad essere come prima. Per quanto riguarda queste 48 ore: non starete fermi un minuto e avrete voglia di godervi ogni singolo istante. Vi dedicherete alle uscite, alle amicizie coltivate nella stagione estiva ed anche all'amore.

Fate attenzione a dove metterete i piedi, non sarà un fine settimana particolarmente favorevole.

Vergine: 3 quadrifogli - In questo weekend sarà bene spegnere il rumore della nostalgia. La vostra estate è agli sgoccioli per questo motivo è normale rivangare i giorni trascorsi in compagnia di gente interessante, svagandosi e con meno pensieri del solito.

Il solo pensiero di riprendere in mano il vecchio tran tran rischierà di mandarvi ai matti. Chi si è innamorato, potrebbe aver sofferto perché magari il sentimento non è stato ricambiato o perché la relazione è stata fugace. Entro l'autunno volterete pagina, anche se al momento potreste sentirvi male. Chi invece è in una relazione di vecchia data, dovrebbe approfittare di queste 48 ore per cercare di realizzare ciò che si ha sempre desiderato: magari una cena in un ristorante stellato, o una notte in spiaggia.

Gemelli: 3 quadrifogli - Preparatevi a vivere un ultimo weekend estivo pieno di divertimento ed emozioni. Vi renderete conto che l'estate sta per finire e che presto tornerete alla solita vita. Forse vi siete invaghiti di una persona e non volete lasciarla andare. Purtroppo dovreste iniziare a farvene una ragione: gli amori estivi sono fugaci. Anziché crogiolarvi nel rimpianto e nella malinconia, cercate di godervi appieno ogni istante di questa stagione, tra uscite e incontri. Non lasciate che la pigrizia rovini questo weekend.

Capricorno: 3 quadrifogli - Siete sempre impegnati a raggiungere l'eccellenza e l'autorealizzazione, ma in queste 48 ore cercate di allentare un po' la presa. Non succederà nulla di male se vi concederete un po' di svago.

Meritate di godervi questi ultimi sprazzi d'estate. Chiamate quella persona che vi piace e fatevi coraggio se siete piuttosto timidi. Non lasciate che tutto finisca senza fare rumore. Agitate un po' le acque e state a vedere che cosa potrebbe accadere. Chi si trova in vacanza, si gusterà due giornate rilassanti e passionali. Spesso, nelle settimane scorse, avete sentito il desiderio di staccare la spina e riprendere in mano le redini della vostra vita quotidiana. L'amore sarà ballerino.

4 quadrifogli secondo le stelle

Cancro: 4 quadrifogli - L'Oroscopo prevede un sabato romantico e una domenica rilassante. Tuttavia, non tutti i nati sotto il segno del Cancro stanno vivendo un periodo positivo in amore: alcuni potrebbero avere dubbi o temere di essere presi in giro dal partner.

Entro la fine dell'anno, però, riuscirete a chiarire la vostra situazione sentimentale, decidendo di non sprecare più tempo e facendovi valere. Per altri, questo sarà il weekend dei saluti finali. Qualche lacrima potrebbe rigare i vostri volti. È tempo di dire addio all'estate, al caldo e alle serate cariche di passione. Le amicizie e i ricordi che avete costruito resteranno sempre impressi nella vostra mente. A volte, pensando al passato vi manca l'aria. Cercate di orientarvi sul futuro: fantasticate in grande e non ponetevi dei limiti.

Acquario: 4 quadrifogli - Sono previsti incontri appassionati durante una delle serate di questo promettente weekend di agosto. Per voi l'estate non è affatto finita: avete ancora molto da fare e da dire.

Saranno due giorni molto favorevoli anche per le coppie e per chi gestisce un'attività propria. Anche se vi preoccupa il futuro economico o familiare, in queste 48 ore sarete meno concentrati su queste ansie, distratti da altre cose. Una persona potrebbe dichiararsi a voi oppure pensarvi intensamente. I separati o divorziati dovrebbero voltare pagina, senza perdere tempo a sparlare dell'ex.

Bilancia: 4 quadrifogli - Le previsioni astrologiche consigliano di darsi una calmata. Ultimamente siete come una mitragliatrice: pretendete troppo e non riuscite a starvene quieti. Potreste finire per discutere con qualcuno. Uscire troppo spesso potrebbe portarvi conseguenze, sia economiche che personali.

Ci sono cose più importanti su cui dovreste concentrarvi al momento, quindi evitate di perdere tempo dietro a frivolezze e piaceri effimeri. Investite in ciò che è duraturo e liberatevi del superfluo. Potreste incontrare una persona che non vedete da tempo.

Ariete: 4 quadrifogli - I mesi freddi in arrivo saranno estremamente intensi, quindi dedicatevi ora al divertimento e ricaricatevi il più possibile. Uscite di casa, organizzate qualcosa di divertente da fare in buona compagnia. Cogliete ogni occasione per socializzare e stringere contatti che potrebbero anche tornarvi utili prossimamente. Spegnete ogni piccolo pensiero che vi preoccupa: in tal modo arricchirete il vostro spirito oltre a riposare meglio.

Se nel corso della settimana avete affrontato qualche ostacolo, presto lo supererete. Con il partner sarà necessaria una maggiore complicità. Se siete innamorati, la timidezza vi blocca.

I segni zodiacali a 5 quadrifogli

Sagittario: 5 quadrifogli - Buone notizie per i cuori solitari. Le stelle prevedono serate piccanti e ricche di incontri. Anche le coppie innamorate vivranno dei momenti intensi, magari tra cene a lume di candela e serate appassionate. Per chi è in una relazione di lunga data, potrebbero esserci dei nuovi progetti all'orizzonte, come un viaggio, una ristrutturazione o un trasloco. C'è chi ha capito di essere pronto a sposarsi, convivere o avere dei figli. L'estate vissuta è stata rivelatrice: avete compreso molte cose facendo luce sui dubbi che vi tormentavano da tempo.

Chi lavora, potrà raccogliere i frutti del proprio impegno.

Leone: 5 quadrifogli - Se amate la vita mondana e il divertimento, questo sarà un fine settimana d'eccellenza. Le stelle vi offriranno delle ottime opportunità, sia che siate single che impegnati. A ben vedere, questo mese non è stato affatto male.

Pesci: 5 quadrifogli - L'oroscopo del weekend si presenta molto positivo e soddisfacente. Chiuderete in bellezza questa lunga settimana. Se avete sofferto, presto tornerete a sorridere e a sentirvi bene. Le stelle preannunciano possibili colpi di fulmine per i single e due serate fertili per le coppie. Saranno anche 48 ore energiche, ideali per dare il massimo in tutti i settori e ottenere delle soddisfazioni.

Godetevi gli ultimi tuffi in mare, senza preoccuparvi del fatidico rientro. C'è chi non è andato in vacanza ma si è goduto queste settimane il più possibile.

Toro: 5 quadrifogli - La Luna illuminerà i vostri sogni: in questo weekend potreste avere una visione vincente. Per alcuni saranno 48 ore di addii e partenze. In fondo, siete contenti che l'estate stia per finire, perché desiderate concentrarvi sulla carriera e sul vostro appagamento personale. Avete dei piani da realizzare, anche perché il caos generale non fa per voi. Non cedete alle provocazioni e rideteci su se qualcuno dovesse farvi una critica. Rilassatevi in buona compagnia e, se possibile, circondatevi solo di persone piacevoli, allontanando quelle tossiche. Una persona si è invaghita di voi e vorrebbe dichiararvi i suoi sentimenti.