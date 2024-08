L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto anticipa delle giornate particolari per molti segni zodiacali, in quanto per alcuni arriva il fatidico momento di riprendere in mano il solito tran tran mentre altri potranno gustarsi questi ultimi scampoli di vacanze estive. Premiati con 5 quadrifogli portafortuna anche i nati del Sagittario che, insieme a Cancro, Bilancia e Ariete, si sentiranno gioiosi, con tanta voglia di andare avanti con la propria vita e di rilassarsi. Amore, lavoro, relazioni sociali, famiglia e altro ancora, approfondiamo le previsioni astrologiche della settimana prossima scoprendo anche la classifica da 3 a 5 quadrifogli portafortuna.

3 quadrifogli: settimana 'no'

Acquario: 3 quadrifogli - Alcuni aspetti della vita stanno prendendo una piega diversa e non sempre nel modo sperato. Sarà una settimana in cui vi sentirete più affaticati e meno spensierati. Cambiare significa lasciare andare ciò a cui si era legati, anche se ormai non serve più o non si prova lo stesso sentimento di prima. Le vecchie abitudini potrebbero non offrire più il sostegno che vi occorre. Potreste sentirvi inadeguati di fronte alle nuove sfide ma è proprio nei momenti difficili che è possibile trovare la forza di reagire. Anche se la situazione attuale può sembrare deludente non dobbiamo arrenderci. Con determinazione e fiducia, sarà possibile trasformare le difficoltà in opportunità di crescita.

Preparatevi a ripartire in vista di settembre.

Vergine: 3 quadrifogli - È arrivato il momento di reagire, anche se le circostanze potrebbero non essere quelle giuste. Che siate bloccati in città con il lavoro o al mare cercando di recuperare energie, l'intera settimana potrebbe riservare delle emozioni contrastanti. Un incontro inaspettato potrebbe risvegliare dei sentimenti che pensavate sopiti, ma non è detto che porti qualcosa di positivo.

A volte, ciò che sembra una sorpresa può rivelarsi una delusione.

Per le coppie, questo periodo potrebbe non essere così rilassante come sperato e i progetti per il futuro potrebbero sembrare lontani e difficili da realizzare. Tuttavia, anche nei momenti di difficoltà, è importante non arrendersi. Se sentite che una relazione passata ha ormai perso il suo significato, potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina.

Fate uno sforzo e lasciate andare le vecchie abitudini per accogliere il nuovo che verrà a partire dalle prossime settimane.

Gemelli: 3 quadrifogli - Se solo aveste una bacchetta magica, la usereste per trasformare il buio della vostra vita in luce, eliminando paure e tristezze all'istante. Tuttavia, non sempre è sufficiente sognare la luce. A volte è necessario affrontare ciò che spaventa per risvegliarsi dall'incubo. Il buio non sparisce da solo: dovete ascoltarlo e capire cosa vi sta dicendo. Indagate, non fuggite. Anche se il momento è difficile, non arrendetevi. Siate un po' più ottimisti e testardi nel conseguire i vostri piani di vita. Niente è impossibile. Se volete un impiego diverso, allora tornate sui libri o seguite quel corso che potrebbe aiutarvi.

Riconoscete ciò che non va e trovate la forza di cambiare. Anche nelle difficoltà, avete il potere di reagire e costruire un futuro migliore.

Toro: 3 quadrifogli - In questa settimana dovreste decisamente uscire di casa e respirare l'aria frizzante e appassionata che le stelle hanno in serbo per voi. Potrebbe persino essere una persona, anche di un'altra città, a bussare direttamente al vostro cuore. Il cielo attuale è chiaro e determinato: sapete cosa volete dalla vostra vita, anche se il futuro appare incerto. La vostra percezione del mondo cambia: non dipendete più dagli altri o dagli eventi per sperare in qualcosa, ma agite in modo diretto e talvolta rischioso per ottenere ciò che desiderate.

È il momento giusto per dare un ultimatum in amore. È anche un buon periodo per parlare di ristrutturazione o acquisto di una casa, considerare un trasferimento o risolvere questioni delicate in famiglia.

I segni zodiacali nella media: 4 quadrifogli

Scorpione: 4 quadrifogli - Agosto è un mese di pausa e riflessione, ideale per fare il punto su ciò che avete vissuto recentemente e per pianificare i vostri desideri futuri. La fine di luglio potrebbe essere stata difficile, ma ora è il momento di accogliere le novità, aprire il cuore a nuovi amori e considerare cambiamenti significativi, come un matrimonio o un figlio. Settembre sta arrivando e ciò vi rende ansiosi e malinconici. Questo periodo richiede di lasciar andare il "vecchio" e abbracciare un nuovo capitolo della vostra vita, che potrebbe includere anche aspetti professionali oltre che sentimentali.

Non resistete al cambiamento. Chi fatica a trovare l'amore deve rompere il ciclo del "nessuno mi vuole", forse rivedendo le proprie aspettative. Le giornate del weekend potrebbero portare incontri importanti.

Leone: 4 quadrifogli - In questo periodo, specialmente se il vostro cuore è solo o attraversa una crisi, avvertite un forte bisogno di esprimere i vostri sentimenti. Per i single, questo può manifestarsi come un'eccessiva selettività o, al contrario, un'aspirazione a trovare il meglio possibile. Per chi è in crisi, può significare un tentativo di cercare qualcosa al di fuori della relazione attuale. Qualunque sia la vostra scelta, cercate di evitare gli eccessi. Lasciate fluire le emozioni e vedete dove vi conducono.

La domenica potrebbe riservarvi delle belle sorprese, soprattutto per cuori forti come il vostro. Questo vale anche per chi è in coppia e si ama: cresce il desiderio di fare di più e di promettersi una "favola". Chissà, magari in questi giorni potrebbe emergere un importante progetto di vita condivisa.

Pesci: 4 quadrifogli - Abbiamo già detto che agosto non sarà un mese memorabile. Inoltre, la quadratura di Marte potrebbe causare qualche conflitto tra vita privata e lavoro. Non c'è nulla di nuovo, ma proviamo a cambiare prospettiva. Questo periodo, come una cartina di tornasole in chimica, serve a far emergere chiaramente ciò che non va. I contorni di questi problemi possono essere più definiti rispetto alle emozioni che provate, che sono dirette ma talvolta difficili da interpretare.

Chiedetevi cosa vi stanno comunicando rabbia, insofferenza e frustrazione. Come potete trasformarle in carburante per un cambiamento positivo? Il modo migliore per affrontare questo periodo è porsi domande continue e cercare dentro di voi le risposte. Se necessario, confidatevi con chi vi conosce bene, poiché esprimere verbalmente i vostri dubbi può aiutarvi a chiarire sensazioni più sfumate.

Capricorno: 4 quadrifogli - Spero che in spiaggia non siano arrivate solo secchiate d’acqua! Se così fosse, il messaggio era di affrontare la vita con leggerezza e divertimento. Se non siete aperti alle nuove esperienze, potreste perdere chi vi offre uno sguardo languido e un invito a una passeggiata lungo il bagnasciuga.

Se siete in città, accogliete un invito o un’emozione e trasformate tutto in qualcosa di speciale e duraturo. Anche se la persona amata è lontana o sembra fuori dal radar, concedetevi un sogno senza riserve. In generale, le coppie che desiderano un figlio o avviare un grande progetto potrebbero avere sorprese piacevoli. Cambiare direzione nei sentimenti è difficile, ma chi lo fa non si tormenta. Infatti, ciò che non serve si allontana naturalmente.

I più fortunati, premiati con 5 quadrifogli

Ariete: 5 quadrifogli - In questo periodo meritate molta attenzione. Nessuno può scalfire la vostra ritrovata leggerezza, soprattutto se questa fluidità di pensiero viene usata come amuleto contro la negatività o come scudo contro chi cerca di spegnervi l'entusiasmo.

Sarà una settimana felice e piena di emozioni.

È fondamentale che seguire il proprio modo di fare, altrimenti si rischia di essere esclusi e frustrati. Tirate fuori il vostro vero aspetto e non temete le critiche altrui. Chi non vi apprezza per quello che siete, non vale la pena frequentarlo. Quindi, mettete da parte i manipolatori e seguite l’istintività in ogni circostanza. Agosto ha risvegliato la passione e i sentimenti, rafforzando dei legami o definendo quelli che ormai non avevano più ragione di andare avanti.

Sagittario: 5 quadrifogli - Avere un Oroscopo d'amore incerto ad agosto, in realtà può essere un'opportunità per scoprire nuove emozioni e opportunità. I single possono trarre vantaggio da questo periodo, approfittando di amici e vacanze per creare delle nuove connessioni.

Un incontro intrigante potrebbe aggiungere vivacità alla vostra vita e magari rivelarsi sorprendente.

Per le coppie, trascorrere del tempo insieme può rafforzare la relazione e aiutare a risolvere eventuali problemi, portando a una maggiore comprensione reciproca. In questo periodo, anche se le fondamenta sembrano vacillare, è un'occasione per riflettere e ricostruire la vostra vita con nuove prospettive. Da settembre, tutto diventerà più chiaro e accessibile. Concentratevi su ciò che vi rappresenta realmente e preparatevi a ricevere nuove e preziose opportunità.

Bilancia: 5 quadrifogli - Sembra ovvio, ma prendere tempo per riposarsi in questa settimana, dopo le fatiche e i festeggiamenti della prima metà di agosto, è molto sensato.

È essenziale arrivare a settembre rilassati e pieni di energia.

Che si tratti di traguardi sentimentali, progetti di vita o cambiamenti personali significativi, presto arriverà il momento di rinascere a una nuova vita. Anche se questo periodo può trascorrere in modo tranquillo, un messaggio, un invito o una proposta potrebbero presto far battere forte il vostro cuore. Ora più che mai, desiderate assaporare e apprezzare ogni passo del vostro cammino.

Cancro: 5 quadrifogli - In questa settimana vi sarà facile attirare l'attenzione e mostrare il vostro fascino. Approfittate di questo momento per divertirvi e brillare, mantenendo chiare le vostre intenzioni nei rapporti. Con sincerità e apertura, è improbabile che incontriate persone disoneste. È un periodo ideale per passare dei momenti speciali con il partner e pianificare progetti insieme. La sensualità è altissima e chi vi sta attorno lo percepirà. Potreste essere oggetto di forti invidie perché possedete un carattere unico e temerario. Andate avanti per la vostra strada e non temete di inciampare: saprete come rialzarvi più forti di prima. La fortuna vi bacerà e potreste ottenere un'inaspettata entrata finanziaria. Se dovessero sorgere dei piccoli imprevisti, non preoccupatevi: i compromessi fatti con il cuore possono solo rafforzare il legame. Vivete ogni momento con gioia e senza preoccupazioni.