L'Oroscopo dell'8 agosto predice un giovedì da vivere alla grande per il segno della Bilancia, primo in classifica. A dare forza e fortuna al predetto simbolo astrale di Aria sarà la Luna, presente nel segno proprio in questa giornata. Il Leone troverà nel partner un porto sicuro. Il Toro, invece, dovrà stare attento all'umore, nel periodo abbastanza altalenante. Diamo seguito alle previsioni astrologiche dell'otto agosto e conseguente classifica a stelline, valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali dell'8 agosto, l'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Preparatevi a un momento di buona intensa emotiva con il partner. La Luna in Bilancia vi favorirà, aprendo le porte a un amore corrisposto cui non saprete resistere. Lasciatevi andare e godetevi appieno questo sentimento avvolgente, l'unico in grado di rendere la relazione ancora più appagante. Se siete in cerca dell'amore, sappiate che non ci sono ostacoli insormontabili all'orizzonte. Qualcuno di speciale potrebbe bussare alla porta del cuore. Tutto inizierà come una semplice conoscenza per poi trasformarsi in qualcosa di molto intenso. Sul lavoro, si prospettano tante novità all'orizzonte. Grazie alla vostra esperienza, sarete in grado di ottenere belle soddisfazioni.

Toro: ★★★. Giornata sottotono! Se siete in una relazione recente, è importante fare attenzione all'umore altalenante, che potrebbe spingere a fare o dire cose di cui potreste pentirvi. Evitate discussioni sul futuro, meglio concentrarsi sul presente e mantenere la calma. Scenate probabili, potrebbero incrinare la serenità del rapporto.

Single, la giornata potrebbe sembrare un po' piatta, priva di emozioni. Tuttavia non scoraggiatevi, Venere ha in serbo per voi progetti molto interessanti, a breve. Prendete questa giornata come un momento di pausa, rilassatevi e preparatevi per le sorprese che potrebbero arrivare. Sul lavoro, la fatica solitamente non vi spaventa, ma questo giovedì potreste sentire il bisogno di staccare un po' la spina.

Concedetevi una pausa.

Gemelli: ★★★★★. State vivendo una storia d’amore ricca di intensità? Un legame vi sta regalando momenti dolcemente preziosi? Bene, allora godetevi appieno questa fase, custoditela gelosamente, perché vi fornirà la forza e la saggezza necessarie per affrontare eventuali periodi più difficili in futuro. Single, le stelle vi incoraggiano a osare e a sperimentare un nuovo look. Un tocco di audacia, un capo d'abbigliamento inedito o un dettaglio sorprendente vi faranno brillare durante una occasione speciale: sarete irresistibili, pronti a fare centro! Sul lavoro, finalmente tutto apparirà più chiaro. Dopo un periodo di incertezze, raggiungerete l'obiettivo desiderato. Ora è il momento di godersi i frutti dell'impegno, sapendo che avete fatto del vostro meglio.

Cancro: ★★★★. La novità è che le stelle a questo giro regaleranno un’energia straordinaria, rendendo la giornata vivace e forse anche con una piccola intrigante sorpresa. La complicità con la persona amata sarà naturale e spontanea, grazie a una sintonia quasi perfetta, il che renderà speciale la relazione. Single, vi sentirete carichi di energia vitale, il benessere sarà il risultato di una profonda conoscenza di voi stessi. Ad accompagnarvi, la soddisfazione di fare scelte giuste, vivendo in armonia con il mondo. Sul lavoro, una nuova proposta potrebbe catturare la vostra attenzione. Sebbene rientri nell'attuale ambito professionale, vi offrirà maggiori possibilità di sviluppo. A breve entusiasmanti opportunità.

Leone: ★★★★★. Una bella notizia: l'amore sta per risalire. Il partner a questo giro sarà il vostro porto sicuro, la sua presenza vi aiuterà a superare qualsiasi paura. Insieme, riuscirete a ravvivare il rapporto, magari organizzando un’attività semplice ma divertente capace di aumentare ulteriormente il legame. Single, se credete nel destino, questa potrebbe essere una giornata davvero speciale. Lasciatevi guidare dai segnali che l’universo sta per inviare, potreste realizzare qualche piccolo sogno che avete da sempre nel cassetto. Sul lavoro, il ritmo sarà frenetico, ma avrete una rapidità di esecuzione straordinaria. Potrete permettervi di completare ogni compito con facilità.

Vergine: ★★★★.

Questa nuova giornata sarà segnata da momenti di buona passione. Un semplice gioco di sguardi potrebbe riaccendere la fiamma del desiderio, illuminandovi con l'amore che vedrete negli occhi del partner. Sarete felici e sereni, convinti di avere accanto una persona innamorata che vi ama e vi desidera. Single, la serata in arrivo sarà tutta per voi. Prima di scatenarvi, prendetevi del tempo per rigenerarvi e allontanare lo stress accumulato. Marte vi spingerà a cercare nuovi contatti, rendendovi pronti a incontrare persone che sapranno regalare allegria e leggerezza. Sul fronte lavorativo, la giornata si preannuncia discretamente favorevole. Idee prenderanno forma, grazie anche alla collaborazione dei colleghi.

Realizzare risultati vi darà grande soddisfazione.

Oroscopo e stelle dell'8 agosto, da Bilancia a Pesci

Bilancia: 'top del giorno'. La giornata dell'8 agosto si profila ottima sotto ogni aspetto. L'arrivo nel segno della Luna, sicuramente darà una grossa spinta ai rapporti affettivi/sentimentali. Quasi tutto il periodo sarà in linea con le vostre aspettative. Sul piano sentimentale, gli astri promettono un clima disteso, con tenerezze che vi renderanno più aperti e socievoli. Sarà un ottimo momento per comunicare con spontaneità, rafforzando il legame con il partner. Se siete single, potreste ricevere un invito intrigante che aprirà le porte a una nuova avventura. Nel lavoro, le configurazioni astrali saranno favorevoli, permettendovi di ottenere rivincite e di ristabilire un equilibrio economico: vi sentirete più sicuri.

Scorpione: ★★★★★. La giornata preannuncia un giovedì particolarmente positivo per molti di voi nativi. Affronterete eventuali problemi con grinta e tanta convinzione di riuscire a risolvere ogni cosa. Sicuramente scoprirete qualche piacere della vita sconosciuto o quasi a più di qualcuno di voi. La Luna in Bilancia, poi, senz'altro vi sarà amica, accendendo la passione nel rapporto di coppia e creando momenti di grande intensità emotiva. Se siete single, lasciate che il cuore vi guidi nelle prossime scelte. Se possibile, evitate di razionalizzare troppo certe cose. Nel lavoro, vi si presenteranno opportunità per migliorare l'attuale posizione, quindi non esitate a mettere in atto quei cambiamenti che potrebbero catapultarvi verso il successo.

Sagittario: ★★★★. Probabile la presenza di momenti abbastanza positivi, arricchiti da emozioni piacevoli e da una serenità ritrovata. In ambito privato, potreste sentire il bisogno di chiudere un capitolo della vostra vita per aprirne uno nuovo, cercando un maggior equilibrio. Sul fronte sentimentale, i sacrifici fatti finora vi ripagheranno, permettendovi di trovare compromessi importanti con la persona amata. Se siete single, scoprirete che un sentimento sta maturando: regalatevi nuove emozioni! Nel lavoro, sarete in grado di cogliere al volo le opportunità che si presenteranno, sfruttandole a vostro vantaggio.

Capricorno: ★★. Sarà una giornata sicuramente incerta, dove sarà necessario gestire con attenzione diversi vostri rapporti personali.

Sul fronte sentimentale, la situazione potrebbe rivelarsi turbolenta, con tensioni che potrebbero creare malintesi o incomprensioni. Evitate di scaricare lo stress sulle persone a voi vicine ma cercate di mantenere la calma. Se siete single, potreste trovarvi coinvolti in situazioni poco chiare, quindi restate vigili. Sul lavoro, l'ansia di voler fare troppo potrebbe causare qualche inconveniente. Quindi, procedete con prudenza e valutate attentamente ogni vostra azione o reazione.

Acquario: ★★★★. Il giorno in analisi offrirà l'opportunità di rinnovare alcuni rapporti, rendendoli più solidi e gratificanti. Questo in arrivo potrebbe essere un buon momento per fare progetti a lungo termine, il che vi permetterà di guardare al futuro con più fiducia.

In campo sentimentale, tornerà la pace e la tranquillità, e sarete più propensi ad ascoltare e a comprendere il punto di vista del partner, consolidando così la relazione. I single vedranno miglioramenti significativi nella loro vita affettiva, con la promessa di nuove ed emozionanti esperienze. Sul lavoro, le stelle favoriranno la buona capacità di sapersi (ri)organizzare, permettendovi di apportare quei cambiamenti che desideravate da tempo.

Pesci: ★★★★★. Il periodo si prospetta ricco di sorprese positive. Sarete ispirati e creativi, pronti a dedicarvi a ciò che amate di più e a organizzare attività piacevoli con le persone che vi stanno a cuore. In ambito sentimentale, sarà facile trovare un terreno d’intesa con il partner, risolvendo eventuali malintesi e rafforzando il legame.

Se siete single, seguite con determinazione i vostri obiettivi, poiché le vostre scelte si riveleranno vincenti. Sul lavoro, questo è il momento di fare un salto di qualità: la capacità di persuasione vi permetterà di ribaltare situazioni difficili a vostro favore. Contate pure su risultati soddisfacenti.