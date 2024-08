L'oroscopo di giovedì 8 agosto rivela che molti single Leone avranno l’opportunità di iniziare una nuova storia d’amore, mentre i Vergine che sono diventati da poco single dovranno sfruttare il tempo libero per riscoprire i propri sentimenti. Per i Pesci arriverà il momento di fare dei cambiamenti nella vita di coppia, invece per i Sagittario bisogna parlare con franchezza con il proprio partner. Acquario e Bilancia avranno una settimana da 8.

La situazione sentimentale dell'8 agosto, pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Approfittate della vostra vita da single per fare quello che volete, come andare a un appuntamento serale.

L’ispirazione vi guiderà nelle vostre scelte. Assaporate questa indipendenza, vi permette di seguire le vostre regole e ascoltare il vostro cuore. Siate fieri di voi. Coppie, anche se la complicità e il sostegno sembrano mancare, non dimenticate che la risata è la chiave che apre il cuore. Se scoppia una discussione, provate ad aggiungere un tocco di umorismo per alleggerire l'atmosfera. Voto: 7

Toro – Single, potreste vedere un film che il tuo ex odiava e che non ve lo faceva gustare in santa pace. È tempo di riscoprire i vostri gusti personali. Organizzate una serata divertente con i vostri amici. Se vivete in coppia, sperimentare insieme un nuovo gioco da tavolo o una ricetta di cucina originale può rafforzare il vostro legame.

Attenzione però a non far degenerare i piccoli disaccordi. Voto: 7

Gemelli – Approfittare dello status di single significa anche scoprire i propri desideri, progetti, sogni nel cassetto. Regalatevi più tempo per navigare in questo mare per capire meglio la vostra identità. Facendo un viaggio interiore o leggendo un libro sulla crescita personale, potreste scoprire che stare da soli non è poi così male.

Non esitate a prendervi in ​​giro riguardo ai vostri ex. Questo divertente gioco vi aiuta a capire meglio voi stessi, evitando malintesi e cattive supposizioni. Coppie, ridere insieme del vostro passato rafforza il legame tra voi e il vostro attuale partner. Attenzione, però: non andate troppo lontano!

Voto: 7

Previsioni amorose da Cancro a Vergine

Cancro – Un momento di spontaneità vi fa capire quanto apprezzate la vostra libertà. Celebrate questa indipendenza, invitando i vostri amici a una festa improvvisata. E durate questo evento, un volto nuovo potrebbe attirare la vostra attenzione, regalandovi momenti entusiasmanti e indimenticabili. In coppia, emergono ricordi e incertezze di qualche vecchio amore che vi ha fatto soffrire. Non vedetelo come un difetto, ma come un'opportunità per parlare, per chiarire questo punto oscuro. Questa conversazione ha il potere di rafforzare la vostra relazione d’amore, sperando che la comprensione reciproca resista a lungo. Voto: 7

Leone – Single, avete l’opportunità di iniziare una bellissima storia d’amore, ma soprattutto, tenete presente l’importanza del rispetto di voi stessi.

Se il vostro cuore batte all’impazzata, assicuratevi che questo ritmo non offuschi il vostro giudizio. I sentimenti sinceri spesso nascono con calma. Coppie, un recente disaccordo incombe su voi due come una nuvola nera. Perché non vi regalate una gita rilassante, oppure una cena romantica per chiacchierare e stare insieme? Questo è un ottimo momento per smorzare la tensione. Siate creativi, Giove porta felicità e buon umore! Voto: 7,5

Vergine – Dopo una rottura, è fondamentale rispettare i propri sentimenti. Prendetevi del tempo per fare ciò che amate e trascorrete del tempo di qualità con i vostri amici. È la giornata ideale per rimettere a fuoco e ripensare la vostra vita amorosa. Se avete una relazione d’amore, nel corso di questa giornata potrebbe sorgere un piccolo conflitto con una persona cara.

Evitate di coinvolgere il vostro partner, questo complicherà solo le cose. Date priorità alla discussione con questa persona, piuttosto che mettere a dura prova la vostra relazione inutilmente. Voto: 6,5

L'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Forse è la giornata giusta per riscoprire i sentimenti per qualcuno vicino a te. Questa persona che conoscete da molto tempo potrebbe condividere i vostri sentimenti. Questa rivelazione sorprendente fa risplendere la vostra giornata. Siate aperti e fate attenzione a ogni segnale. Coppie, la seduzione non dovrebbe mai finire, nemmeno in una relazione stabile. Fate attenzione a non dare per scontata la vostra bellissima complicità. Fate capire al vostro partner che è molto importante per voi.

Una conversazione sincera e amorevole può fare una grande differenza. Voto: 8

Scorpione – L'opportunità di iniziare una storia seria è all’orizzonte, ma prima di impegnarvi seriamente, apprezzate innanzitutto la vostra indipendenza. Godetevi la libertà di essere voi stessi, senza compromessi. Siete pronti ad abbracciare questo nuovo capitolo? Solo il tempo dirà se ne vale la pena. Se vivete in coppia, mettete da parte le preoccupazioni quotidiane e di sorridere a ogni evenienza. Un piccolo momento di umorismo sarà di grande aiuto per la vostra relazione amorosa. Tenetevi per mano, raccontate una barzelletta e guardate le preoccupazioni scomparire grazie alle vostre risate. Voto: 8

Sagittario – Per i single, questa è la giornata dedicata al rinnovamento.

Avete l'opportunità di costruire e plasmare la vita proprio come piace a voi. È tempo di fare ciò che amate, senza le critiche altrui. Approfittate di questa libertà, è preziosa. Apprezzate la vostra indipendenza, è la vostra forza. Coppie, condividete i vostri sentimenti con il vostro partner, saranno ben accolti. La persona amata apprezzerà questa onestà e la vostra relazione amorosa diventerà una fortezza. Evitate le supposizioni, tutto ciò che non viene detto, meglio parlare con franchezza e sincerità. Voto: 7,5

Astrologia da Capricorno a Pesci

Capricorno – Si tratta di moltiplicare le esperienze. L'energia dell'essere single vi spinge a pensare a nuove attività da provare. I vostri amici potrebbero essere un po’ invidiosi della vostra fitta agenda.

Approfittate di questa giornata per creare momenti indimenticabili. Parola d’ordine: innovazione. Coppie, lo scambio di segreti potrebbe aumentare rafforzare la vostra relazione d’amore, ma attenzione: troppa onestà, a volte, può essere preoccupante. Trovate l'equilibrio giusto per non trasformare questi momenti intimi in un percorso a ostacoli. Voto: 7

Acquario – Sfruttate il vostro status di single per fare qualcosa di insolito. Abbiate il coraggio di esplorare un luogo sconosciuto o provare una nuova attività. Il fascino degli incontri casuali potrebbe funzionare e riservarvi belle sorprese. Assaporate questi momenti imprevedibili. In coppia, nella frenesia della vita quotidiana, le parole piacevoli possono fare la differenza.

Prendetevi il ​​tempo per complimentarvi con il vostro partner, rivelandogli ciò che vi piace di lui. È una semplice sorpresa romantica, ma di grande impatto. Mostrate il vostro lato più esotico e i suoi occhi scintilleranno. Voto: 8

Pesci – Se siete single, è l’occasione giusta per fuggire dalla monotona quotidianità. Lasciatevi guidare dal vostro istinto, fate quello che volete senza pensare ai giudizi degli altri. Questo è il vostro momento, il vostro spazio di libertà. Esplorate nuovi orizzonti, trovare nuovi passatempi, riempire il bagaglio di nuove esperienze culturali e scientifiche. Se vivete in coppia, è il momento di fare dei cambiamenti per rafforzare ancora di più il legame con la vostra dolce metà.

Sorprendere può risvegliare sensazioni dimenticate. Stravolgere le abitudini, suggerire una nuova attività o un'uscita insolita. Questa iniziativa potrebbe ravvivare la vostra vita di coppia. Rilassatevi, respirate e lasciatevi trasportare dall'audacia del momento! Voto: 9